Elon Musk vrea să investească din nou masiv în alegerile din SUA. Acțiunea s-ar putea dovedi decisivă

Elon Musk pregăteşte o nouă campanie masivă de strângere de fonduri pentru anumiţi candidaţi republicani la alegerile de la mijloc de mandat din noiembrie, conform publicaţiei Axios, relansând operaţiunea care l-a transformat în cel mai mare susţinător financiar al lui Donald Trump în candidatura acestuia pentru un nou mandat în 2024, relatează AFP, citată de Agerpres.

Miliardarul ar intenţiona să reactiveze organizaţia sa politică, America PAC, prin care a cheltuit peste 260 de milioane de dolari pentru a sprijini drumul lui Donald Trump către Casa Albă, potrivit unor persoane familiarizate cu situaţia, citate de Axios.

Ca şi în campania din 2024, organizaţia intenţionează să îşi intensifice eforturile de campanie din uşă în uşă şi de publicitate online direcţionată pentru a mobiliza alegătorii conservatori, care sunt mai puţin predispuşi să voteze în alte alegeri decât cele prezidenţiale.

America PAC nu a răspuns solicitărilor AFP de a comenta.

Efortul financiar s-ar putea dovedi decisiv

Acest efort financiar s-ar putea dovedi decisiv, deoarece majoritatea republicană este ameninţată, popularitatea lui Donald Trump fiind subminată de războiul cu Iranul şi de dificultăţile economice ale ţării.

Cel mai bogat om din lume a finanţat foarte generos campania republicanului la ultimele alegeri prezidenţiale şi a devenit unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi în primele luni ale noului mandat al miliardarului la Casa Albă, fiind numit chiar şef al Comisiei pentru eficienţă guvernamentală (DOGE).

Însă acest sprijin financiar - cel mai mare de la un singur donator din istoria recentă a Americii - a fost marcat de controverse.

De exemplu, Elon Musk a lansat o loterie care oferea un milion de dolari în fiecare zi unui alegător înregistrat într-unul dintre cele şapte state cruciale pentru câştigarea alegerilor prezidenţiale şi care semnase o petiţie conservatoare.

Departamentul de Justiţie al SUA a reamintit echipei lui Donald Trump că este ilegal să se ofere o recompensă valoroasă unui cetăţean pentru a vota sau pentru înregistrarea pe listele electorale.

Finanţarea politică în Statele Unite implică miliarde de dolari

Mai mulţi miliardari au investit deja masiv în campania din 2026.

Deşi majoritatea acestor investiţii au fost direcţionate către candidaţii republicani, conform analizelor realizate de presa americană şi declaraţiilor depuse la autorităţile federale, democraţii au beneficiat de sprijinul unor personalităţi precum investitorii George şi Alex Soros, fondatorul LinkedIn, Reid Hoffman, şi Michael Bloomberg.

Finanţarea politică în Statele Unite este o chestiune complexă, care implică miliarde de dolari.

Investitorii, liderii de afaceri, grupurile de lobby economic, precum şi organizaţiile care lucrează pentru diverse cauze sociale speră, prin donaţiile lor, să influenţeze Congresul, administraţia şi Casa Albă.

Editor : Liviu Cojan