„Este esențial pentru psihicul lui Donald Trump”: Cine este arhitectul celor mai controversate politici ale președintelui SUA

Stephen Miller este un politician conservator ce face parte din cercul de apropiați ai lui Donald Trump de mulți ani, iar stilul său agresiv și persistent a pus în mișcare agenda intransigentă a președintelui SUA de combatere a imigranților ilegali. Acțiunile în forță ale Washingtonului de la începutul acestui an, atât în țară, cât și în afara granițelor, l-au ajutat pe Miller să își consolideze poziția la Casa Albă, acolo unde a devenit una dintre cele mai puternice figuri ale administrației Trump.

Pentru mulți americani, însă, Miller a devenit un personaj negativ. În Washington DC, postere cu fața principalului consilier al lui Trump au fost lipite pe străzile orașului cu mesajul: „Fascismul nu este frumos.” Democrații i-au cerut demisia și chiar și o parte din republicani au început să îl conteste.

În ultimele săptămâni, Miller s-a confruntat cu o situație nouă și incomodă: un consilier care, de obicei, își desfășoară activitatea departe de ochii publicului a ajuns acum în prim-plan, iar cuvintele și acțiunile sale nu mai pot trece neobservate.

La scurt timp după ce doi agenți federali din domeniul imigrației l-au împușcat mortal pe Alex Pretti, luna trecută, în Minneapolis, Miller a postat mesaje pe X în care spunea că Pretti era un „asasin” și îl acuza de „terorism domestic”, iar despre democrați spunea că „alimentează flăcările insurecției”.

Analiza înregistrărilor video ale incidentului arată că, deși Pretti avea la el o armă pe care o deținea în mod legal, el nu i-a amenințat în niciun fel pe agenții care l-au stropit cu spray paralizant, l-au pus la pământ și l-au împușcat de 10 ori.

Câteva zile mai târziu, Miller a spus că felul în care administrația Trump a descris incidentul s-a „bazat pe rapoarte” venite din partea ofițerilor de imigrare „de pe teren”, care „s-ar putea să nu fi urmat” procedurile adecvate în această situație.

Pentru Miller, a fost un caz foarte rar când s-a văzut nevoit să facă un pas înapoi – ceva ce nu îl caracterizează.

Miller le-a cerut anul trecut oficialilor din domeniul imigrației să își intensifice eforturile de arestare și deportare a imigranților ilegali din orașele americane, spunând că ținta pe care și-a propus-o administrația Trump este de 3.000 de arestări pe zi. Foto: Profimedia Images

„Un bigot dement și însetat de sânge”

„Nu a fost destul pentru Stephen Miller că acești cetățeni americani au fost uciși de ICE și CBP, el a trebuit să îi calomnieze cu minciuni chiar și după moartea lor”, a scris congresmenul Don Beyer din Virginia pe rețeaua socială Bluesky. „Miller este un bigot dement și însetat de sânge, iar politicile lui pun în pericol viețile oamenilor în fiecare zi în care rămâne la putere.”

În luna mai a anului trecut, Miller le-a cerut oficialilor din domeniul imigrației să își intensifice eforturile de arestare și deportare a imigranților ilegali din orașele americane, spunând că ținta pe care și-a propus-o administrația Trump este de 3.000 de arestări pe zi.

De atunci, Serviciul de Imigrare și Control Vamal (ICE) și Serviciul Vamal și de Protecție a Frontierelor (CBP) au trimis tot mai mulți agenți în mari orașe din SUA, inclusiv Washington DC, Charlotte, Chicago și Minneapolis.

„Tot ceea ce am făcut eu, am făcut la indicațiile președintelui și ale lui Stephen”, a spus șefa Departamentului de Securitate Internă, Kristi Noem, în încercarea de a se apăra de acuzația conform căreia ea este forța principală din spatele acțiunilor agresive ale administrației prezidențiale îndreptate împotriva imigranților.

Miller susține că această politică dură reflectă dorința alegătorilor americani care l-au votat pe Trump în 2024, însă acțiunile administrației privind imigranții nu mai sunt susținute decât de 39% dintre americani, potrivit unui nou sondaj Reuters-Ipsos. Iar 58% spun că tacticile folosite de agenții ICE au mers „prea departe”.

Chiar și Trump a fost nevoit să recunoască săptămâna trecută că operațiunea de arestare a imigranților ilegali necesită o „abordare mai blândă”, după ce Alex Pretti și Renee Good au fost uciși de agenții federali în Minneapolis.

Stephen Miller susține că această politică dură reflectă dorința alegătorilor americani care l-au votat pe Trump în 2024, însă acțiunile administrației privind imigranții nu mai sunt susținute decât de 39% dintre americani, potrivit unui sondaj recent. Foto: Profimedia Images

Miller a rămas alături de Trump chiar și în cele mai grele momente din cariera sa politică

Miller este arhitectul acestei politici de deportare în masă, potrivit lui Bryan Lanza, strateg conservator care a lucrat în campaniile prezidențiale ale lui Trump în 2016 și 2024. „Vom ști în noiembrie dacă el este vină pentru asta. Votanții, în cele din urmă, pot fi foarte neiertători.”

Miller, însă, a dovedit că este un supraviețuitor în arena politică din SUA. El a rămas alături de Trump în cele mai grele perioade ale sale, după înfrângerea din 2020 și atacul susținătorilor săi asupra Capitoliului Statelor Unite, urmat de exilul său politic de la Washington.

„Stephen Miller este esențial pentru psihicul lui Trump”, a spus Lanza pentru BBC. „Să fii mereu puternic, să nu te retragi niciodată. El se poate baza mereu pe Stephen să susțină această poziție în orice problemă.”

Anul trecut, când Statele Unite se pregăteau să lanseze o campanie de bombardamente aeriene asupra rebelilor Houthi din Yemen, o serie de mesaje între membrii administrației Trump au ajuns din greșeală și la redactorul-șef al revistei The Atlantic, Jeffrey Goldberg.

Acele mesaje au dezvăluit faptul că Miller juca un rol crucial în planificarea atacurilor. „După cum am auzit eu, președintele a spus clar: undă verde”, a scris el într-un grup din care făceau parte și vicepreședintele JD Vance, secretarul apărării Pete Hegseth și secretarul de stat Marco Rubio.

Apoi, Miller a fost cel care a supravegheat operațiunile militare din Marea Caraibilor și Oceanul Pacific, unde marina SUA a distrus zeci de bărci folosite de presupuși traficanți de droguri. Operațiunea a fost extinsă la începutul acestui an, când Statele Unite l-au capturat pe președintele Venezuelei, Nicolas Maduro.

Când Trump a anunțat că Maduro a fost prins, Miller era unul din puținii oficiali de top care stăteau în spatele președintelui.

Senatorul american Lindsey Graham crede că nu există nicio șansă ca Donald Trump să îl înlăture pe Stephen Miller din cercul său de apropiați. Foto: Profimedia Images

„Legile de fier ale lumii” lui Stephen Miller

„Stephen este destul de inteligent să știe că Donald Trump nu este un președinte tradițional și el se va baza pe cei din jurul său pentru sfaturi și sugestii”, a mai spus Lanza.

„Stephen a făcut o treabă bună rămânând lângă el și oferindu-i sugestii. Stephen nu ar fi avut același succes sub un președinte mai tradițional.”

Soția lui Stephen, Katie Miller, a fost cea care a postat pe X imaginea cu Groenlanda în culorile steagului Statelor Unite, la doar câteva ore după atacul din Venezuela.

„Ce drept are Danemarca să își exercite controlul asupra Groenlandei? Nimeni nu se va lupta militar cu Statele Unite pentru viitorul Groenlandei”, a spus Miller, precizând că există „legi de fier ale lumii”. „Trăim într-o lume, în lumea reală... care este guvernată de putere, de forță.”

În ciuda tuturor controverselor pe care Miller le-a provocat, legătura sa strânsă cu Trump reprezintă motivul principal pentru care poziția sa în cercul de apropiați ai președintelui SUA pare să fie în continuare una sigură.

„Colegilor mei care cred că îl pot convinge pe Donald Trump că Stephen Miller este o povară pentru el, vă urez mult succes”, a spus senatorul Lindsey Graham din Carolina de Sud. „Când ceasul va bate ora 12 în era Trump, vor fi puțini oameni care vor ieși pe ușă cu Donald Trump, Stephen Miller va fi în acel grup.”

