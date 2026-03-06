Economia SUA a pierdut neașteptat 92.000 de locuri de muncă în februarie. Aproape toate sectoarele au avut de suferit

Numărul locurilor de muncă din economia SUA a scăzut luna trecută, o contracție neașteptată care a reînnoit întrebările despre posibilitatea ca piața muncii din SUA să se destabilizeze, potrivit BBC.

Conform celor mai recente date oficiale, numărul salariaților din SUA a scăzut cu 92.000, iar rata șomajului a crescut la 4,4%, luând prin surprindere analiștii care se așteptau ca angajările să rămână stabile.

Aceasta a fost cea mai mare pierdere lunară de locuri de muncă din octombrie, când guvernul SUA a intrat în blocaj, și a survenit pe fondul îngrijorărilor că o creștere a prețurilor petrolului provocată de războiul SUA-Israel în Iran ar putea amenința creșterea economică.

Aproape toate sectoarele au pierdut locuri de muncă, inclusiv sectorul sănătății, care este de obicei o sursă de rezistență, dar care a fost afectat de greve luna trecută.

Ocuparea forței de muncă în cadrul guvernului federal a continuat, de asemenea, să scadă, reducându-se cu 10.000 în luna trecută. De la atingerea unui vârf în octombrie 2024, ocuparea forței de muncă în cadrul guvernului federal a scăzut cu 330.000, sau 11%, a declarat Departamentul Muncii.

De asemenea, acesta a afirmat că creșterea numărului de locuri de muncă în decembrie și ianuarie a fost mai mică decât se estimase inițial.

Chiar dacă ocuparea forței de muncă în sectorul sănătății își revine conform așteptărilor, cifrele au diminuat speranțele că angajările ar putea începe să accelereze după încetinirea din 2025, care a fost cel mai slab an pentru locurile de muncă de la începutul pandemiei, a declarat Samuel Tombs, economistul șef al Pantheon Macroeconomics pentru SUA.

„Ce stabilizare?”, a scris el într-o notă după publicarea cifrelor. „Ideea că piața muncii a trecut de un punct de cotitură se prăbușește odată cu acest raport”.

Scăderea angajărilor a determinat scăderea acțiunilor pe Wall Street și a crescut presiunea asupra președintelui american Donald Trump, care a promis în campania electorală că va îmbunătăți economia.

Într-un interviu acordat CNBC, Kevin Hassett, directorul Consiliului Economic Național, a declarat că se așteaptă în continuare la o creștere puternică care să stimuleze crearea de locuri de muncă în lunile următoare.

„Vor fi atât de multe activități încât toată lumea va putea găsi un loc de muncă dacă dorește”, a spus el.

Raportul complică, de asemenea, problemele cu care se confruntă banca centrală a SUA.

De obicei, Rezerva Federală ar răspunde la o slăbire a pieței muncii prin reducerea costurilor împrumuturilor, în speranța de a stimula economia.

Însă analiștii au afirmat că riscul ca o creștere susținută a prețurilor petrolului să exercite o presiune ascendentă asupra prețurilor ar putea determina factorii de decizie să se gândească de două ori.

Editor : Alexandru Costea