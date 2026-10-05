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„Este schema Ponzi perfectă”: Cum au pierdut investitorii în afacerile cu criptomonede ale imperiului Trump miliarde de dolari

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Donald Trump dansează
În timp ce Donald Trump a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile cu criptomonede, sute de mii de persoane care au investit în moneda sa de tip „meme”, $Trump, au pierdut în total 3,81 de miliarde de dolari. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Criptomonedele au devenit o mină de aur pentru familia Trump „O schemă de îmbogățire personală” Un dublu paradox

Întoarcerea lui Donald Trump la Casa Albă promitea să deschidă o nouă eră pentru afacerile cu criptomonede, însă rezultatul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Aproape un milion de investitori au pierdut în total 3,81 de miliarde de dolari după ce au cumpărat $Trump, o monedă de tip „meme” lansată de președintele SUA, în timp ce Trump a câștigat peste 1,4 miliarde de dolari din afacerile sale cripto, potrivit unui raport citat de El Pais.

„Am făcut o avere din memecoin-urile Trump, dar am pierdut totul luna următoare”, a recunoscut un utilizator al platformei X. „Este schema Ponzi perfectă”, a spus un altul. „Este o înșelătorie, o fraudă.”

Pe alte platforme sociale există mii de comentarii asemănătoare, de la investitori care spun „la ce te așteptai?” și până la cei care au văzut cum economiile lor au dispărut după ce au încercat să obțină câștiguri rapide.

Donald Trump a stârnit entuziasmul a mii de persoane care au pariat pe o piață susținută chiar de președintele al Statelor Unite.

Problema nu este doar că și-a încălcat multe dintre promisiunile făcute, însă Trump a expus și o contradicție în propria sa retorică populistă: în timp ce se prezintă drept apărătorul libertății investitorilor și a unei industrii create pentru a sfida elita tradițională, președintele american și-a sporit mult averea prin afacerile sale cu criptomonede, care le-au produs multor alți investitori pierderi de milioane de dolari.

Criptomonedele au devenit o mină de aur pentru familia Trump

Inițial, Trump a spus despre piața criptomonedelor că este o „escrocherie”, dar a intrat în campania electorală din 2024 din postura unui susținător al acestei industrii. Copiii lui au fondat World Liberty Financial (WLF), o companie dedicată comerțului cu active digitale.

Transformarea lui Trump într-un așa-numit „crypto bro” nu a venit dintr-o convingere ideologică sau o cunoaștere profundă a industriei, ci din motive pur economice.

Această industrie a devenit o mină de aur pentru afacerile sale și a ajuns acum unul dintre principalii finanțatori în campania electorală pentru alegerile din 3 noiembrie pentru Congresul american.

Moneda meme lansată de Trump, $Trump, a ajuns la un moment dat să aibă o capitalizare de piață de peste 10 miliarde de dolari, însă valoarea ei s-a prăbușit în doar câteva ore, lăsând majoritatea investitorilor fără bani.

Aproape un milion de investitori care au cumpărat $Trump au pierdut, în total, cel puțin 3,81 de miliarde de dolari, potrivit unui raport al firmei de analiză cripto Nansen citat în presa din SUA.

Din câștigurile obținute de Trump din afacerile sale cu criptomonede, 635 de milioane de dolari au venit din vânzarea de $Trump prin intermediul companiei CIC Digital.

Deși moneda și-a pierdut aproape întreaga valoare – $Trump a scăzut cu 97% de la lansare și are o capitalizare de piață de 600 de milioane de dolari – Trump a avut de câștigat indiferent dacă prețul unui token a crescut sau a scăzut, datorită comisioanelor încasate de fiecare dată când cineva făcea tranzacții cu aceste monede.

„O schemă de îmbogățire personală”

Trump „promovează politici care avantajează industria criptomonedelor”, dar în spatele acestei strategii se ascunde „o schemă de îmbogățire personală prin care președintele și familia lui au obținut profituri substanțiale, inclusiv din afaceri cu țări străine”, a transmis institutul Center for American Progress (CAP).

Prin compania WLF, una dintre cele mai valoroase active ale Organizației Trump, familia lui a semnat zeci de acorduri și alianțe cu diferite firme din industria cripto. O parte din afacere implică acumularea de token-uri partenere într-un fel de rezervă strategică.

Datorită efectului Trump, valoarea acestor criptomonede puțin cunoscute a crescut cu 10-26% în primele 24 de ore după achizițiile realizate de WLF, dar aceste creșteri de preț au fost de scurtă durată.

În cele mai multe cazuri, un investitor care a cumpărat aceste token-uri după tranzacțiile efectuate de WLF – adică, după ce prețurile au crescut – au ajuns să piardă bani. Toți au pierdut, în afară de Trump.

Acele active au figurat în declarația financiară drept venituri legate de activitatea companiei. El a raportat peste 520 de milioane de dolari din vânzări de criptomonede și alte 250 de milioane de dolari din vânzarea de acțiuni ale companiei.

Trump l-a grațiat pe Changpeng Zhao, cofondatorul Binance, care a recunoscut că a încălcat legile privind combaterea spălării de bani. Binance a jucat un rol crucial în dezvoltarea monedei stabile (stablecoin) emise de WLF.

În timp ce Trump a câștigat sute de milioane de dolari, cei mai mulți cumpărători ai acestor token-uri au pierdut bani, potrivit centrului conservator The Cato Institute.

Un dublu paradox

La câteva luni după ce s-a întors la Casa Albă, Trump a organizat evenimente la care a invitat peste 200 de reprezentanți ai industriei cripto. La scurt timp, el a emis un raport de 166 de pagini în care anunța măsuri pentru sprijinirea industriei.

În ciuda presiunilor făcute de Trump, Senatul american a respins proiectul de lege propus recent în favoarea industriei cripto.

De la începutul celui de-al doilea mandat de președinte al lui Donald Trump, averea netă a familiei sale a crescut cu cel puțin 2,3 miliarde de dolari de pe urma proiectelor din domeniul criptomonedelor, nefiind nevoie decât de investiții de capital minime din partea familiei Trump, potrivit unui raport detaliat al Reuters. În același timp, alți investitori au pierdut 2,3 miliarde de dolari cumpărând criptomonede și acțiuni legate de aceste active.

Câștigurile uriașe ale președintelui și pierderile de milioane de dolari suferite de mulți dintre investitori dezvăluie un dublu paradox.

Pe de-o parte, situația este în totală contradicție cu retorica populistă prin care Trump se prezintă drept un campion al oamenilor de rând împotriva elitelor economice, în ciuda faptului că o mare parte din averea generată a ajuns să fie concentrată în jurul său.

Pe de altă parte, aceste câștiguri pun sub semnul întrebării principiile care au stat la baza criptomonedelor concepute inițial ca o alternativă la puterea financiară și politică consacrată, dar care astăzi contribuie și la sporirea averilor unora dintre cele mai influente persoane din interiorul sistemului.

Trump a exploatat retorica anti-sistem prezentându-se drept salvatorul industriei cripto în fața unui regim represiv. Ceea ce a început ca o revoltă împotriva actualei puteri a ajuns să fie integrată în structurile de putere existente și să îi îmbogățească pe cei aflați la conducere.

Editor : Raul Nețoiu

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