Echipa lui Trump dorește să ajungă la un acord de pace între Rusia și Ucraina până la 4 iulie (Bloomberg)

Donald Trump
Statele Unite ar încerca să pună capăt războiului ruso-ucrainean până la 4 iulie, când SUA sărbătoresc Ziua Independenței, scrie Bloomberg, citând surse NATO.

Bloomberg nu a dezvăluit detalii despre sursele sale.

Cu toate acestea, aliații NATO și-au exprimat scepticismul cu privire la un astfel de termen.

„Aliații spun că SUA presează pentru un acord înainte ca Trump să găzduiască celebrările celei de-a 250-a aniversări a independenței americane, pe 4 iulie. Dar nu există niciun indiciu că președintele rus Vladimir Putin ar fi dispus să încheie un acord care nu îi satisface cerințele principale, potrivit unor înalți oficiali europeni și NATO.”

Chiar și unii oficiali americani recunosc în conversații private că nu văd niciun semn că Putin ar fi dispus să renunțe la pozițiile sale maximaliste, spun sursele Bloomberg.

Trump a revenit la funcția de președinte în ianuarie 2025, promițând să pună rapid capăt războiului total al Rusiei. Cu toate acestea, eforturile diplomatice ale SUA de peste un an au eșuat din cauza cererilor Rusiei privind Donbasul și problema controlului asupra celei mai mari centrale nucleare din Europa, Centrala nucleară de la Zaporojie.

Citește și

Istoricul Armand Goşu nu exclude o escaladare a conflictului din Ucraina. „Putin nu mai are mult timp la dispoziţie”

