Economia SUA a crescut în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, între iulie și septembrie: „Suntem într-o situație foarte ciudată”

Data publicării:
American dollars. Currency exchange. banking and business. United States economy. Market and stock market analysis. flat lay. Financial background
Dolari americani. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Economia SUA a crescut în cel mai rapid ritm din ultimii doi ani, între iulie și septembrie, încheind șase luni de creștere robustă, despre care economiștii avertizează că este puțin probabil să continue, potrivit Washington Post.

Noile date publicate marți de Departamentul Comerțului - întârziate cu două luni din cauza închiderii guvernului - au arătat că produsul intern brut a crescut cu o rată anualizată de 4,3 % în al treilea trimestru, determinat în principal de cheltuielile de consum și de o creștere a exporturilor nete, deoarece companiile americane au vândut mai multe bunuri industriale, produse farmaceutice și aur în străinătate.

„Acestea au fost cele mai puternice șase luni de creștere de la sfârșitul anului 2023, dar cu siguranță majoritatea oamenilor nu au perceput acest lucru”, a declarat Diane Swonk, economist-șef la firma de contabilitate KPMG. „Consumatorii continuă să cheltuiască și au existat investiții extraordinare în centre de date, dar ne aflăm într-o situație foarte ciudată în care economia crește fără a genera locuri de muncă.”

În ciuda creșterii puternice și a expansiunii recente, mulți economiști anticipează o creștere modestă, dacă nu chiar deloc, în trimestrul al patrulea actual, în mare parte din cauza impactului negativ asupra cheltuielilor și investițiilor în urma închiderii guvernului de 43 de zile, care a început la 1 octombrie.

PIB-ul, suma tuturor bunurilor și serviciilor produse într-o țară, este cea mai largă măsură a economiei.

Variațiile obiceiurilor de cumpărare și ale comerțului legate de tarife au afectat puternic datele din acest an, ducând la o valoare negativă în primele trei luni ale anului, urmată de o rată de creștere neobișnuit de mare în trimestrul următor.

În al treilea trimestru, creșterea a fost stimulată de o avalanșă de achiziții de mașini, pentru că americanii au cumpărat în avans pentru a evita tarifele promise de administrația Trump, dar economiștii spun că această creștere a trecut deja.

„Acest raport care trebuia să fie publicat în octombrie este o știre foarte veche”, a declarat Chris Rupkey, economist-șef la FwdBonds, o companie de cercetare a piețelor financiare.

Economiștii se așteaptă, în general, ca creșterea PIB-ului pentru întregul an să fie de aproximativ 2%, ceea ce este considerat solid, dar nu puternic.

Pentru companiile din întreaga țară, anul 2025 a fost marcat până acum de o incertitudine profundă. Multe au amânat achizițiile și angajările mari, așteptând să vadă cum se vor desfășura tarifele, regulile de imigrare și alte politici ale administrației Trump.

ANALIZĂ Ce se întâmplă cu „epoca de aur” promisă de Donald Trump pentru economia SUA

