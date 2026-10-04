Elon Musk se întoarce la Washington, iar odată cu el vin și suspiciunile privind conflictele de interese legate de cel mai bogat om

Prin prezentarea, în această săptămână, a unui grup de experți însărcinat să studieze viitorul războiului, secretarul apărării Pete Hegseth a făcut mai mult decât să anunțe numirea unor consilieri. El l-a readus pe Elon Musk, cel mai bogat om din lume, în rândurile administrației Trump, scrie The New York Times care arată că odată cu revenirea celui mai bogat om din lume în centrul puterii americane au apărut și o serie de noi potențiale conflicte de interese.

Elon Musk a eșuat în mare măsură în misiunea sa de reducere a cheltuielilor guvernamentale, care a avut o mare vizibilitate anul trecut, neapropiindu-se deloc de îndeplinirea obiectivelor declarate și lăsând unele agenții în haos. După ce și-a părăsit funcția guvernamentală, el a declanșat o dispută puternică cu președintele Trump și a amenințat că își va înființa propriul partid politic.

Însă, după o lungă campanie de împăcare, Musk s-a întors la Washington cu un loc la masa de discuții a Pentagonului, în calitate de codirector al unui grup care consiliază o agenție care constituie sursa vastei sale averi personale. La fel ca înainte, când era angajat special al guvernului, numirea lui Musk a stârnit imediat îngrijorări cu privire la posibilitatea ca acesta să aibă o influență prea mare asupra deciziilor care îi afectează interesele sale și pe cele ale aliaților săi.

„Este extraordinar să vedem această revenire fără nicio recunoaștere a prejudiciului excepțional pentru care a fost responsabil în prima rundă”, a declarat Max Stier, directorul executiv al Partnership for Public Service, o organizație nepartizană care estimează că eforturile lui Musk de reducere a costurilor, denumite „Departamentul pentru Eficiența Guvernamentală”, au costat fiecare contribuabil peste 1.000 de dolari anul trecut sub formă de risipă.

Acum, a adăugat Stier, „nu există nicio îndoială că interesele sale financiare sunt direct legate de funcția pe care o va ocupa aici”.

Alți membri ai comitetului au interese majore legate de contractele din domeniul apărării, inclusiv un alt codirector, Palmer Luckey, fondatorul companiei Anduril, care produce avioane de vânătoare semiautonome. (Reprezentanții companiilor tradiționale din domeniul apărării, precum Lockheed Martin și Raytheon, sunt în mare parte absenți.)

Membrii împărtășesc în mare măsură dorința lui Hegseth de a avea o armată mai agilă, care să se bazeze mai mult pe tehnologie autonomă de ultimă generație, precum dronele. Însă numirile lor, la fel ca cea a lui Musk, ridică riscul unor conflicte reale sau al percepției unor conflicte de interese, chiar dacă rămân sinceri și imparțiali în sfaturile pe care le oferă, spun consilierii în etică.

Deși Musk și Luckey s-ar putea să nu spună niciodată în mod explicit că Departamentul Apărării ar trebui să se bazeze mai mult pe companiile lor, aceștia ar putea totuși să beneficieze de avantajele pe care le conferă pozițiile lor privilegiate, potrivit Virginiei Burger, analist senior în politica de apărare pentru Project on Government Oversight, o organizație independentă de monitorizare.

„Ar putea adapta cu ușurință sugestiile și concluziile astfel încât să se alinieze direct cu produsele pe care le au în curs de dezvoltare”, a adăugat Burger într-un e-mail, „sau ar putea folosi materialele elaborate pentru a modela operațiunile viitoare ale SpaceX și Anduril într-o versiune distorsionată a tranzacționării pe baza informațiilor privilegiate, eliminând concurența încă de la început.”

Oficialii implicați în noua inițiativă au afirmat că conflictele de interese vor fi gestionate astfel încât astfel de activități să nu aibă loc.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a declarat că organizația non-profit Mitre Corporation, care desfășoară cercetări independente pentru agențiile guvernamentale federale, supraveghează analiza și recomandările grupului. În acest context, Mitre „va evalua toate contribuțiile cu rigoare tehnică, aplicând în același timp măsuri adecvate de protecție împotriva conflictelor de interese și de asigurare a confidențialității informațiilor”, a scris purtătorul de cuvânt într-un e-mail.

Mitre, fondată în 1958 pentru a aborda provocările din domeniul apărării aeriene, utilizează propriile laboratoare și se concentrează pe o gamă largă de probleme, de la aviație până la tratamentul cancerului.

Musk a apărut miercuri la Washingtonul în noul său rol de codirector al ceea ce Pentagonul a numit Proiectul Meridian, care va analiza natura în continuă evoluție a luptelor și va identifica lacunele în ceea ce privește gradul de pregătire, pentru a pregăti forțele armate ale SUA pentru următoarele două decenii.

Apoi a petrecut trei zile întâlnindu-se cu ceilalți membri ai grupului de lucru la Quantico, Virginia, la Pentagon și la sediile Mitre din McLean, Virginia, discutând idei, potrivit lui Newt Gingrich, fost președinte republican al Camerei Reprezentanților și codirector al inițiativei.

Elon Musk nu a răspuns solicitărilor de comentarii cu privire la potențialele conflicte de interese legate de noul său rol. Însă, într-un scurt interviu telefonic acordat vineri de la Aeroportul Internațional Dulles, Gingrich i-a criticat pe cei care au ridicat semne de întrebare cu privire la aceste conflicte.

„De parcă cel mai bogat om din lume s-ar gândi atât de profund la ceva care îl va ajuta”, a spus domnul Gingrich, „că o să zică: «O, Doamne, aș putea obține un avantaj real aici, aș putea câștiga încă 5 milioane de dolari». Asta îți arată cât de bolnav este sistemul.”

Un purtător de cuvânt al Anduril a declarat într-un comunicat că „pe măsură ce Palmer colaborează cu conducerea Pentagonului, el și Anduril se vor angaja să respecte cele mai înalte standarde etice în cazul în care vor apărea conflicte de interese reale.”

Numirea lui Musk, anunțată de Pete Hegseth în cadrul unei reuniuni a 600 de ofițeri subalterni și lideri din rândul soldaților la o bază militară din Quantico, survine într-un moment în care influența antreprenorului miliardar este din nou în creștere.

În ultimele luni ale campaniei prezidențiale din 2024, Musk a donat peste un sfert de miliard de dolari grupurilor care îl susțineau pe Trump, potrivit unei analize realizate de The New York Times. Musk a devenit una dintre vedetele mitingurilor politice ale lui Trump, unde șeful Tesla a criticat vehement birocrația excesivă a guvernului și a îndemnat oamenii să voteze pentru revenirea fostului președinte.

La rândul său, Donald Trump l-a lăudat pe Elon Musk în discursul său de victorie prezidențială, numindu-l „un tip special, un super-geniu”. Trump l-a numit pe miliardarul din domeniul tehnologiei la conducerea DOGE, ceea ce i-a asigurat accesul larg la Biroul Oval și la o serie de agenții guvernamentale federale influente. Președintele a numit, de asemenea, funcționari aliați cu Musk la NASA și în Forțele Aeriene, doi dintre clienții-cheie ai SpaceX, precum și la Comisia Federală de Comunicații, o autoritate de reglementare esențială.

Însă luna de miere nu a durat mult. Exagerările lui Musk cu privire la eforturile sale legate de DOGE - inclusiv faptul că ar fi descoperit o fraudă „masivă” în cheltuielile cu asigurările sociale - au creat o distragere jenantă a atenției. Opoziția sa față de proiectul de lege emblematic al lui Trump privind finanțarea guvernamentală a fost o pacoste. Și la mai puțin de o săptămână de la plecarea lui de la Washington, tensiunile private au început să iasă la iveală în ochii publicului.

„Fără mine, Trump ar fi pierdut alegerile”, a scris Elon Musk pe X în iunie anul trecut. „Ce nerecunoștință.” Donald Trump a ripostat cu o postare proprie pe rețelele sociale, în care s-a descris ca fiind „foarte dezamăgit de Elon” și s-a gândit la anularea contractelor guvernamentale ale lui Musk pentru a economisi bani.

Cei doi s-au împăcat ulterior. Musk s-a angajat - și a cheltuit - cel puțin 100 de milioane de dolari pentru a ajuta candidații republicani din statele decisive din întreaga țară în alegerile de la jumătatea mandatului.

De la începutul anului trecut, compania sa aerospațială SpaceX, care a realizat recent cea mai mare ofertă publică inițială de acțiuni din istorie, a primit cel puțin 6,9 miliarde de dolari din contracte cu Pentagonul și NASA pentru servicii, producție și tehnologie, potrivit unei analize a înregistrărilor de cheltuieli realizată de New York Times.

Gingrich și Luckey s-au alăturat lui Musk la discursul în care Hegseth a anunțat Proiectul Meridian. Secretarul apărării a solicitat o ovație în picioare pentru codirectori, aplaudându-i și mulțumindu-le pentru prezența lor.

Inițiativa, a spus Hegseth, va „privi în mod creativ spre viitor și va identifica domeniile pe care trebuie să le cucerim și capacitățile pe care trebuie să le stăpânim”. Pentagonul „ar fi trebuit să se gândească la comanda autonomă de război” — un domeniu în care atât Musk, cât și Luckey își desfășoară activitatea — „acum 10 ani”.

Joi, Departamentul Apărării a publicat imagini cu liderii inițiativei participând la o întâlnire inițială cu Hegseth și colaboratorii săi, în jurul unei mese mari de conferințe la Pentagon.

Alți membri ai grupului sunt:

Dino Mavrookas, directorul executiv al companiei de ambarcațiuni cu drone Saronic;

Joe Lonsdale, investitorul de capital de risc care a cofondat compania de software Palantir;

Safra Catz, vicepreședinta executivă a companiei de software Oracle;

generalul James Rainey, un ofițer al Armatei în rezervă care acum oferă consultanță pentru două companii din domeniul tehnologiei de apărare.

În zilele care au urmat, a spus Gingrich, discuțiile au acoperit o serie de provocări cu care se confruntă armata SUA, dintre care autonomia reprezenta doar „5 sau 6 la sută”. El a spus că a fost uimit de potențialul intelectual din încăpere:

Elon Musk, a cărui companie cotată la bursă, SpaceX, a fost recent evaluată la aproape 1,8 trilioane de dolari, produce rachete spațiale parțial reutilizabile și furnizează servicii de internet prin satelit. La începutul acestui an, compania cu sediul în Texas a fuzionat cu compania de inteligență artificială xAI, care este la rândul ei compania-mamă a platformei de socializare X.

Anduril, producătorul de sisteme autonome fondat în urmă cu nouă ani de Luckey, este, de asemenea, un furnizor important al Pentagonului.

În martie, Armata a atribuit companiei un contract în valoare de până la 20 de miliarde de dolari. În iunie, Anduril a câștigat un contract de producție cu Forțele Aeriene pentru fabricarea unei serii de avioane de vânătoare noi. Nu a fost anunțată nicio sumă în dolari.

Proiectul Meridian „se încadrează perfect” în tradiția Departamentului Apărării de a colabora cu parteneri din industrie în domeniul noilor tehnologii și al tehnicilor de luptă, a declarat purtătorul de cuvânt al Anduril în comunicatul său.

O purtătoare de cuvânt a Oracle a refuzat să comenteze. Reprezentanții lui Lonsdale și ai companiei Saronic nu au răspuns solicitărilor de comentarii. Generalul Rainey nu a putut fi contactat.

Pete Hegseth a stabilit data de 28 ianuarie ca termen limită pentru ca grupul de experți să prezinte recomandările.

Editor : B.E.