Donald Trump a pornit, în cadrul reuniunii de marți a republicanilor, o tiradă întreagă despre nedreptatea de a pune să concureze bărbați și femei la aceeași disciplină, iar ceea ce este șocant este modul în care a explicat de ce crede asta, în special prin gesturile sale. Președintele american a imitat o sportivă care ridică haltere.

„Pune un lucru mic ca acesta, un lucru mic, și ... apropo, soția mea urăște când fac asta. A spus, știți, e o persoană foarte elegantă, nu? A spus, e atât de neprezidențial. Am spus, dar am devenit președinte.

Dar haltere... Dar nu, fata se ridică... Și vedeți, vreau să fiu mai mult, dar am cineva care mă privește... Vreau să fiu mai exuberant. Chiar vreau... Dar ea... Lasă chestia aia să cadă, coboară de pe scenă plângând. Mama ei plânge, tatăl ei plânge. Tipul se ridică. Ar fi putut face ding, ding, ding. Credeam că are 50 de kilograme, nu-i așa? E o nebunie!”, a spus Donald Trump în fața republicanilor adunați.

Secretarul Sănătăţii din administraţia Trump, Robert Kennedy Jr., a anunţat, luna trecută, măsuri care vizează interzicerea efectivă a accesului minorilor transgender din SUA la tratamente de tranziţie de gen, chiar şi în statele în care astfel de proceduri medicale sunt legale. El a invocat „considerații ideologice” și susține că astfel de tratamente au cauzat „daune fizice și psihologice de durată tinerilor vulnerabili”.

