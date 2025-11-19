Live TV

Foto Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă

Data publicării:
White House
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, se alătură președintelui Donald Trump și primei doamne Melania Trump la o cină la Casa Albă din Washington, pe 18 noiembrie 2025. Foto: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Superstarul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo şi miliardarul Elon Musk au participat la dineul fastuos găzduit marţi la Casa Albă de preşedintele SUA Donald Trump în onoarea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, relatează agențiile intrnaționale de presă, preluate de Agerpres.

Cristiano Ronaldo joacă în prezent pentru clubul saudit Al Nassr, la fel ca mulţi profesionişti din domeniu aflaţi la sfârşit de carieră, atraşi de cheltuielile extravagante ale regatului, în pofida criticilor la adresa bilanţului său în materie de drepturile omului. Fotbalistul în vârstă de 40 de ani a fost aşezat la masă la loc de cinste, nu departe de Donald Trump.

White House
Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo este văzut în timp ce președintele Donald Trump ține un discurs la o cină organizată în onoarea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Albă din Washington, pe 18 noiembrie 2025. Foto: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

„Ştiţi, fiul meu este un mare fan Ronaldo”, a afirmat Donald Trump în discursul său de la începutul dineului, adăugând că Barron, în vârstă de 19 ani, a avut ocazia să-l întâlnească pe superstar.

Lumea fotbalului a fost reprezentată eveniment şi de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, într-o nouă apariţie la Casa Albă înainte de Cupa mondială din 2026, co-găzduită de Statele Unite. Pentru Cristiano Ronaldo, acest campionat va fi „fără îndoială” ultimul, notează AFP.

Miliardarul Elon Musk a fost de asemenea prezent - deşi a fost aşezat la o masă diferită de cea a lui Donald Trump -, un semn al încălzirii relaţiilor dintre preşedinte şi cel mai bogat om din lume.

President Trump Hosts Dinner For Saudi Crown Prince at the White House in Washington
Elon Musk este văzut în timp ce președintele Donald Trump ține un discurs la o cină organizată în onoarea prințului moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, la Casa Albă din Washington DC, marți, 18 noiembrie 2025 Foto: ANNA ROSE LAYDEN / UPI / Profimedia

Fondatorul SpaceX şi Tesla a condus timp de cinci luni DOGE - departamentul pentru eficienţa guvernamentală - şi l-a însoţit pe Donald Trump într-o călătorie în Arabia Saudită în luna mai. În iunie însă între cei doi au izbucnit tensiuni, Musk criticând proiectul de buget al lui Trump.

Citește și:

Trump, prins în corzi chiar în Biroul Oval: „Nu trebuie să-l puneţi într-o situaţie stânjenitoare pe oaspetele nostru”

