Elon Musk regretă că a cheltuit peste 440 de milioane de dolari pentru a susține candidații republicani la alegerile intermediare din Statele Unite. Miliardarul a recunoscut că investiția electorală nu a produs rezultatele așteptate, după ce majoritatea candidaților sprijiniți de el au pierdut. Într-un interviu acordat miercuri, Musk s-a distanțat și de mișcarea MAGA a lui Donald Trump, afirmând că nu susține o adeziune necondiționată la politicile Partidului Republican, anunță Politico.

„Mă simt destul de prost că am cheltuit atât de mulți bani și nu am obținut prea multe. Sau poate că ar fi fost mult mai rău fără această investiție”, a declarat Musk miercuri, în cadrul summitului DealBook organizat de publicația The New York Times.

Fondatorul Tesla și SpaceX a cheltuit peste 440 de milioane de dolari pentru a susține candidații Partidului Republican, devenind cel mai mare donator individual al acestui ciclu electoral. Cu toate acestea, investiția sa nu a produs rezultatele așteptate, întrucât majoritatea candidaților sprijiniți de miliardar au pierdut.

„Dacă aș putea da timpul înapoi, aș fi cheltuit mai puțini bani”, a recunoscut Musk.

Interviul a avut loc prin videoconferință, miliardarul aflându-se în China, unde îl însoțește pe președintele Donald Trump la summitul Cooperării Economice Asia-Pacific.

„Acest lucru arată cu siguranță că alegerile americane nu se reduc doar la bani”, a adăugat Musk.

Musk se distanțează de mișcarea MAGA

În cadrul aceluiași interviu, miliardarul a încercat să se delimiteze de mișcarea MAGA, asociată președintelui Donald Trump, în ciuda sprijinului financiar masiv pe care l-a acordat republicanilor.

„Nu sunt MAGA”, a afirmat Musk, explicând că nu susține o adeziune necondiționată la politicile Partidului Republican.

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„Nu sunt sigur ce înseamnă MAGA, dar dacă asta înseamnă un fel de aderare oarbă la un set de politici ale Partidului Republican, atunci cu siguranță nu împărtășesc această abordare”, a declarat miliardarul.

Musk a susținut că este favorabil unui echilibru al puterii între democrați și republicani în cadrul guvernului american și a afirmat că ambele partide au atât aspecte pozitive, cât și negative.

Declarațiile marchează o schimbare de ton față de pozițiile sale anterioare. În urmă cu doi ani, în timpul campaniei prezidențiale a lui Donald Trump, Musk s-a autointitulat „Dark MAGA” și a devenit unul dintre cei mai vocali susținători ai candidatului republican.

Musk, optimist în privința colaborării cu noua guvernatoare democrată din Texas

Deși a investit sume considerabile pentru susținerea republicanilor, Elon Musk s-a declarat optimist în privința unei viitoare colaborări cu Gina Hinojosa, guvernatoarea democrată aleasă în Texas.

Miliardarul are interese economice importante în acest stat, unde companiile sale, Tesla și SpaceX, desfășoară operațiuni de amploare.

Hinojosa l-a criticat anterior pe Musk, dar a declarat că este deschisă unei relații de colaborare cu acesta.

La rândul său, miliardarul a apreciat că noua guvernatoare va adopta o abordare moderată și că relația dintre ei ar putea evolua favorabil.

„Noua guvernatoare, de fapt, cred că va fi destul de moderată. Nu cred că este o guvernatoare de extremă stânga. Și, pe baza a tot ce am auzit despre ea, cred că lucrurile vor merge bine în Texas cu Gina ca guvernatoare”, a declarat Musk.

Schimbarea de ton a miliardarului vine după un ciclu electoral în care a investit sume fără precedent pentru a influența rezultatele în favoarea republicanilor, dar în care rezultatele obținute de candidații susținuți de el nu au corespuns așteptărilor.

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