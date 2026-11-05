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Elon Musk, printre marii perdanți ai alegerilor din SUA. Victoria democraților îi amenință planurile de afaceri

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Elon Musk, fondatorul SpaceX. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Hinojosa vrea un moratoriu asupra centrelor de date

Victoria democraților în alegerile de la jumătatea mandatului complică planurile de afaceri ale lui Elon Musk. Miliardarul a investit aproape jumătate de miliard de dolari pentru a susține candidații republicani, însă rezultatul scrutinului îi aduce în față o administrație democrată în Texas și un Congres care ar putea intensifica verificările asupra companiilor sale. Centrele de date pentru inteligență artificială, contractele guvernamentale și proiectele SpaceX se numără printre mize, arată Reuters.

Elon Musk se numără printre marii perdanți ai alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, chiar dacă nu s-a aflat pe buletinele de vot. În timp ce republicanii au suferit o înfrângere majoră, iar Texasul a ales primul guvernator democrat după mai bine de trei decenii, miliardarul se confruntă cu perspectiva unor noi obstacole politice și de reglementare pentru companiile sale.

Cel mai bogat om din lume a cheltuit aproape jumătate de miliard de dolari pentru a susține candidații republicani și pentru a menține Texasul în tabăra conservatorilor. Statul găzduiește o parte importantă a imperiului său de afaceri: producătorul de automobile Tesla, compania aerospațială SpaceX și proiecte viitoare în domeniul fabricării semiconductorilor.

Pariurile sale politice nu au avut însă rezultatul dorit. Democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului, iar Gina Hinojosa l-a învins pe Greg Abbott în cursa pentru funcția de guvernator al Texasului. Rezultatul reprezintă și o sancțiune politică pentru președintele Donald Trump, un aliat apropiat al lui Musk, pe care miliardarul l-a sprijinit în campania electorală.

Musk, care încă marți își îndemna urmăritorii de pe platforma X să voteze cu republicanii, se confruntă acum cu un Partid Democrat aflat în ascensiune, pe care l-a antagonizat în repetate rânduri în ultimii ani.

Cel mai mare donator al Partidului Republican a amenințat chiar cu represalii luna trecută, pe platforma sa de socializare, după apariția unui raport potrivit căruia democrații luau în calcul anchetarea companiilor sale în cazul unei victorii electorale.

Reacția piețelor financiare a fost, de asemenea, negativă. Acțiunile SpaceX au scăzut cu 5,5%, în timp ce titlurile Tesla au pierdut 5,1%, ambele evoluând sub performanța generală a pieței.

Una dintre cele mai mari provocări pentru Musk ar putea fi încetinirea procesului de autorizare a centrelor de date, esențiale pentru valorificarea pieței potențiale de 28,5 trilioane de dolari pe care SpaceX a prezentat-o investitorilor înaintea ofertei publice inițiale (IPO).

Analiștii și experții se așteaptă ca democrații să intensifice controlul asupra proiectelor de centre de date și să susțină chiar suspendarea unor construcții, în contextul opoziției tot mai puternice a comunităților locale, nemulțumite de impactul acestor instalații asupra costurilor energiei electrice.

„O victorie zdrobitoare a democraților în Congres ar exercita presiune asupra sectorului tehnologic și ar putea genera presiuni de reglementare asupra tuturor aspectelor legate de inteligența artificială, încetinind, probabil, ritmul de creștere accelerat pe care îl vedem zilnic și pe care adesea îl considerăm de la sine înțeles”, a declarat Jake Dollarhide, director executiv al Longbow Asset Management.

„Musk a fost ultima speranță a republicanilor în ultima clipă. Din păcate, infuzia sa masivă de bani pentru a susține statele republicane nu a putut compensa creșterea facturilor la utilități, a prețurilor alimentelor și a celor de la benzinării”, a adăugat acesta.

Musk a atras atenția parlamentarilor democrați și din alte motive: restricțiile impuse comunicațiilor prin satelit utilizate de armata ucraineană, reducerile masive de personal din administrația federală, în perioada în care a condus Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), dar și contractele guvernamentale și subvențiile acordate companiilor sale.

Unul dintre parlamentarii care au anunțat că vor intensifica supravegherea activității lui Musk este Robert Garcia, viitorul președinte al Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților. Marți seară, acesta le-a transmis republicanilor și aliaților lor un mesaj de două cuvinte: „Apelați la avocați”.

Hinojosa vrea un moratoriu asupra centrelor de date

În Texas, Musk va trebui să gestioneze o relație deja tensionată cu viitoarea guvernatoare Gina Hinojosa. De asemenea, se va confrunta cu senatorul american nou-ales James Talarico, în campania căruia miliardarul a investit sume importante pentru a-l susține pe republicanul Ken Paxton.

Hinojosa a intentat un proces prin care încearcă să obțină acces la corespondența electronică dintre Musk și actualul guvernator Greg Abbott. Ea l-a acuzat pe acesta din urmă că a trădat interesele statului Texas, oferindu-i miliardarului condiții favorabile pentru afacerile sale.

Viitoarea guvernatoare a criticat și eforturile lui Abbott de a limita dezvoltarea centrelor de date, pe care le-a descris drept teatru politic. În schimb, Hinojosa a cerut suspendarea imediată a aprobării unor noi proiecte până când legislatorii vor introduce măsuri suplimentare de protecție pentru comunitățile locale. Ea a cerut, de asemenea, eliminarea facilităților fiscale acordate acestor investiții.

Musk nu pare însă să acorde prea multă importanță obstacolelor. „Centrele de date din spațiu par destul de atractive în acest moment”, a scris el pe X, făcând aluzie la planul ambițios al SpaceX de a amplasa astfel de infrastructuri pe orbită, în ciuda dificultăților majore legate de răcirea echipamentelor și de efectuarea reparațiilor.

Activitatea companiei în domeniul inteligenței artificiale se concentrează în jurul centrelor de date Colossus și Colossus II, două dintre cele mai mari infrastructuri de acest tip din lume, amplasate în apropierea orașului Memphis. Închirierea capacității de calcul către clienți, printre care se numără și Anthropic, a contribuit la creșterea veniturilor SpaceX și la obținerea primului profit al companiei ca societate cotată la bursă.

SpaceX intenționează însă să își extindă rapid capacitatea de calcul. Compania vrea să o majoreze de la 1,7 gigawați, la sfârșitul lunii septembrie, la până la 3 gigawați până la sfârșitul anului, urmând să ajungă la 13 gigawați anul viitor.

Orice întârziere în punerea în funcțiune a noilor capacități ar putea afecta obiectivele ambițioase de venituri ale lui Musk și ar putea amplifica îngrijorările investitorilor cu privire la costurile tot mai mari ale infrastructurii necesare dezvoltării inteligenței artificiale.

Firma de cercetare în domeniul semiconductorilor SemiAnalysis a identificat proiecte de peste 9 gigawați aflate în faza de planificare sau de dezvoltare, inclusiv noi instalații în complexul Starbase al SpaceX din Boca Chica, Texas.

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Extinderea de la Boca Chica s-ar putea lovi însă de opoziția noii conduceri politice a statului. Hinojosa s-a pronunțat împotriva unei posibile vânzări către SpaceX a unui parc de stat situat pe litoral, după ce publicația Texas Monthly a relatat că oficialii au discutat despre această tranzacție.

„Să fiu clară: Texasul nu este de vânzare”, a declarat Hinojosa luna trecută.

Între timp, după înfrângerea republicanilor, Musk și-a șters mesajul publicat în ziua alegerilor, prin care își îndemna urmăritorii să voteze cu Partidul Republican.

Editor : C.A.

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