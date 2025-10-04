Emisarul Steve Witkoff și ginerele lui Trump merg în Egipt pentru noi discuții cu Hamas privind eliberarea ostaticilor

Emisarul preşedintelui Donald Trump pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, şi ginerele său, Jared Kushner, vor merge în Egipt pentru a finaliza discuţiile privind condiţiile de eliberare a ostaticilor, după ce Hamas a acceptat planul american, a anunţat sâmbătă Casa Albă, conform AFP. Potrivit Times of Israel, cei doi oficiali ar urma să ajungă în Egipt în zilele următoare.

Emisarul Steve Witkoff şi ginerele lui Donald Trump Jared Kushner se deplasează în Egipt pentru a finaliza discuţiile despre modul în care poate avea loc eliberarea ostaticilor, a declarat pentru AFP un responsabil al Casei Albe sub acoperirea anonimatului.



Donald Trump a cerut vineri Israelului „să pună capăt imediat bombardamentelor în Gaza” pentru a permite eliberarea ostaticilor după comunicatul mişcării palestiniene Hamas care îi accepta planul de pace.



Sâmbătă, presa israeliană citată de dpa a relatat că Israelul este pregătit să trimită o delegaţie în Egipt pentru a participa la discuţii privind planul de pace al preşedintelui american Donald Trump pentru Fâşia Gaza.



Citând o persoană implicată în negocieri, postul de televiziune Kan a relatat că oficialii israelieni urmează să plece în decurs de o zi. Postul de televiziune Channel 12 din Israel a informat, de asemenea, că discuţiile ar putea începe duminică.



Pentru moment nu există nicio confirmare oficială din partea Israelului.

Amintim că gruparea islamistă palestiniană Hamas a transmis vineri, 3 octombrie 2025, că este de acord să elibereze toți ostaticii israelieni, precum și cadavrele, ca răspuns la planul de pace prezentat de președintele american Donald Trump.

Declarația Hamas a venit după ce liderul de la Casa Albă a dat un ultimatum, cerând eliberarea tuturor ostaticilor și semnarea unui acord de pace până duminică, ora 18:00.

