Teama de Ebola: Un zbor Paris-Detroit a fost deviat către Montreal pentru debarcarea unui pasager din RD Congo. Revoltă la bord

O cursă aeriană Paris-Detroit a companiei Air France a trebuit să oprească miercuri la Montreal pentru a debarca un pasager cetăţean al Republicii Democrate Congo (RDC) din cauza precauţiilor impuse de Statele Unite în contextul epidemiei de Ebola, a precizat joi compania, potrivit AFP.

Potrivit datelor flightradar24, zborul a decolat la 16:03 (14:03 GMT) de pe Paris-Charles-de-Gaulle şi a aterizat prima dată la Montreal, la ora locală 17:15 (21:15 GMT).

După o escală de peste o oră, a decolat din nou către destinaţia iniţială, unde a sosit la ora 20:08 (00:08 GMT joi).

Air France a precizat pentru AFP că a trebuit să se conformeze „refuzului de intrare pe teritoriul american al unui client cetăţean congolez prezent la bord”.

Acest pasager, fără simptome, „a putut debarca la Montreal”, a adăugat compania. „'Nu a existat o urgenţă medicală la bord”.

Statele Unite permit sosirea cetăţenilor din Republica Democrată Congo într-un singur aeroport - Washington-Dulles.

Nemulțumiri în rândul pasagerilor

O pasageră intervievată de postul american CBS s-a arătat critică faţă de modul de comunicare al comandantului de bord. Potrivit acesteia, în timp ce avionul survola Oceanul Atlantic, comandantul a anunţat că vor face o escală la Montreal, precizând că avionul nu se confruntă cu vreo defecţiune, dar fără să precizeze motivul exact.

Pasagera a spus că s-a îngrijorat atunci când a văzut că personalul navigant îşi pune măşti. „Echipajul purtând măşti fără ca noi să fim informaţi despre ce este vorba a fost foarte preocupant”, a declarat ea pentru CBS.

Citește și

CM 2026: Washingtonul va autoriza intrarea în SUA a echipei din RD Congo, în ciuda epidemiei de Ebola







Editor : Sebastian Eduard