„E un idiot”. Directorul general al Ryanair nu renunță la disputa cu Elon Musk: „Dacă îl putem enerva din nou, cu atât mai bine”

Directorul general al Ryanair, Michael O’Leary, nu are nicio intenție să se împace cu Elon Musk, după disputa publică izbucnită în ianuarie, când compania aeriană a refuzat să instaleze sistemele de internet prin satelit Starlink pe aeronavele sale. O’Leary susține că schimbul de replici cu miliardarul i-a adus companiei publicitate gratuită în valoare de 30-40 de milioane de dolari și a contribuit la creșterea rezervărilor, anunță Politico.

Conflictul a început după ce compania aeriană low-cost a refuzat să instaleze sistemele de internet prin satelit Starlink, dezvoltate de compania lui Musk, pe aeronavele sale, în urma unor negocieri care au durat mai bine de un an.

Ryanair a susținut că echiparea aeronavelor cu sistemul Starlink nu ar fi rentabilă din punct de vedere economic, având în vedere costurile asociate instalării și consumul suplimentar de combustibil.

Elon Musk a contestat această explicație și a afirmat că Ryanair a fost „dezinformată” în privința calculelor referitoare la rentabilitatea instalării sistemului pe avioane.

Schimbul de replici s-a intensificat pe 15 ianuarie, când O’Leary l-a numit pe Musk „un idiot”. A doua zi, fondatorul SpaceX l-a descris pe directorul Ryanair drept „un idiot absolut” și a cerut demiterea acestuia.

Ryanair susține că disputa i-a adus publicitate de până la 40 de milioane de dolari

Într-un interviu acordat luni agenției Bloomberg, Michael O’Leary a declarat că nu intenționează să pună capăt conflictului cu miliardarul american.

„Nu am nicio intenție să mă împac cu el. El crede că sunt un idiot, iar eu știu că el este un idiot”, a declarat directorul executiv al companiei aeriene.

O’Leary a adăugat că a profitat de disputa cu Musk pentru a organiza, la începutul acestui an, o campanie promoțională intitulată „Vânzare de bilete pentru marii idioți”, prin care a pus în vânzare 100.000 de bilete, la prețuri începând de la 16,99 lire sterline pentru un singur sens.

Șeful Ryanair consideră că schimbul de replici cu Elon Musk a avut și efecte comerciale pozitive pentru companie.

Potrivit acestuia, disputa a generat publicitate gratuită în valoare de aproximativ 30-40 de milioane de dolari, iar rezervările au crescut timp de două-trei săptămâni.

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„El a generat publicitate gratuită în valoare de aproximativ 30-40 de milioane de dolari pentru Ryanair, iar rezervările noastre au crescut timp de două-trei săptămâni”, a declarat O’Leary pentru Bloomberg.

Directorul companiei a lăsat să se înțeleagă că nu exclude reluarea schimbului de ironii cu miliardarul american. „Dacă îl putem enerva din nou, cu atât mai bine”, a glumit acesta.

Editor : C.A.