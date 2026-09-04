Live TV

Analiză Este Donald Trump „cel mai mare” președinte al SUA? Expert: Cred că, în niciun univers al cercetătorilor, nu s-ar încadra în categorie

Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Sursa foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Donald Trump s-a autoproclamat „cel mai mare” președinte al Statelor Unite din toate timpurile, publicând săptămâna trecută o postare pe rețelele sociale în care se plasa deasupra unor personalități precum Abraham Lincoln, Franklin D. Roosevelt și George Washington. Experții au însă o altă părere, relatează The Guardian.

Puțini istorici prezidențiali au sugerat până acum că Trump ar ocupa un astfel de loc în cărțile de istorie. La urma urmei, nici Lincoln, nici Roosevelt, nici Washington – cei trei lideri considerați de obicei cei mai buni ai Americii – nu au orchestrat o insurecție. Niciunul nu a fost pus sub acuzare. Și niciunul dintre ei nu a fost condamnat pentru infracțiuni legate de plățile făcute pentru a cumpăra tăcerea unei actrițe de filme pentru adulți devenite vânătoare de fantome, scrie sursa citată.

Trump și-a exprimat clar părerea despre propria sa prestație. Se potrivește autoevaluarea președintelui american cu realitatea?

„Nu corespunde cu rezultatele sondajelor pe care le-am realizat”, a declarat Justin Vaughn, profesor de științe politice la Universitatea Coastal Carolina și cofondator al proiectului Presidential Greatness Project, care solicită opinia experților pentru a clasifica președinții SUA. „De asemenea, nu corespunde cu alte sondaje realizate în ultimii ani”.

Liderul de la Casa Albă a publicat joia trecută clasamentul. Acesta împarte președinții SUA în șase categorii, de la „cei mai mari” la „eșecuri”: el este singurul din categoria „cei mai mari”. Imaginea din postarea sa pare să fi fost preluată dintr-un articol din 1948 din revista Life, în care istoricul Arthur M. Schlesinger Jr. reflectează asupra „a ceea ce face ca un președinte să fie mare sau un eșec” – data publicării ar explica de ce anumiți președinți, printre care Ronald Reagan, Richard Nixon și ambii Bush, lipsesc.

Donald Trump
Donald Trump/Truth Social

Imaginea originală nu conținea o categorie intitulată „cei mai mari” – cineva a creat-o ulterior –, în timp ce Joe Biden, Jimmy Carter și Barack Obama au fost incluși cu toții în categoria „eșecuri”. Bill Clinton, lucru poate surprinzător având în vedere anii pe care Trump i-a petrecut atacându-l, a fost considerat „mediu”, notează sursa citată.

Cu toate acestea, cel mai recent sondaj realizat în cadrul Presidential Greatness Project, în care 154 de cadre universitare au fost chestionate cu privire la președinți, a ajuns la concluzii destul de diferite.

În acest sondaj, Trump s-a clasat pe ultimul loc, chiar sub James Buchanan, care este adesea acuzat că nu a reușit să prevină războiul civil. Sondajul a solicitat cadrelor universitare să evalueze fiecare dintre cei 45 de președinți pe o scară de la 0 la 100, unde 0 înseamnă „eșec”, iar 100 înseamnă „excelent”. Lincoln s-a clasat pe locul 1, cu o notă medie de 93,87. Trump a obținut o notă de 10,92.

Trump a obținut rezultate ușor mai bune într-un sondaj realizat de Universitatea Siena în 2022, la care au participat 141 de specialiști în istoria președinției. În acel studiu, el s-a clasat abia pe penultimul loc, devansându-i pe Buchanan și pe Andrew Johnson, care i-a succedat lui Lincoln, dar s-a opus măsurilor federale de protecție care ar fi garantat dreptul la cetățenie al persoanelor aflate în sclavie.

Studiul realizat de Universitatea Siena a solicitat, de asemenea, cadrelor universitare să clasifice președinții în diverse categorii, printre care „experiența”, „capacitatea executivă” și „capacitatea de conducere”. Trump s-a clasat pe locul 45, din 45, în categoriile „integritate” și „inteligență”.

Trump ar putea găsi totuși o oarecare consolare în faptul că a reușit să unească academicienii atât din stânga, cât și din dreapta spectrului politic.

„Împărțim rezultatele noastre între cei care se identifică drept democrați și cei care se identifică drept conservatori sau republicani”, a spus Vaughn. „Când analizezi statisticile referitoare la respondenții republicani în comparație cu cele referitoare la respondenții democrați, se observă că și republicanii au o părere foarte proastă despre Trump”.

Davis Ingle, purtător de cuvânt al Casei Albe, a declarat: „Președintele Trump se concentrează exclusiv pe lupta zilnică pentru a ne oferi țara puternică, sigură și prosperă pe care o merităm cu toții. Singura moștenire care îl preocupă pe președintele Trump este aceea de a face America mai măreață ca niciodată. Dar, la urma urmei, acest președinte va rămâne, fără îndoială, în istorie ca fiind cel mai de succes și cel mai influent președinte din istoria modernă a Americii”.

Dacă această previziune se va adeveri va depinde de modul în care istoria îl va judeca pe Trump. Americanii „privesc cu o oarecare admirație majoritatea foștilor președinți”, a afirmat Barbara Perry, profesoară de studii prezidențiale la Universitatea din Virginia, care a subliniat că pozițiile liderilor în clasament s-au schimbat de-a lungul deceniilor, pe măsură ce mandatele lor au fost reevaluate.

În orice caz, clasamentul personal al lui Trump a oferit o perspectivă asupra președinților pe care îi admiră. Categoria „cel mai mare” l-a inclus doar pe Trump; în categoria „mari” s-au regăsit Lincoln, Roosevelt și Washington. Categoria „aproape mari” i-a inclus pe Theodore Roosevelt și Grover Cleveland, care, la fel ca Trump, au avut mandate prezidențiale neconsecutive.

Din păcate, Perry, la fel ca Vaughn, a contestat clasamentul lui Trump. „Cred că, în niciun univers al cercetătorilor, Donald Trump nu s-ar încadra în categoria «marilor», a «celor mai mari» sau «aproape mari»”, a spus ea.

„Punctul meu de vedere, în calitate de cercetător și istoric constituțional, este că promovarea de către acesta a insurecției din 6 ianuarie și faptul că continuă să susțină ideea că Joe Biden a furat alegerile subminează sistemul constituțional american și statul de drept”, a adăugat Perry.

„Ca să nu mai vorbim de rasism și de prejudecățile împotriva oricui nu este un protestant alb de origine anglo-saxonă. Așadar, toate aceste lucruri îi vor fi în defavoare, cred eu, de-a lungul istoriei”.

Citește și:

Imaginea lui Trump va apărea pe pașapoartele în ediție limitată emise cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Americii

Monetăria SUA lansează moneda de 1 dolar cu chipul lui Donald Trump. „Verificați-vă mărunțișul”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Foto Getty Images
1
Semnele care pot indica o afecțiune a tiroidei. Medicul endocrinolog explică ce obicei...
Recep Tayyip Erdogan
2
Erdogan anunță că Turcia ar putea adera la blocul de securitate condus de China și Rusia...
EDL RADARE ZAMBITOARE BETA 020926_00357
3
„Radarele care zâmbesc”, montate în aproape 150 de localități. Cum funcționează noile...
Vladimir Putin
4
Putin: „Vrem să punem capăt războiului”
Vladimir Putin, în timpul discursului în care a anunțat invadarea Ucrainei
5
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul...
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
Digi Sport
Neverosimil: a decis pe loc să divorțeze când a aflat câți bani are în cont soțul ei! Se căsătoriseră după 10 zile de relație
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump in biroul oval
Trump susține că Marea Britanie se află „la un pas de dezastru”: „Dacă nu opriți afluxul de oameni, nu o să mai aveți nicio țară”
donald-trump-profimedia-2
Blue Origin şi Space X nu mai participă la Summitul spaţial de la Paris, inițiat de Macron. Trump nu agreează o colaborare cu europenii
Donald Trump
Trump spune că SUA vor cere Europei rambursarea costurilor pentru ajutorul acordat Ucrainei: „Chiar dacă o facem cu întârziere”
SUA vs Iran
Iranul amenință cu atacuri cibernetice „critice” asupra rețelelor energetice și de alimentare cu apă din SUA
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Trump spune că se va întâlni cu Putin cu o singură condiție. „Ar fi minunat pentru afaceri”
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru.
România ar putea primi o parte din cei 770 de milioane de euro din...
Russia Ukraine War
Turcia poate juca un rol cheie în a forța Rusia să accepte un...
aparare UE uniunea europeana steag rachete
Capacitatea UE de a se apăra împotriva unei invazii rămâne sub semnul...
ratko Mladic
Trupul lui Ratko Mladic a ajuns la Belgrad: zeci de tineri l-au...
Ultimele știri
Obiceiul banal, dar periculos, pe care multe persoane îl repetă zilnic, timp de ore întregi. Medicul explică riscurile pentru sănătate
Cu ochii pe Rusia, Finlanda își pregătește populația. Cel mai mare exercițiu de apărare civilă din Europa după Al Doilea Război Mondial
Zeci de mii de militari expuși la radiații: Noi dezvăluiri despre victimele unuia dintre „cele mai mari scandaluri din Marea Britanie”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Marina Voica e și la 90 de ani un munte de energie. Povestea solistei care a cucerit România cu...
Cancan
Doi soți, găsiți MORȚI într-un jacuzzi în timp ce se aflau în vacanță în Spania. Ce au descoperit...
Fanatik.ro
Dinamo, 50% șanse să devină campioană! Marcel Pușcaș explică ce înseamnă locul 1 ocupat după 7 etape...
editiadedimineata.ro
Canicula și incendiile de vegetație din iulie au alimentat dezinformarea climatică în Europa
Fanatik.ro
Primăria București, anunț oficial! Când joacă FCSB primul meci pe Arena Națională
Adevărul
Scandalul dintre serviciile de informații ale Ucrainei se adâncește. Versiunile prezentate de SBU, Kaplunov...
Playtech
Mii de locuri de muncă pentru românii fără facultate. Domeniile în care cererea de angajați este cea mai mare
Digi FM
Trump este „fericit” că prinţul Harry şi Meghan au părăsit SUA: „Dacă eram familia regală, nu-i primeam...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Antrenorul dorit de Gigi Becali în locul lui Marius Baciu i-a dat răspunsul FCSB-ului
Pro FM
North West, de nerecunoscut la 13 ani. Detaliul de pe chipul puștoaicei a stârnit un val de reacții: „Ce se...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Așa arăta Zendaya în copilărie! Actrița a împlinit 30 de ani, iar mama ei a publicat o fotografie adorabilă
Adevarul
De ce nu putem muta rapid marfa de pe Dunăre pe tren sau șosea când fluviul devine prea mic. Seceta lovește...
Newsweek
Când au dreptul să te controleze în geantă paznicii din mall și supermarket? Unde încep abuzurile?
Digi FM
Cum arată rochia inspirată de operația de cezariană. Cele șapte straturi traversate de medici, transformate...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
„Lipiciul-minune” care funcționează sub apă. Se lipește în doar 10 secunde și rezistă ani întregi
Digi Animal World
O pasăre a început să latre după ce a fost crescută de un câine. Imaginile sunt virale
Film Now
George Clooney, discurs memorabil la Veneția. „Am 65 de ani. Te speli pe dinţi şi îţi spui: Vai, arătau mult...
UTV
„Fjord”, filmul lui Cristian Mungiu cu Sebastian Stan, este propunerea României pentru Oscar 2027. Producția...