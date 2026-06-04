Elon Musk este la un pas să devină primul trilionar din lume. Evaluarea uriașă estimată pentru listarea SpaceX

Elon Musk ar putea deveni primul trilionar din lume dacă SpaceX va fi listată la evaluarea de 1.750 de miliarde de dolari vehiculată de mai multe publicații internaționale. Potrivit Forbes, compania aerospațială ar urma să stabilească prețul ofertei publice inițiale la 135 de dolari pe acțiune, ceea ce i-ar crește averea fondatorului la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari.

Gigantul aerospațial și al comunicațiilor prin satelit fondat de Elon Musk intenționează să se listeze la bursă la o evaluare de 1.750 de miliarde de dolari, potrivit informațiilor publicate miercuri de mai multe publicații internaționale. O astfel de evaluare l-ar transforma pe Musk în primul trilionar din lume.

SpaceX plănuiește să stabilească prețul mult așteptatei oferte publice inițiale (IPO) la 135 de dolari pe acțiune, ceea ce ar evalua compania la aproximativ 1.750 de miliarde de dolari, potrivit surselor citate de presa internațională.

Dacă această evaluare se va confirma, averea lui Elon Musk ar ajunge la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, conform estimărilor Forbes. Miercuri după-amiază, averea sa era estimată la 825 de miliarde de dolari.

Potrivit prospectului de listare depus luna trecută, Musk deține 4,8 milioane de acțiuni SpaceX, reprezentând aproximativ 42% din acțiunile ordinare ale companiei, precum și 350 de milioane de opțiuni pe acțiuni cu un preț de exercitare de 8,39 dolari pe acțiune.

La un preț de 135 de dolari pe acțiune, participația și opțiunile sale ar avea o valoare de aproximativ 688 de miliarde de dolari. În prezent, Forbes evaluează participația lui Musk în SpaceX la circa 500 de miliarde de dolari, pe baza evaluării de 1.250 de miliarde de dolari rezultate în urma fuziunii companiei cu xAI, firma sa de inteligență artificială și social media, realizată în februarie.

O astfel de creștere ar fi suficientă pentru ca Elon Musk să depășească pragul de 1.000 de miliarde de dolari, având în vedere că deține și aproape 12% din acțiunile Tesla, evaluate la aproximativ 174 de miliarde de dolari, opțiuni pe acțiuni Tesla în valoare de încă 121 de miliarde de dolari, participații mai mici la compania de interfețe creier-computer Neuralink și la firma de infrastructură subterană Boring Company, precum și alte câteva miliarde de dolari provenite din vânzări anterioare de acțiuni Tesla.

Editor : Ș.A.