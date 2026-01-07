Live TV

Video „E o nebunie!”. Trump a imitat în fața republicanilor o halterofilă transgender

Data publicării:
donald trump grimasa
Foto: captură video

Donald Trump a pornit, în cadrul reuniunii de marți a republicanilor, o tiradă întreagă despre nedreptatea de a pune să concureze bărbați și femei la aceeași disciplină, iar ceea ce este șocant este modul în care a explicat de ce crede asta, în special prin gesturile sale. Președintele american a imitat o sportivă care ridică haltere.

„Pune un lucru mic ca acesta, un lucru mic, și ... apropo, soția mea urăște când fac asta. A spus, știți, e o persoană foarte elegantă, nu? A spus, e atât de neprezidențial. Am spus, dar am devenit președinte.

Dar haltere... Dar nu, fata se ridică... Și vedeți, vreau să fiu mai mult, dar am cineva care mă privește... Vreau să fiu mai exuberant. Chiar vreau... Dar ea... Lasă chestia aia să cadă, coboară de pe scenă plângând. Mama ei plânge, tatăl ei plânge. Tipul se ridică. Ar fi putut face ding, ding, ding. Credeam că are 50 de kilograme, nu-i așa? E o nebunie!”, a spus Donald Trump în fața republicanilor adunați.

Secretarul Sănătăţii din administraţia Trump, Robert Kennedy Jr., a anunţat, luna trecută, măsuri care vizează interzicerea efectivă a accesului minorilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele în care astfel de proceduri medicale sunt legale. El a invocat „considerații ideologice” și susține că astfel de tratamente au cauzat „daune fizice și psihologice de durată tinerilor vulnerabili”.

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
2
După ce a criticat inițial intervenția SUA, Viktor Orban spune acum că preluarea...
Russian President, Vladimir Putin, meets with President, Nicolas Maduro, of the Bolivarian Republic of Venezuela at the Kremlin, Russia, Russian Federation - 07 May 2025
3
Odată cu plecarea lui Maduro, Putin riscă să fie îndepărtat din emisfera vestică: care va...
Radoslaw Sikorski
4
„Numai atunci Rusia va accepta că acest război a fost o greșeală strategică”. Ministrul...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
5
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Digi Sport
Lovitură de teatru! Primarul stațiunii din Elveția dă peste cap totul, la cinci zile de la tragedie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Capitala Nuuk, Groenlanda.
Trump și consilierii săi analizează variante pentru cumpărarea Groenlandei. Casa Albă: „Utilizarea armatei este întotdeauna o opțiune”
donald trump
Trump: „Melania urăște momentele în care dansez. Oamenilor chiar le place!”. Ce i-a răspuns prima doamnă a SUA
President Donald Trump Hosts Multilateral Meeting With European Leaders At The White House - 18 Aug 2025
Trump îl ironizează pe Macron și anunță ce au discutat despre tarife: „Orice vrei tu, Donald. Doar să nu spui populației. Te implor”
donald trump
„O operațiune genială, 152 de avioane, trupe la sol”. Trump s-a lăudat din nou cu operațiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
NATO_CONFERINTE_SUA_ROU_81_INQUAM_Photos_Eduard_Vinatoru
Preluarea Groenlandei de către SUA: cum ar submina NATO din interior
Recomandările redacţiei
harta moldova romania ucraina marea neagra
Ce presupune planul de securitate pentru Ucraina. Nicușor Dan: patru...
Bucharest,,Romania,-,September,2022:,C-27j,Spartan,Military,Transport,Aircraft
Nicușor Dan rămâne în această noapte la Paris. De ce nu poate...
France Russia Ukraine War
Concluzii după summitul Coaliției de Voință. Zelenski: Știm fiecare...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, despre anexarea Groenlandei de către Trump: „Nu vorbim...
Ultimele știri
„Este înspăimântător. Sunt civili înarmaţi”. Regimul din Venezuela îşi impune autoritatea cu miliţii armate
Cum vede Nicușor Dan discuţia despre suspendarea sa din funcţie: „Total neserioasă”
Siria și Israel au acceptat crearea unui grup comun de comunicare pentru dezamorsarea conflictului. Ce rol va juca administrația Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Michael Schumacher a murit la 75 de ani. Vestea a fost confirmată de fiica lui
Fanatik.ro
Jaqueline Cristian a semnat cu un celebru brand! Reacția companiei la scurt timp după decizia sportivei...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Celebra campioană olimpică confirmă că nu mai are mult de trăit. E bolnavă de cancer, la doar 38 de ani. „Nu...
Adevărul
Cine este constructorul din Neamț fără niciun kilometru de autostradă care l-a învins pe Umbrărescu la...
Playtech
Sfântul Ion sau Sfântul Ioan? Cum spunem corect, de fapt?
Digi FM
Până când se ia Agheasma Mare, apa sfințită de Bobotează. Ce spune rânduiala Bisericii Ortodoxe
Digi Sport
"Sub nicio formă". Patronii barului din Elveția au decis să rupă tăcerea, la cinci zile de la tragedie
Pro FM
Britney Spears, moment viral pe Instagram. La un pas de un accident vestimentar în timp ce dansa îmbrăcată...
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Dronă rară de recunoaștere a Rusiei, dotată cu inteligență artificială, doborâtă de interceptoarele ieftine...
Newsweek
Pensie crescută după ce instanța a cerut să fie ajustată cu indicele de corecție de 1,41. E fără precedent
Digi FM
Manuela Hărăbor, revoltată după ce a aflat câte mii de lei are de plătit impozit în 2026 pentru un...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...