Senatoarea democrată Elizabeth Warren a criticat marți atacurile lansate de administrația Trump asupra Iranului, afirmând că acestea se bazează pe „minciuni”, după ce a participat la o ședință cu ușile închise pentru congresmeni. „Este mult mai rău decât credeați”, spune senatoarea de Massachusetts.

„Tocmai am plecat de la o ședință de informare cu ușile închise despre Iran și iată ce pot spune. Este mult mai rău decât credeați. Aveți dreptate să vă faceți griji. Administrația Trump nu are niciun plan în Iran. Acest război ilegal se bazează pe minciuni și a fost lansat fără nicio amenințare iminentă la adresa națiunii noastre. Donald Trump încă nu a oferit niciun motiv clar pentru acest război și se pare că nu are niciun plan despre cum să-i pună capăt. Ca mulți dintre voi, sunt foarte furios. Sunt furioasă pe ceea ce face Donald Trump și simt durere pentru cei deja uciși în acest conflict inutil. Și voi continua să fac tot ce pot pentru a lupta astfel încât să punem capăt acestui război”, a declarat, marți, într-o înregistrare video, senatoarea democrată de Massachusetts Elizabeth Warren.

Afirmațiile sale vin după ce secretarul de stat Marco Rubio a declarat că SUA se confruntă cu o „amenințare iminentă” din partea Iranului, susținând că liderii acestuia intenționează să atace obiectivele americane din Orientul Mijlociu în cazul în care vor fi atacați de Israel.

Senatul SUA urmează să voteze o rezoluție privind puterea militară în caz de război, menită să limiteze capacitatea președintelui Donald Trump de a ordona noi acțiuni militare în Iran.

