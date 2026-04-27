Donald Trump a declarat că regele Charles al III-lea va fi „în deplină siguranță” în timpul vizitei sale de stat în SUA, care urmează să înceapă luni, mai târziu și care are o importanță strategică pentru relațiile dintre cele două țări.

Au avut loc noi discuții privind securitatea între Casa Albă și Palatul Buckingham, după ce, sâmbătă, un bărbat înarmat a reușit să pătrundă la un eveniment la care participa Trump în Washington DC.

Întrebat despre implicațiile de securitate pentru vizita regală, președintele SUA a declarat duminică pentru emisiunea „60 Minutes” a postului CBS că incinta Casei Albe, unde va veni regele Charles, este „cu adevărat sigură”.

Programul regelui și al reginei se va desfășura în mare parte conform planului, a declarat Palatul Buckingham, guvernul britanic sperând că acest lucru ar putea atenua tensiunile diplomatice.

Ambasadorul Regatului Unit în SUA, Sir Christian Turner, a declarat că vizita va avea ca scop „reînnoirea și revitalizarea unei prietenii unice” între cele două țări.

El a spus că prim-ministrul Sir Keir Starmer a vorbit cu Trump duminică și că vizita se va desfășura în mare parte conform planului.

Regele și regina i-au contactat în particular pe soții Trump pentru a-și exprima regretele în urma atacului, în timpul căruia un agent al Serviciului Secret a fost rănit ușor, iar președintele și soția sa au fost duși de urgență într-un loc sigur.

Vizita de stat de patru zile va începe la Washington DC, unde regele și regina vor fi întâmpinați la Casa Albă de către Trump și prima doamnă Melania Trump.

Președintele a declarat duminică: „Cred că e minunat, va fi în deplină siguranță... incinta Casei Albe este cu adevărat sigură. Această zonă, care nu se întinde pe prea mulți acri, este cu adevărat sigură.

„Și va sta aici, cred că va merge și în câteva alte locuri, pentru că va rămâne aici câteva zile.

„E un tip grozav. L-au sunat și abia așteaptă să vină aici. Am vorbit azi-dimineață.”

Pe străzile din jurul Casei Albe flutură steaguri britanice și americane, în ajunul a ceea ce se anunță a fi câteva zile de teatru politic.

Va fi o ofensivă de curtoazie din partea Regatului Unit, care va participa la evenimente ceremoniale la Washington și va face o demonstrație simbolică de solidaritate la Memorialul 11 septembrie din New York.

Pentru Trump, va fi, de asemenea, o ocazie de a apărea pe scena mondială alături de membrii familiei regale și ar putea constitui o distragere binevenită de la propriile sale bătălii politice. El a declarat pentru BBC că consideră că vizita ar putea contribui la refacerea relațiilor cu Marea Britanie, afirmând: „Absolut, răspunsul este da.”

Sir Christian a spus că vizita regală va sublinia „istoria comună, sacrificiul comun și valorile comune” ale celor două țări și va arăta că parteneriatul a făcut ca ambele popoare să fie „mai sigure, mai bogate și mai fericite”.

Se știe că diplomații nu mai folosesc expresia „relație specială”, însă această vizită are loc într-un moment neobișnuit de dificil pentru parteneriatul dintre SUA și Marea Britanie, transmit BBC.

Trump l-a criticat pe Starmer pentru că nu a susținut SUA în conflictul cu Iranul, iar între cei doi aliați au existat dezacorduri.

Vizita de stat, care va include evenimente în Washington DC, New York și Virginia, va demonstra că „parteneriatul depășește cu mult guvernul actual”, a declarat ambasadorul.

După evenimentul de luni de la Casa Albă, în cadrul căruia regele și regina vor servi ceaiul împreună cu familia Trump, aceștia vor participa la o petrecere în grădină alături de oaspeți care au legături cu SUA și Marea Britanie.

Vizitele de stat sunt efectuate în numele guvernului, iar Sir Christian a identificat trei priorități strategice: investițiile, cooperarea militară și încurajarea legăturilor „de la om la om”, inclusiv turismul și educația.

Însă această vizită a fost ținta unor critici, inclusiv din partea liderului Partidului Liberal-Democrat, Sir Ed Davey, care a cerut anularea ei, descriindu-l pe președintele american drept „neserios”.

Momentul diplomatic central va fi discursul regelui în fața Congresului SUA, marți, în cadrul căruia regele va trebui să găsească un echilibru între afirmarea pozițiilor guvernului britanic și menținerea relațiilor prietenoase cu Trump.

Președintele SUA va ține un discurs la o cină oficială la Casa Albă.

Trump a rămas un admirator entuziast al monarhiei și, într-un interviu acordat duminică postului Fox News, l-a lăudat pe regele Charles, afirmând: „Este cu adevărat o persoană fantastică și un reprezentant extraordinar”.

Guvernul britanic speră că o parte din această căldură se va reflecta și în relațiile politice.

Însă deputata laburistă Emily Thornberry, care prezidează Comisia pentru afaceri externe, a declarat că rămâne „îngrijorată” cu privire la potențialele implicații diplomatice ale vizitei.

Ea a declarat în cadrul emisiunii Today de la BBC Radio 4: „Este o adevărată acrobație, iar președintele este atât de imprevizibil, încât pur și simplu nu știi ce va spune.”

În cadrul unui interviu acordat săptămâna trecută postului Time Radio, liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a respins sugestia că Trump l-ar putea pune într-o situație jenantă pe rege, afirmând că președintele „pur și simplu nu va face asta” și că are un „respect extraordinar” pentru familia regală.

Liderul Partidului Conservator, Kemi Badenoch, și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru această vizită, în timp ce alte partide de opoziție au criticat-o.

Liderul Liberal-Democraților, Sir Ed Davey, a cerut în repetate rânduri anularea vizitei, invocând amenințarea lui Trump cu impunerea de taxe vamale împotriva Regatului Unit, precum și opoziția partidului său față de războiul împotriva Iranului, descriindu-l pe președinte ca fiind un aliat „nesigur”.

Liderul Partidului Verde, Zack Polanski, a declarat pentru emisiunea BBC 5 Live Breakfast că „îi pare rău” pentru rege înaintea călătoriei și că Marea Britanie ar trebui să încerce să îmbunătățească relațiile cu SUA „adoptând o poziție mai fermă, nu trimițând un monarh să fie expus în fața publicului”.

