Efectul retoricii anti-China sub administrația Trump: NASA le interzice cetățenilor chinezi să lucreze în programele sale spațiale

Data publicării:
L'agence spatiale américaine NASA souhaite envoyer pour la première fois de nouveaux noms dans l'espace, en effectuant un aller-retour sur la Lune
Imagine cu profil ilustrativ.

NASA a început să le interzică cetățenilor chinezi, cu vize valabile, să se alăture programelor sale, subliniind intensificarea cursei spațiale dintre SUA și China. Schimbarea de politică a fost raportată pentru prima dată de Bloomberg News și confirmată de agenția guvernamentală americană.

„NASA a luat măsuri interne referitoare la cetățenii chinezi, ce includ restricționarea accesului fizic și cibernetic la facilitățile, materialele și rețeaua noastră, pentru a asigura securitatea muncii noastre”, a declarat, miercuri, secretarul de presă al NASA, Bethany Stevens.

Potrivit Bloomberg, cetățenilor chinezi li se permitea anterior să lucreze în calitate de contractori sau de studenți care contribuiau la cercetare, dar nu ca angajați.

Însă, pe 5 septembrie, mai multe persoane au declarat pentru publicație că au fost brusc blocate din sistemele IT și li s-a interzis participarea la întâlniri față în față. Acestea au vorbit sub condiția anonimatului. Măsura vine pe fondul escaladării retoricii anti-China sub administrația președintelui Donald Trump. Statele Unite și China sunt în competiție pentru a trimite echipaje pe Lună.

Programul american Artemis, care urmează programului Apollo din 1969-1972, are ca obiectiv o aterizare în 2027, dar a suferit depășiri de costuri și întârzieri. China, în schimb, își propune să-și trimită „taikonauții” pe Lună până în 2030, în cadrul programului său, și a avut recent mai mult succes în respectarea termenelor limită.

„Ne aflăm într-o a doua cursă spațială în acest moment”, a declarat miercuri administratorul interimar al NASA, Sean Duffy, într-o conferință de presă legată de descoperirile făcute cu un rover american pe Marte. „Chinezii vor să se întoarcă pe Lună înaintea noastră. Asta nu se va întâmpla. America a condus în spațiu în trecut și vom continua să conducem în spațiu și în viitor”.

China încearcă, de asemenea, să devină prima țară care aduce o probă de pe suprafața marțiană, cu o misiune robotizată programată să fie lansată în 2028 și să aducă roci înapoi încă din 2031.

Între timp, administrația Trump a semnalat, prin propunerea sa de buget, că dorește să anuleze misiunea planificată de returnare a probelor de pe Marte (MSR), un proiect comun cu Agenția Spațială Europeană. 

