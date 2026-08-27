Este un film de vară pe care l-am mai văzut: președintele american Donald Trump formulează pretenții. Când partea adversă nu îi oferă ceea ce dorește, el intensifică tensiunile cu amenințări grandioase de sancțiuni devastatoare. Partea adversă cedează. Dar Mark Carney, prim-ministrul Canadei, se pare că nu a citit scenariul. Refuzul său de a ceda în fața ultimatumului comercial al liderului de la Casa Albă, chiar cu prețul unor tarife de retorsiune, a schimbat complet perspectiva celui de-al doilea mandat al președintelui SUA. În loc să cedeze, Carney testează dacă atitudinea de sfidare este o strategie viabilă împotriva lui Trump, notează The New York Times.

Epoca capitulării care a marcat revenirea lui Trump la putere ar putea începe să se estompeze. Liderii mondiali și instituțiile naționale dau dovadă, cel puțin în unele cazuri, de o disponibilitate mai redusă de a se supune voinței celui de-al 47-lea președinte american. Liderii europeni au refuzat să se alăture războiului său împotriva Iranului. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a respins categoric planul său privind Gaza. Statele arabe din Golf l-au obligat să renunțe la planurile de a percepe o taxă de trecere în Strâmtoarea Ormuz.

Universitățile și firmele de avocatură resping directivele sale, în loc să le semneze. Piețele obligațiunilor se revoltă împotriva politicilor sale fiscale. Chiar și rețeaua ABC, a cărei plată de 16 milioane de dolari pentru a soluționa un proces intentat de Trump a fost considerată un exemplu timpuriu de cedare în fața președintelui, a descoperit că nu și-a cumpărat liniștea și acum dă în judecată administrația sa pentru că i-a amenințat licențele de emisie.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că Trump ar trebui subestimat. Deși rezultatele sale din sondaje se află la sau aproape de minimele istorice, el rămâne cea mai influentă personalitate de pe planetă, fiind capabil să schimbe radical direcția dezbaterii globale dintr-o singură mișcare, printr-o postare pe rețelele sociale, și neezitând să-și exercite puterea în moduri în care predecesorii săi nu au făcut-o.

Este posibil ca el să reușească totuși să supună Canada și Israelul prin forța personalității sale, prin tarife vamale sau prin alte mijloace. Curtea Supremă i-a acordat o serie de permisiuni succesive pentru a-și exercita autoritatea executivă după cum consideră de cuviință, fie că este vorba de preluarea controlului asupra agențiilor independente, de construirea sălii de bal la care ține atât de mult sau de încercarea de a restricționa votul prin corespondență.

Și de fiecare dată când cineva prezice că republicanii din Congres vor începe în sfârșit să dea dovadă de o oarecare independență, aceștia demonstrează că prognozele sunt greșite. Deși în ultima vreme au rezistat presiunilor sale în anumite cazuri, confirmarea de către Senat a lui Todd Blanche în funcția de procuror general a arătat clar că el continuă să domine aripa partidului său din Congres.

Însă chiar și în rândul republicanilor există unele semne îngrijorătoare pentru președinte. Deși a reușit să-i pedepsească pe mai mulți parlamentari republicani de seamă pe care i-a considerat neloiali, mobilizându-și baza MAGA pentru a-i învinge în alegerile primare ale partidului din acest an, alegătorii Partidului Republican au respins candidații susținuți de Trump în 10 runde de nominalizare, dintre care șase numai în luna august. Sondajele arată că sprijinul de care se bucură în rândul republicanilor este în scădere.

„Cred că ultimele săptămâni au reprezentat într-un fel un punct de cotitură”, a declarat Norm Eisen, fost avocat al administrației Obama la Casa Albă și fondator al unei organizații numite Democracy Defenders Fund, care a dus numeroase bătălii juridice împotriva lui Trump. „Atât în țară, cât și în străinătate, forțele pro-democrație și toți ceilalți îi fac față cu un elan mult mai puternic”.

Printre altele, Eisen a fost implicat în litigii juridice privind Centrul John F. Kennedy pentru Artele Spectacolului, cetățenia prin naștere, Rezerva Federală și urmărirea penală abandonată a unui fost sportiv olimpic acuzat de vandalizarea bazinului reflectorizant de la Memorialul Lincoln. În măsura în care s-a produs o schimbare, a afirmat Eisen, aceasta se datorează în parte depășirii limitelor de către Trump. „Trump a fost propriul său cel mai mare dușman”, a spus el.

Trump și consilierii săi resping, desigur, această evaluare și subliniază capacitatea sa continuă de a influența cursul evenimentelor. Într-o serie de postări pe rețelele sociale din ultimele zile, președintele american și-a atribuit meritul pentru scăderea ratei criminalității și a insistat că învinge în războiul cu Iranul. El a contestat sondajele care indică lipsa sa de popularitate și a respins știrile privind recentele înfrângeri din alegerile primare.

„Sondajele actuale sunt extraordinare, iar entuziasmul din țara noastră nu a fost niciodată mai mare”, a scris el. „Câștigăm împotriva TUTUROR, inclusiv a Iranului, a cărui țară se află într-o spirală mortală din punct de vedere economic și militar”.

Liderul de la Casa Albă a afirmat că „susținerea sa este mai puternică ca niciodată” și a subliniat că niciunul dintre candidații republicani care au fost învinși, în ciuda sprijinului său, nu ar fi avut șanse să câștige. „Cei câțiva care au pierdut au făcut-o din loialitate”, a scris el. „Era aproape imposibil ca ei să câștige, dar m-am simțit obligat să îi susțin pentru că, în opinia mea, erau oameni de treabă!”.

Trump nu a fost nevoit să ofere explicații pentru eșecurile sale când s-a întors pentru prima dată la Casa Albă anul trecut. În primele luni ale mandatului său, părea că înregistra victorii pe toate fronturile. Chiar și fără un mandat puternic — a câștigat un al doilea mandat cu doar 49,9% din voturile populare — a reușit să-și impună voința în întreaga societate.

Le-a dictat întreprinderilor private cum să ia decizii și universităților cum să predea. A făcut programele de diversitate atât de controversate încât angajatorii din toată țara au renunțat la ele. A decimat agențiile federale fără a cere aprobarea Congresului, a preluat controlul asupra Centrului Kennedy și a folosit puterea guvernului pentru a-și persecuta dușmanii. Și, în acest proces, a reușit să-i preseze pe ceilalți să-i urmeze dorințele. Firmele de avocatură, universitățile, companiile media și miliardarii din domeniul tehnologiei s-au străduit din răsputeri să-i arate respect, modificându-și politicile pentru a se conforma cerințelor sale sau acceptând acorduri de milioane de dolari pe care el le-a impus.

Jacob Weisberg, care a descris tendința de supunere într-o nouă carte ce va apărea luna viitoare, intitulată „Profiles in Cowardice”, a afirmat că stimulentele au început să se inverseze și că cedarea în fața lui Trump poate genera acum o reacție negativă costisitoare. „Prețul capitulării a crescut pentru cealaltă parte”, a spus el, dând ca exemplu valul de critici care a urmat atunci când Universitatea Yale a început negocierile cu administrația Trump.

Cu toate acestea, el a avertizat să nu se exagereze cu privire la cât de mult s-au schimbat lucrurile până acum. „Există unele semne, dar au mai existat și înainte, iar oamenii s-au grăbit să tragă concluzii”, a spus Weisberg. „Cred că situația va începe să se schimbe la un moment dat și consider că acest lucru este legat de popularitatea lui Trump. Întotdeauna am crezut că, atunci când popularitatea lui va scădea sub 30%, vom începe să observăm un comportament diferit. Și există unele indicii că acest lucru se întâmplă”.

Există indicii că acest lucru se întâmplă și în străinătate, cel puțin în Europa și, într-o măsură mai mică, în Orientul Mijlociu. Când Trump a redevenit președinte anul trecut, aliații din NATO au cedat presiunilor sale și au acceptat să majoreze cheltuielile militare. Însă acum aceștia opun o rezistență mai mare față de cererile sale în general, de la prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez, de stânga, până la prim-ministrul italian Giorgia Meloni, de dreapta.

„Pentru mulți dintre acești lideri europeni, a-i ține piept este o mișcare politică înțeleaptă”, a declarat Matthew Kroenig, cercetător principal la Centrul Scowcroft pentru Strategie și Securitate al Consiliului Atlantic și fost oficial în domeniul securității naționale sub trei președinți din ambele partide, inclusiv sub Trump. „Vedem acest lucru cel mai clar în Spania, dar și în alte părți ale Europei”.

Situația părea să se fi schimbat la începutul anului, când cel de-al 47-lea președinte al SUA a insistat să preia controlul asupra Groenlandei, care face parte din Danemarca, un aliat al NATO. Trump a sugerat chiar posibilitatea de a recurge la forța militară pentru a ocupa această insulă întinsă, ridicând perspectiva unui război în cadrul NATO. În loc să încerce să-l potolească, așa cum făcuseră în trecut, liderii europeni s-au pronunțat cu fermitate împotriva liderului de la Casa Albă, iar unii au trimis chiar un număr redus de soldați în Groenlanda pentru exerciții militare, pentru a-și exprima clar poziția.

„Cazul Groenlandei a reprezentat un moment de cotitură, în parte pentru că a constituit un atac la adresa suveranității Europei, iar europenii au început să înțeleagă în acel moment că lăcomia lui Trump și pretențiile sale nu aveau pur și simplu niciun sfârșit”, a declarat Jeremy Shapiro, un fost funcționar al Departamentului de Stat, care lucrează în prezent la Consiliul European pentru Relații Externe.

Matthew Kroenig a afirmat că a auzit același lucru și din partea liderilor europeni. „Este un subiect la care revin mereu”, a spus el. „Una e să spui că trebuie să cheltuim mai mult pentru apărare, alta e să ai un război comercial. Dar ca un aliat NATO să amenințe cu forța militară un alt aliat NATO, asta înseamnă să depășești limita”.

Cu toate acestea, a remarcat el, nici liderii europeni nu caută o confruntare cu Trump și și-au menținut angajamentul de a crește cheltuielile militare. „Se pare că mizează totul pe asta”, a spus Kroenig. Potrivit lui, cancelarul german Friedrich Merz, deși critică războiul din Iran, permite forțelor americane să utilizeze bazele din țară.

Conflictul cu Canada readuce în prim-plan o mare parte din această istorie. În ultimele zile, ambele părți au continuat să intensifice tensiunile. Într-un discurs în care a anunțat că a întrerupt negocierile săptămâna trecută, Carney a afirmat că a avertizat de mult timp că „America încearcă să ne distrugă pentru a ne putea stăpâni, iar eu am promis că acest lucru nu se va întâmpla niciodată”.

Marți, Trump l-a criticat pe Carney, calificându-l drept un „prim-ministru slab și ineficient”, și a amenințat că va schimba numele Lacului Ontario în Lacul America, întrucât „nu ne așteptăm să mai facem prea multe afaceri cu Ontario”.

Kush Desai, purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat că Trump a oferit Canadei o înțelegere atractivă. „Având în vedere că o mare parte a economiei canadiene depinde de exporturile către Statele Unite — care au o economie de peste 12 ori mai mare și o populație de șapte ori mai numeroasă —, poziția Canadei nu ține atât de mult de sfidare, cât de o nechibzuință pe termen scurt”, a afirmat el într-un e-mail.

Liderii din întreaga lume urmăresc cu atenție situația. Shapiro a afirmat că aceștia „consideră în mare parte că a da înapoi în fața agresiunilor sau insultelor lui Trump nu face decât să încurajeze și mai multe pretenții”. El a adăugat: „Cred că Carney stabilește modelul după care vor reacționa la viitoarele amenințări tarifare ale lui Trump”.

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Editor : A.M.G.