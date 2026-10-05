Elon Musk schimbă numele companiei sale de AI pentru a-i face pe plac lui Donald Trump

Elon Musk va schimba numele companiei sale de inteligenţă artificială (AI) pentru a se alinia demersului preşedintelui american Donald Trump de a redenumi această tehnologie „superinteligenţă”, relatează luni dpa. Miliardarul tech a declarat duminică, răspunzând unei întrebări pe platforma sa X, că firma sa SpaceXAI va fi redenumită SpaceXSI.

„Da, vom face această schimbare”, a confirmat Musk.

Compania a fost formată recent prin fuziunea dintre XAI - firma lui Musk care concurează cu OpenAI şi Anthropic - şi divizia sa SpaceX, notează Agerpres.

În ultimele săptămâni, Trump a insistat pentru folosirea termenului „superinteligenţă” pentru inteligenţa artificială, susţinând că actuala denumire face ca această tehnologie să pară „falsă”.

Musk s-a numărat printre cei mai apropiaţi aliaţi ai lui Trump la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui american. Ulterior, relaţia lor s-a răcit - parţial din cauza unui proiect de lege privind impozitele -, dar între timp cei doi au ajuns din nou, se pare, la reconciliere.

Editor : B.E.