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„Este cel mai MAGA dintre toți”. Donald Trump, „trădat” de fiul său: Don Jr. s-a opus vehement războiului cu Iranul încă de la început

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Donald Trump și fiul său, Donald Trump Jr. Foto: Profimedia
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Donald Trump Jr. a avut o viziune simplă pentru politica externă a tatălui său în timpul campaniei prezidențiale din 2024: dacă ar fi fost ales, Donald Trump urma să țină America departe de un alt război în Orientul Mijlociu, scrie The Atlantic.

„Vă amintiți când au spus că Trump ne va băga într-un război în toată regula cu Iranul?”, a scris el pe X în aprilie, în timp ce Iranul lansa un baraj de rachete și drone asupra Israelului. „Vremuri ca acestea ar trebui să ne facă pe toți să realizăm cât de norocoși am fost să-l avem pe Trump, puterea și hotărârea lui.”

Doi ani și jumătate mai târziu, președintele a implicat Statele Unite într-un război în toată regula cu Iranul - iar Trump Jr. nu este mulțumit de acest lucru.

Trump Jr. și-a exprimat în repetate rânduri opoziția față de războiul în curs din Iran, în conversații private, au declarat pentru The Atlantic două persoane care au vorbit direct cu el despre conflict. Fiul președintelui, au spus aceste persoane, s-a opus războiului de la început și și-a făcut cunoscută opoziția în fața tatălui său. El a fost mult timp sceptic față de intervenția străină, au afirmat aceste surse, și a crezut că SUA nu ar trebui să intre într-un alt război în Orientul Mijlociu. Trump Jr. a fost, de asemenea, deosebit de apropiat de Charlie Kirk, regretatul activist conservator, care se îndepărtase de administrația Trump pentru că se opunea războiului din Iran.

„Don și-a păstrat opiniile private pe această temă, deoarece nu s-ar despărți niciodată public de tatăl său pe un subiect de genul acesta, dar nu-mi pot imagina că cineva care îl cunoaște pe Don ar fi surprins de opiniile sale personale în acest caz”, a declarat o persoană apropiată fiului președintelui. Un purtător de cuvânt al lui Trump Jr. a refuzat să comenteze. Casa Albă nu a răspuns la întrebările despre poziția lui Trump Jr. față de război, iar un oficial a declarat într-un comunicat: „Iranul a fost decimat și, într-un fel sau altul, conflictul din Iran se va termina foarte curând”.

Decizia Casei Albe de a se alia cu Israelul împotriva Teheranului a scos la iveală o ruptură tot mai adâncă în cadrul MAGA - nu doar în ceea ce privește Iranul, ci și în ceea ce privește ceea ce înseamnă de fapt „America pe primul loc”. Diviziunea îi pune în conflict pe naționaliștii care văd războaiele externe ca pe o trădare a priorităților interne și pe cei care susțin că puterea americană trebuie exercitată mai agresiv împotriva adversarilor săi. Ani de zile, cele două tabere au coexistat sub promisiunea lui Trump de putere fără costul unui alt război major. Iranul a făcut ca acest act de echilibru să fie mai greu de susținut. „Don Jr. este cel mai MAGA dintre toți”, a spus una dintre persoanele care au vorbit cu el despre opoziția sa față de războiul din Iran.

Chiar și în cadrul administrației, unii dintre cei mai apropiați consilieri ai președintelui, inclusiv vicepreședintele JD Vance, și-au exprimat în mod privat opoziția față de război, în timp ce deliberau dacă să se alăture Israelului în campania sa militară. Alții, inclusiv directorul CIA, John Ratcliffe, și secretarul de stat Marco Rubio, au fost sceptici față de afirmația inițială a prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu din februarie, conform căreia o operațiune de schimbare de regim - în special una efectuată din aer - ar fi cât de cât realistă.

Costurile politice sunt în creștere. Un sondaj realizat de Pew Research Center în ultima lună a constatat că 65% dintre americani au dezaprobat modul în care Trump a gestionat operațiunea cu Iranul, comparativ cu 33% care au aprobat-o. Aprobarea republicanilor a scăzut de la 69% în martie la 63%. Aproape jumătate dintre americani se așteptau ca conflictul să se prelungească mai mult de un an - mult peste estimarea inițială a administrației de aproximativ patru până la șase săptămâni.

Consecințele economice au acutizat consecințele politice. Creșterea prețurilor la gaze, determinată de perturbările piețelor energetice, apasă bugetele deja tensionate ale gospodăriilor. Alegerile de la jumătatea mandatului vor testa dacă republicanii pot apăra un război căruia mulți alegători i se opun, convingându-i în același timp că administrația se concentrează pe preocupările lor economice. Candidații republicani au fost forțați să apere un război cu costuri imense și un final incert - unul pe care președintele l-a inițiat fără aprobarea Congresului.

Opoziția privată a lui Trump Jr. reamintește încă o dată că îndoielile cu privire la război nu se limitează la criticii președintelui sau la marginile Partidului Republican. De asemenea, indică un sentiment mai profund în cadrul bazei electorale a președintelui, conform căruia acesta a trădat promisiuni cheie din campanie: evitarea războaielor externe și asigurarea unui trai mai accesibil pentru americanul de rând.

Editor : Ș.R.

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