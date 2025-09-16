Live TV

Emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” a prezentat o hartă a Ucrainei fără Crimeea

Stephen Colbert
Stephen Colbert pleacă anul viitor de la CBS. Foto: Profimedia

În emisiunea „The Late Show with Stephen Colbert” s-a menționat războiul din Ucraina, însă pe harta țării nu a fost afișat Crimeeaocupată, informează Suspilne.

Emisiunea a apărut pe YouTube pe 9 septembrie 2025.

Videoclipul de pe YouTube a strâns peste 200 de mii de vizualizări. Emisiunea este difuzată pe canalul de televiziune CBS.

În discursul său dedicat celei de-a 10-a aniversări a activității sale în cadrul proiectului „The Late Show”, Stephen Colbert a amintit diverse evenimente care au influențat viața americanilor începând cu 2015. El a dedicat una dintre secțiunile emisiunii Ucrainei, remarcând lupta eroică a ucrainienilor. Cu toate acestea, pe harta Ucrainei care a apărut pe ecran lipsea Crimeea ocupată.

„Deși Ucraina este recunoscătoare pentru sprijin și atenție, chiar și astfel de mici greșeli contează. Rusia folosește în mod sistematic astfel de „hărți fără Crimeea” ca element al propagandei sale”, — au scris pe Instagram reprezentanții „UNITED24”.

De asemenea, prezentatorul a amintit de cariera lui Zelenski ca actor de comedie, sugerând posibilitatea unei cariere politice și reamintind încă o dată că, începând din iunie 2026, intenționează să înceteze colaborarea cu postul de televiziune.

