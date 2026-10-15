Fondatorul SpaceX, Elon Musk, a declarat că președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, ar trebui să demisioneze. El a scris acest lucru pe rețeaua de socializare X, comentând o postare a analistului politic Alexander Muse.

Acesta din urmă a sugerat că liderul ucrainean se teme de încheierea războiului cu Rusia și de organizarea alegerilor prezidențiale, deoarece, în cazul unei înfrângeri, Zelenski, la fel ca majoritatea predecesorilor săi, s-ar putea confrunta cu urmărirea penală. „Iată că măcelul continuă… E timpul ca Zelenski să plece”, a scris Musk. În același timp, unul dintre utilizatori a întrebat în comentarii unde este postarea șefului SpaceX în care spune că Vladimir Putin ar trebui să plece.

Anterior, președintele SUA, Donald Trump, a declarat că Ucraina trebuie să-și găsească un nou președinte, care să poată „încheia o înțelegere” cu Rusia. „El [Zelenski] ar putea încheia numeroase înțelegeri, dar, din nu știu ce motiv, nu o face niciodată. <…> Cred că e timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte”, a spus șeful Casei Albe. Trump l-a criticat pe Zelenski a doua zi după ce a ajuns la un acord cu Putin privind livrările de motorină rusă pe piețele americane și mondiale. Ucraina a criticat acordul privind motorina încheiat între Moscova și Washington. Zelenski a subliniat că autorizarea Rusiei de a vinde produse petroliere „reprezintă o investiție în război”.

În același timp, liderul ucrainean și-a exprimat disponibilitatea de a organiza alegerile prezidențiale, dacă Rusia va accepta o încetare completă a focului pe o perioadă de două luni. Potrivit acestuia, această perioadă este necesară pentru a asigura securitatea campaniei electorale. La Kremlin s-a declarat că se este dispus să nu se lanseze atacuri asupra Ucrainei doar în ziua alegerilor propriu-zise. Potrivit purtătorului de cuvânt al președintelui Federației Ruse, Dmitri Peskov, cele 60 de zile de armistițiu îi sunt necesare lui Zelenski pentru a „își aduna forțele, a-și vindeca rănile și a continua războiul”.

Ultimele alegeri prezidențiale din Ucraina au avut loc în 2019. Noile alegeri trebuiau să aibă loc în martie 2024, dar, din cauza stării de urgență militară în vigoare în țară, acestea au fost amânate pe termen nedeterminat. Zelenski a menționat, de asemenea, ca obstacole plecarea în masă a ucrainienilor în străinătate și ocuparea a aproximativ 20% din teritoriul țării.

Putin a declarat în repetate rânduri că nu îl consideră pe Zelenski un președinte legitim al Ucrainei, care ar avea dreptul să semneze un eventual acord de pace.

And so the slaughter continues …

Time for Zelensky to go

— Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2026

Editor : A.R.