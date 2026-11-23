Joe Kasper, fostul șef de cabinet al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, îi cere acestuia să demisioneze, acuzându-l că a gestionat defectuos Pentagonul și războiul din Iran. Într-un interviu acordat Politico, Kasper a criticat concedierea unor comandanți militari de rang înalt, promovarea imaginii personale în detrimentul instituției și deteriorarea relațiilor cu Congresul. Hegseth este susținut în continuare de președintele Donald Trump.

„Capacitatea lui Pete de a acționa eficient a fost limitată și, foarte curând, își va pierde complet această capacitate. Din acest motiv și din altele, este timpul ca Pete să demisioneze”, a declarat Joe Kasper pentru Politico.

Kasper a fost șeful de cabinet al lui Hegseth în primele trei luni ale administrației Trump. Într-un interviu de aproape o oră, fostul consilier a criticat bilanțul secretarului Apărării, decizia acestuia de a înlătura comandanți militari de rang înalt, inclusiv ofițeri superiori de culoare și femei, precum și modul în care a gestionat războiul din Iran, pe care l-a descris drept un „spectacol de rahat”.

El a criticat, de asemenea, ceea ce consideră a fi preocuparea excesivă a lui Hegseth pentru imaginea publică și a susținut că nu există dovezi că mai mulți oficiali ai Pentagonului, concediați anul trecut sub suspiciunea că ar fi divulgat informații presei, ar fi transmis vreodată jurnaliștilor materiale fără autorizație.

„Pete a fost beligerant în modul în care a condus un departament care va dăinui mult după plecarea sa și după ce mandatul lui va fi uitat”, a afirmat Kasper.

Un înalt oficial al Pentagonului, care a vorbit în numele Departamentului Apărării, a respins acuzațiile într-un comunicat transmis publicației Politico.

„Nu este surprinzător că un fost angajat nemulțumit, care abia a rezistat 90 de zile în clădire, răspândește acum bârfe inventate în presă”, a transmis oficialul.

Acesta a susținut că Hegseth este concentrat pe restabilirea capacității de luptă a forțelor armate și pe sprijinirea militarilor americani, în timp ce Kasper ar încerca să-și rescrie propriul trecut profesional pentru a-și acoperi eșecul din perioada în care a lucrat la Pentagon.

Trump își menține sprijinul pentru șeful Pentagonului

Președintele Donald Trump a declarat că îl menține pe Pete Hegseth în funcția de secretar al Apărării, în pofida speculațiilor apărute în rândul unor oficiali ai administrației și al republicanilor cu privire la viitorul acestuia.

Poziția lui Hegseth a fost pusă sub semnul întrebării și în contextul înfrângerilor suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului, pe care unii le-au pus parțial pe seama războiului în curs din Iran.

În același timp, poziția secretarului Apărării în administrație a fost consolidată de promovarea aliatului său, Stephen Miller, în funcția de șef de cabinet al Casei Albe.

Criticile la adresa lui Hegseth au venit și din partea unor republicani. Senatorul republican Thom Tillis, din Carolina de Nord, care își încheie mandatul, a scris recent în memoriile sale că votul decisiv prin care a contribuit la confirmarea lui Hegseth în funcție a fost „cel mai mare regret al carierei mele”.

De asemenea, congresmanul republican James Comer, un aliat al lui Trump, a declarat în urmă cu câteva săptămâni că nu înțelegea care era strategia lui Hegseth în privința Iranului.

Deși Hegseth a supraviețuit unei proceduri de destituire inițiate în Camera Reprezentanților la începutul acestei luni, el s-ar putea confrunta cu o nouă încercare în următorul Congres, când democrații vor prelua controlul asupra ambelor camere.

Critici după incidentul de la Mormântul Soldatului Necunoscut

Kasper, veteran al Forțelor Aeriene americane, a explicat că a decis să vorbească public și să „spună adevărul celor aflați la putere” după un incident petrecut în timpul unei ceremonii organizate de Ziua Veteranilor.

Atunci, un militar de gardă de la Mormântul Soldatului Necunoscut i-a mustrat pe cei din apropierea lui Hegseth pentru că râdeau în timpul ceremoniei. Înregistrarea momentului a devenit virală, iar secretarul Apărării a decis ulterior să-i acorde militarului o distincție pentru merite în serviciul forțelor armate.

Kasper a criticat această decizie, considerând că acordarea distincției reprezintă o încercare de a minimaliza gravitatea incidentului.

„A fost o încercare de a banaliza acel moment, ca și cum acordarea unei medalii ar face ca totul să fie în regulă”, a spus fostul consilier.

Relația dintre Kasper și Hegseth, deteriorată după demiterile de la Pentagon

Joe Kasper a declarat că îl cunoaște pe Pete Hegseth din jurul anului 2010, când acesta conducea organizația Concerned Veterans for America, iar Kasper lucra pe Capitol Hill.

Ulterior, Kasper a ocupat funcții în cadrul Departamentului pentru Securitate Internă, al Marinei și al Forțelor Aeriene, în timpul primei administrații Trump.

Experiența sa la Pentagon a fost însă controversată. Într-un articol publicat anul trecut de New York Magazine, criticii săi au susținut că Kasper a întâmpinat dificultăți încă de la începutul mandatului, întârzia frecvent la ședințe și își crease reputația de a nu duce la bun sfârșit sarcinile esențiale.

Kasper a declarat atunci publicației că o parte dintre criticile la adresa sa erau „arbitrare și subiective”.

După ce a părăsit funcția de șef de cabinet, el a continuat pentru o perioadă să lucreze la Pentagon în calitate de angajat special al guvernului, implicat în activitatea comitetelor consultative ale Departamentului Apărării.

În prezent, este director la Ervin Graves Strategy Group, unde oferă consultanță în domeniul apărării, și președinte al consiliului consultativ al REalloys, o companie listată la bursă și specializată în metale rare.

În timpul mandatului său la Pentagon, în 2025, Kasper a avut un rol important în demiterea a trei oficiali apropiați de conducerea instituției: consilierul principal Dan Caldwell, adjunctul șefului de cabinet al lui Hegseth, Darin Selnick, și Colin Carroll, șeful de cabinet al secretarului adjunct al Apărării, Stephen Feinberg.

Cei trei au fost demiși în aprilie 2025, în cadrul unei anchete privind presupuse scurgeri de informații. La momentul respectiv, toți au negat că ar fi transmis fără autorizație informații sensibile.

Kasper susține acum că nu existau dovezi că aceștia ar fi divulgat informații. Afirmația sa este în concordanță cu o relatare publicată de The New York Times, potrivit căreia o anchetă internă privind scurgerile de informații nu a identificat nicio încălcare a legii din partea celor trei oficiali.

Dan Caldwell s-a întors între timp în administrație, la începutul acestui an, fiind angajat în cadrul Biroului Directorului Serviciilor Naționale de Informații.

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Kasper inițiase în martie 2025 o anchetă privind presupuse scurgeri de informații de la Departamentul Apărării. Acestea vizau planuri militare pentru o eventuală „recuperare” a Canalului Panama, vizita lui Elon Musk la Pentagon și suspendarea temporară a activităților de colectare a informațiilor pentru Ucraina.

Fostul șef de cabinet a părăsit funcția la scurt timp după demiterea celor trei oficiali. La vremea respectivă, Hegseth a negat că acesta ar fi fost concediat și și-a exprimat public sprijinul față de el.

„Joe este un tip grozav, un american de seamă. A făcut o treabă fantastică pentru noi la Departamentul Apărării. Se fac schimbări de-a lungul timpului, iar noi îi suntem recunoscători lui Joe pentru tot ce a făcut”, declara Hegseth pentru Fox News.

Kasper acuză o criză de conducere la Pentagon

În interviul acordat Politico, Kasper a susținut că stilul combativ al lui Hegseth îi va face imposibilă colaborarea cu membrii Congresului și obținerea finanțării necesare pentru prioritățile Departamentului Apărării.

„Nu doar că a rupt legăturile cu Capitol Hill, ci le-a distrus complet. Va fi sufocat și nu va fi o sufocare lentă. Va fi o asfixiere rapidă”, a afirmat fostul consilier.

Kasper a spus că și-a dat seama încă din prima săptămână petrecută la Pentagon că atenția lui Hegseth era concentrată mai degrabă asupra propriei persoane decât asupra instituției și a militarilor care o susțin.

„Accentul cade foarte mult pe spectacol. Valorile umilinței și ale punerii serviciului public înaintea interesului personal au dispărut. Nu le-am văzut de la început și le văd din ce în ce mai puțin acum”, a declarat el.

Potrivit lui Kasper, Hegseth a exagerat în privința ego-ului, a atitudinii și a sentimentului că i se cuvine totul.

Fostul șef de cabinet a criticat și prioritățile promovate de secretarul Apărării, inclusiv inițiative precum măsurarea nivelului de testosteron al militarilor, pe care le-a considerat simple distrageri de la problemele reale ale armatei.

El a calificat drept ridicolă transformarea accentului pus inițial pe refacerea spiritului combativ al armatei și pe îmbunătățirea recrutării și retenției personalului într-o preocupare pentru numărul de sărituri și flotări pe care îl pot executa militarii.

Kasper a susținut, de asemenea, că structura de conducere a Pentagonului a fost slăbită de demiterea sau plecarea anticipată a mai multor oficiali de rang înalt.

Printre aceștia se numără secretarul Armatei, Dan Driscoll, șeful Statului Major al Armatei, Randy George, și generalul Christopher T. Donahue, cel mai înalt comandant al Armatei americane din Europa.

Driscoll a plecat după luni de tensiuni cu Hegseth, în timp ce Pentagonul nu a oferit explicații oficiale pentru deciziile prin care George și Donahue au fost determinați să se pensioneze anticipat.

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„Aceștia sunt adevărate personalități emblematice și surse de inspirație, care s-au dedicat misiunii, dar în public au fost tratați într-un mod care te-ar fi făcut să crezi contrariul”, a spus Kasper.

El a adăugat că este lipsit de respect ca oameni care și-au dedicat o mare parte din viață serviciului militar să fie tratați în acest fel.

Fostul consilier a descris Armata americană drept o instituție „practic lipsită de conducere”, susținând că aproape toate funcțiile de conducere de rang înalt sunt vacante.

În evaluarea sa, Hegseth s-ar situa printre ultimii 10% dintre secretarii Apărării din istoria Statelor Unite. „Cred că istoria va fi mult mai crudă cu el decât aș putea fi eu”, a conchis Joe Kasper.

Editor : C.A.