Miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk a afirmat că soldații ruși care luptă în Ucraina merită empatie, susținând că mulți dintre ei au fost recrutați cu forța și trimiși pe linia frontului, relatează dpa.

„Ar trebui să ai empatie nu doar pentru băieții ucraineni care își pierd viața, ci și pentru cei ruși, deoarece aceștia sunt recrutați și obligați să meargă pe front”, a declarat Musk într-un interviu acordat miercuri în cadrul unui eveniment organizat de New York Times.

El a criticat ceea ce a descris ca fiind o viziune excesiv de simplistă asupra conflictului, afirmând: „Cred că s-a exagerat prea mult cu această abordare de genul Ucraina bună, Rusia rea. Orice se face împotriva rușilor este scuzabil. Este o atitudine lipsită de bunătate și o poziție oribilă”. El a adăugat: „Mă lupt să-mi dau seama care este lucrul corect de făcut”.

Musk a preluat, de asemenea, o parte din argumentul Rusiei pentru invazia din februarie 2022, afirmând: „Este adevărat că, din punctul de vedere al invaziei, Rusia este agresorul, dar este la fel de adevărat că noi, americanii, am organizat o lovitură de stat pentru a-l răsturna pe președintele Ucrainei, pro-rus și ales democratic”.

El părea să se refere la înlăturarea de la putere a lui Viktor Ianukovici din 2014, care a fugit în Rusia după luni de proteste și ciocniri sângeroase între manifestanți și forțele de securitate.

„Pare că aș căuta scuze pentru Rusia, dar nu este așa”, a spus Musk.

El a subliniat, de asemenea, rolul sistemului de internet prin satelit Starlink al companiei sale, SpaceX, în sprijinirea armatei ucrainene. „A existat un singur sistem pe care nu l-au putut dezactiva, și anume Starlink. Iar dacă nu ar fi avut Starlink, întreaga lor rețea s-ar fi prăbușit”, a afirmat el.

Musk a descris anterior războiul ca fiind un măcel fără sens, fără a menționa invazia și ocuparea teritoriului ucrainean de către Rusia sau uciderea civililor.

Citește și:

Cum a reușit Kievul să distrugă „Podul lui Putin” fără ajutorul Starlink. Dezvăluirile unui ofițer implicat în atac: „Un gest simbolic”

Zelenski acuză SpaceX că limitează comunicațiile militare ale Ucrainei din motive politice: „Nu credem că e o problemă tehnică”

Editor : A.M.G.