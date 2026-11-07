Eșecul în alegeri l-ar putea face pe Trump să reia dialogul cu Coreea de Nord: „Contextul de securitate din Asia s-ar schimba radical”

Eșecul suferit de președintele Donald Trump în alegerile intermediare din SUA ar putea să-l determine să-și intensifice eforturile de a relua dialogul cu Coreea de Nord, însă orice disponibilitate de a face concesii majore riscă să genereze tensiuni cu aliații regionali, notează Reuters.

Analiștii și oficialii din Asia se așteaptă ca Trump să se concentreze pe politica externă, în încercarea sa de a-și construi moștenirea în ultimii doi ani ai mandatului său. Având în vedere că eforturile de a rezolva conflictele din Ucraina și Iran nu au dus încă la progrese semnificative, este probabil ca acesta să se îndrepte spre Asia, unde consideră că are marjă de manevră.

Liderul nord-coreean Kim Jong Un, cu care Trump a dorit cu ardoare să reia negocierile, va juca probabil un rol esențial în acest demers, afirmă aceștia.

„Este probabil ca Trump să depună eforturi semnificative pentru a obține succese în politica externă, mai ales dacă se va confrunta cu constrângeri mai mari pe plan intern”, a declarat Ban Kil-joo, profesor de relații internaționale la Academia Diplomatică Națională a Coreei din Seul.

„Având în vedere că Trump ar dori ca un succesor al său să câștige alegerile din 2028, există o mare probabilitate ca relațiile cu Coreea de Nord să facă parte din acea agendă”, a spus el.

Însă, potrivit analiștilor, în acest moment Kim nu are prea multe motive să răspundă.

Casa Albă, despre o întâlnire Trump - Kim

Întrebată despre planurile lui Trump privind diplomația cu Coreea de Nord, Casa Albă a declarat că liderul american a restabilit puterea Americii pe scena internațională și a consolidat legăturile cu liderii mondiali. „Deciziile sale de politică externă nu au fost niciodată motivate de considerente politice”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, într-un comentariu transmis prin e-mail către Reuters.

„Comandantul suprem va acționa întotdeauna în interesul poporului american și al securității noastre naționale”.

Trump s-a întâlnit cu Kim de trei ori în timpul primului său mandat, după o serie de schimburi de replici care au stârnit temeri privind un conflict militar. Însă summitul din 2019 s-a încheiat fără un acord, după ce părțile nu au reușit să ajungă la o înțelegere cu privire la programul nuclear al Coreei de Nord și la ridicarea sancțiunilor.

Șapte ani mai târziu, miza este mai mare. Coreea de Nord și-a extins arsenalul nuclear și de rachete, în timp ce relațiile Phenianului cu Rusia și China sunt cele mai bune din ultimii ani, ceea ce îi oferă lui Kim mai puține motive să negocieze și ar putea spori presiunea asupra lui Trump pentru a face concesii.

Liderul de la Casa Albă și-a lăudat relația cu Kim, numindu-l un „tip grozav” și afirmând că „se înțeleg foarte bine”.

Cu toate acestea, oficialii americani și sud-coreeni consideră că șansele ca o întâlnire să aibă loc în acest an sunt din ce în ce mai mici, având în vedere că Washingtonul nu a primit niciun răspuns din partea Phenianului înaintea summitului regional care va avea loc în China în această lună, ocazie cu care ar fi putut să se întâlnească.

Sora influentă a lui Kim, Kim Yo Jong, a afirmat că dialogul rămâne o cale către pace, dar Phenianul nu vede în acest moment necesitatea unor negocieri. Ea a denunțat ceea ce a numit „politica ostilă” a Washingtonului, respingând în același timp acuzațiile SUA potrivit cărora Coreea de Nord ar fi furat săptămâna trecută active virtuale în valoare de peste 6 miliarde de dolari de la Binance.

Fratele ei a declarat anterior că ar fi dispus să poarte discuții dacă Washingtonul ar înceta să insiste ca țara sa să renunțe la armele nucleare. Aliații regionali, Coreea de Sud și Japonia, se opun oricărei astfel de concesii.

„Un summit care ar lăsa deoparte problema denuclearizării ar submina puterea de descurajare și ar genera tensiuni politice între Washington, Seul și Tokyo”, a declarat Leif-Eric Easley, profesor de studii internaționale la Universitatea Ewha Womans din Seul.

Oficialii din Japonia și Coreea de Sud sunt îngrijorați că ar putea fi „excluși” în cazul în care Trump ar negocia direct cu Kim, cu acordul tacit al Beijingului și al Moscovei, a declarat un înalt oficial japonez, care a vorbit sub condiția anonimatului.

„(Oficialii japonezi) sunt îngrijorați de măsurile extreme la care ar putea recurge pentru a obține o întâlnire la vârf cu Kim Jong Un din Coreea de Nord, cum ar fi renunțarea la problema denuclearizării”.

„Este o situație gravă”

Trump s-a referit la Coreea de Nord ca la o putere nucleară, statut pe care aliații din regiune și din Occident au refuzat să-l recunoască, în ciuda zecilor de focoase nucleare pe care se crede că Phenianul le-a construit și a stocului său de material fisionabil.

„Dacă discuțiile dintre SUA și Coreea de Nord vor determina Washingtonul să accepte statutul nuclear al Coreei de Nord, contextul de securitate din Asia s-ar schimba radical”, a declarat profesorul Kazuhiro Maeshima de la Universitatea Sophia din Japonia.

„Cea mai mare schimbare de după cel de-al Doilea Război Mondial s-ar putea produce în cei doi ani care au mai rămas din mandatul administrației Trump. Este o situație gravă”.

Kim dispune acum de un arsenal mult mai avansat decât în perioada summiturilor din 2018-2019, incluzând mai multe arme și rachete, vehicule hipersonice planante, o flotă tot mai numeroasă de nave de război și submarine moderne, precum și capacități îmbunătățite în ceea ce privește dronele.

Dacă Trump ar reuși să-l readucă pe Kim la masa negocierilor, s-ar putea să fie nevoit să ofere mai mult decât o relaxare parțială a sancțiunilor.

Astfel de concesii ar putea întâmpina obstacole pe plan intern din partea unui Congres controlat de democrați și din cauza mandatului limitat al lui Trump, a afirmat Moon Chung-in, profesor la Universitatea Yonsei din Seul, care a ocupat funcția de consilier prezidențial pe probleme de securitate națională.

„Iar ceea ce contează ⁠sunt percepția și calculele Coreei de Nord; dacă Coreea de Nord consideră că Trump a intrat într-o perioadă de impotență și că nu poate obține sprijinul Congresului... ​nu există niciun motiv pentru ca Kim Jong Un să accepte dialogul”, a spus el.

Fostul secretar de stat adjunct al SUA, Stephen Biegun, care a condus negocierile Statelor Unite cu Coreea de Nord în timpul primului mandat al lui Trump, a afirmat, de asemenea, că în prezent există puține stimulente pentru Phenian.

„Cred că, în acest moment, nord-coreenii au foarte puține avantaje de pe urma unei astfel de întâlniri și, eventual, câteva dezavantaje”.

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Editor : A.M.G.