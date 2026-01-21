Live TV

Elveția, ținta criticilor lui Donald Trump la Davos: „Sincer să fiu, m-a enervat. SUA țin întreaga lume pe linia de plutire”

Grenzübergang Rheinbrücke Haag–Bendern: Einreise von Liechtenstein in die Schweiz, 29.01.2025
Steagul Elveției la trecerea dinspre Liechtenstein. Foto: Profimedia

Într-un discurs de mai bine de o oră la Forumul Economic de la Davos, președintele american Donald Trump a lansat critici la adresa țării gazdă, Elveția. Liderul de la Casa Albă a explicat că a impus tarife țărilor cu deficite economice mari și a povestit cum a decurs o conversație telefonică cu Karin Keller-Sutter, fosta președintă a Confederației Elvețiene.

Liderul american a povestit o conversație telefonică cu fosta președintă a Confederației Elvețiene, Karin Keller-Sutter, după ce administrația SUA a impus o taxă de 39% asupra produselor elvețiene, ca parte a „taxelor reciproce” de anul trecut.

„Prim-ministrul ţării, cred că era o femeie, m-a sunat pentru a refuza aceste taxe vamale, spunând că ţara ei este mică”, a continuat preşedintele american. „Era foarte repetitivă. «Nu puteți face asta, suntem o țară mică», spunea ea”, a povestit el, imitând-o pe lidera elvețiană. „Poate că sunteți mici, dar aveți un deficit mare”, i-ar fi răspuns el.

Ulterior, Trump a explicat și faptul că Elveția „câștigă enorm de mult” pe seama SUA. 

„Sincer să fiu, m-a enervat”, a adăugat el. „În acea conversație mi-am dat seama că SUA țin întreaga lume pe linia de plutire”, conform Euronews.

Mai mult, cel de-al 47-lea președinte american a lăudat ceasurile elvețiene, însă a precizat că țara nu plătea nimic Statelor Unite.

„Ei produc ceasuri frumoase, ceasuri excelente, Rolex, toate. Nu plăteau nimic Statelor Unite când își exportau produsele. Și aveam un deficit de 41 de miliarde de dolari cu această țară frumoasă. Așa că am spus: să le aplicăm o taxă vamală de 30%. Ca să recuperăm o parte din bani”, a mai explicat el, conform Business Insider.

„Toți sunteți părtași la ele, în unele cazuri victime ale lor, dar în final este un lucru corect și majoritatea dintre voi realizați asta”, a mai susținut liderul american.

„Mulţi profită de ţara noastră. Fără noi, Elveţia nu mai este Elveţia şi acelaşi lucru s-ar întâmpla cu toate ţările reprezentate aici”, a declarat provocator Trump, înainte de a-şi explica raţionamentul strategiei sale: supunerea în faţa voinţei SUA. „Aş fi putut impune taxe vamale de 70%. Dar trebuie să fim ascultaţi”, a declarat el.

Amintim că, în noiembrie 2025, Donald Trump a fost de acord să reducă tarifele vamale ale SUA aplicate Elveției de la 39% la 15% ca parte a unui nou acord comercial.

Trump anunță, la Davos, declanșarea imediată a negocierilor pentru achiziționarea Groenlandei: „Nu voi recurge la forță”

„O bucată de gheață pentru pacea mondială”. Donald Trump anunță că SUA „nu cer decât Groenlanda”: „Doar noi o putem apăra”

Trump, lăsat ”mască” de judecătorii Curții Supreme din SUA: ”Nu-mi vine să cred”. Se pregătește ”o decizie istorică”
