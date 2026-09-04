Donald Trump s-a autoproclamat „cel mai mare” președinte al Statelor Unite din toate timpurile, publicând săptămâna trecută o postare pe rețelele sociale în care se plasa deasupra unor personalități precum Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt și George Washington. Experții au însă o altă părere, relatează The Guardian.

Puțini istorici prezidențiali au sugerat până acum că Trump ar ocupa un astfel de loc în cărțile de istorie. La urma urmei, nici Lincoln, nici Roosevelt, nici Washington – cei trei lideri considerați de obicei cei mai buni ai Americii – nu au orchestrat o insurecție. Niciunul nu a fost pus sub acuzare. Și niciunul dintre ei nu a fost condamnat pentru infracțiuni legate de plățile făcute pentru a cumpăra tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți devenite vânătoare de fantome, scrie sursa citată.

Trump și-a exprimat clar părerea despre propria sa prestație. Se potrivește autoevaluarea președintelui american cu realitatea?

„Nu corespunde cu rezultatele sondajelor pe care le-am realizat”, a declarat Justin Vaughn, profesor de științe politice la Universitatea Coastal Carolina și cofondator al proiectului Presidential Greatness Project, care solicită opinia experților pentru a clasifica președinții SUA. „De asemenea, nu corespunde cu alte sondaje realizate în ultimii ani”.

Liderul de la Casa Albă a publicat joia trecută clasamentul. Acesta împarte președinții SUA în șase categorii, de la „cei mai mari” la „eșecuri”: el este singurul din categoria „cei mai mari”. Imaginea din postarea sa pare să fi fost preluată dintr-un articol din 1948 din revista Life, în care istoricul Arthur M. Schlesinger Jr. reflectează asupra „a ceea ce face ca un președinte să fie mare sau un eșec” – data publicării ar explica de ce anumiți președinți, printre care Ronald Reagan, Richard Nixon și ambii Bush, lipsesc.

Donald Trump/Truth Social

Imaginea originală nu conținea o categorie intitulată „cei mai mari” – cineva a creat-o ulterior –, în timp ce Joe Biden, Jimmy Carter și Barack Obama au fost incluși cu toții în categoria „eșecuri”. Bill Clinton, lucru poate surprinzător având în vedere anii pe care Trump i-a petrecut atacându-l, a fost considerat „mediu”, notează sursa citată.

Cu toate acestea, cel mai recent sondaj realizat în cadrul Presidential Greatness Project, în care 154 de cadre universitare au fost chestionate cu privire la președinți, a ajuns la concluzii destul de diferite.

În acest sondaj, Trump s-a clasat pe ultimul loc, chiar sub James Buchanan, care este adesea acuzat că nu a reușit să prevină războiul civil. Sondajul a solicitat cadrelor universitare să evalueze fiecare dintre cei 45 de președinți pe o scară de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „eșec”, iar 100 înseamnă „excelent”. Lincoln s-a clasat pe locul 1, cu o notă medie de 93,87. Trump a obținut o notă de 10,92.

Trump a obținut rezultate ușor mai bune într-un sondaj realizat de Universitatea Siena în 2022, la care au participat 141 de specialiști în istoria președinției. În acel studiu, el s-a clasat abia pe penultimul loc, devansându-i pe Buchanan și pe Andrew Johnson, care i-a succedat lui Lincoln, dar s-a opus măsurilor federale de protecție care ar fi garantat dreptul la cetățenie al persoanelor aflate în sclavie.

Studiul realizat de Universitatea Siena a solicitat, de asemenea, cadrelor universitare să clasifice președinții în diverse categorii, printre care „experiența”, „capacitatea executivă” și „capacitatea de conducere”. Trump s-a clasat pe locul 45, din 45, în categoriile „integritate” și „inteligență”.

Trump ar putea găsi totuși o oarecare consolare în faptul că a reușit să unească academicienii atât din stânga, cât și din dreapta spectrului politic.

„Împărțim rezultatele noastre între cei care se identifică drept democrați și cei care se identifică drept conservatori sau republicani”, a spus Vaughn. „Când analizezi statisticile referitoare la respondenții republicani în comparație cu cele referitoare la respondenții democrați, se observă că și republicanii au o părere foarte proastă despre Trump”.

Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat: „Președintele Trump se concentrează exclusiv pe lupta zilnică pentru a ne oferi țara puternică, sigură și prosperă pe care o merităm cu toții. Singura moștenire care îl preocupă pe președintele Trump este aceea de a face America mai măreață ca niciodată. Dar, la urma urmei, acest președinte va rămâne, fără îndoială, în istorie ca fiind cel mai de succes și cel mai influent președinte din istoria modernă a Americii”.

Dacă această previziune se va adeveri va depinde de modul în care istoria îl va judeca pe Trump. Americanii „privesc cu o oarecare admirație majoritatea foștilor președinți”, a afirmat Barbara Perry, profesoară de studii prezidențiale la Universitatea din Virginia, care a subliniat că pozițiile liderilor în clasament s-au schimbat de-a lungul deceniilor, pe măsură ce mandatele lor au fost reevaluate.

În orice caz, clasamentul personal al lui Trump a oferit o perspectivă asupra președinților pe care îi admiră. Categoria „cel mai mare” l-a inclus doar pe Trump; în categoria „mari” s-au regăsit Lincoln, Roosevelt și Washington. Categoria „aproape mari” i-a inclus pe Theodore Roosevelt și Grover Cleveland, care, la fel ca Trump, au avut mandate prezidențiale neconsecutive.

Din păcate, Perry, la fel ca Vaughn, a contestat clasamentul lui Trump. „Cred că, în niciun univers al cercetătorilor, Donald Trump nu s-ar încadra în categoria «marilor», a «celor mai mari» sau «aproape mari»”, a spus ea.

„Punctul meu de vedere, în calitate de cercetător și istoric constituțional, este că promovarea de către acesta a insurecției din 6 ianuarie și faptul că continuă să susțină ideea că Joe Biden a furat alegerile subminează sistemul constituțional american și statul de drept”, a adăugat Perry.

„Ca să nu mai vorbim de rasism și de prejudecățile împotriva oricui nu este un protestant alb de origine anglo-saxonă. Așadar, toate aceste lucruri îi vor fi în defavoare, cred eu, de-a lungul istoriei”.

Citește și:

Imaginea lui Trump va apărea pe pașapoartele în ediție limitată emise cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Americii

Monetăria SUA lansează moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump. „Verificați-vă mărunțișul”

Editor : A.M.G.