„Este un dezastru”: Furie printre republicani după pierderea Congresului. Trump, considerat principalul vinovat

Înfrângerea republicanilor în alegerile de la jumătatea mandatului a provocat un val de furie în interiorul partidului, unde tot mai multe voci îl consideră pe Donald Trump responsabil pentru pierderea controlului asupra Congresului. Potrivit BBC, unii republicani îi reproșează președintelui că a ignorat preocupările alegătorilor și s-a concentrat mai mult asupra propriei imagini și a proiectelor personale decât asupra campaniei electorale.

În interiorul Partidului Republican, șocul inițial provocat de rezultatele surprinzătoare ale alegerilor de marți seară s-a transformat rapid în furie la adresa președintelui american Donald Trump.

După ce democrații au obținut o serie de victorii neașteptate în state puternic republicane, precum Texas, Kansas și Carolina de Sud, mai mulți republicani și-au îndreptat nemulțumirea către Trump, susținând că preocuparea acestuia pentru propria moștenire politică și indiferența față de problemele alegătorilor au costat partidul controlul asupra Congresului.

„Este responsabilitatea lui. A nimănui altcuiva. Este o respingere totală, categorică, a președintelui Trump”, a declarat Bill Miller, un influent lobbyist republican din Texas. „Este un dezastru de proporții uriașe. Nimeni nu se aștepta la așa ceva.”

Majoritatea republicanilor se așteptau să piardă controlul asupra Camerei Reprezentanților și erau conștienți de dificultatea de a-și păstra majoritatea în Senat, într-un ciclu electoral care favoriza partidul aflat în opoziție.

Însă unii dintre cei intervievați au afirmat că Trump a tras partidul în jos prin politicile sale nepopulare, nivelul scăzut al încrederii publice în activitatea sa și obsesia pentru proiectele de construcții din Washington.

„A fost pur și simplu o greșeală după alta”, a declarat Gregg Peppin, strateg republican din Minnesota. „Este evident că, dintr-un stat în altul, oamenilor nu le-au plăcut politicile președintelui.”

Un apropiat al Casei Albe a declarat că nemulțumirea publică față de Trump, alimentată de războiul din Iran, taxele vamale și măsurile dure ale administrației împotriva imigrației, a creat o „furtună perfectă” în noiembrie.

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„Există o frustrare palpabilă în interiorul partidului față de felul în care au evoluat lucrurile”, a spus sursa, adăugând că o mare parte din această nemulțumire este îndreptată împotriva lui Trump. Furia la adresa președintelui „este extrem de mare”.

Ce îi așteaptă pe republicani după alegeri

Pentru Trump și republicani, miza scrutinului de marți seară era uriașă. Un rezultat mai bun al partidului prezidențial, așa cum s-a întâmplat în 2022, când democrații conduși de președintele de atunci, Joe Biden, au pierdut doar nouă locuri în Camera Reprezentanților și au câștigat unul în Senat, le-ar fi oferit republicanilor un impuls politic înaintea alegerilor din 2028.

În schimb, Trump se va confrunta cu o majoritate democrată hotărâtă în Congres, dornică să investigheze administrația, să blocheze numirile sale în sistemul judiciar și să împiedice aplicarea restului agendei prezidențiale.

Trump a păstrat tăcerea în cea mai mare parte a serii electorale, înainte de a publica un mesaj pe Truth Social, după ce victoria democraților în Camera Reprezentanților și Senat a devenit clară.

„EU nu am fost pe buletinul de vot și, dacă aș fi fost, am fi câștigat CU O MAJORITATE COVÂRȘITOARE! Vă mulțumesc pentru atenția acordată acestei chestiuni”, a scris Trump.

Ulterior, în interviuri acordate publicației New York Times și postului Fox News, el a declarat că va accepta rezultatele alegerilor. Trump a spus pentru Fox că a fost „puțin surprins” de rezultate, dar a remarcat că partidul președintelui înregistrează, de regulă, rezultate slabe la alegerile de la jumătatea mandatului.

Bastioane republicane învinse de democrați

Din 1934, partidul aflat la Casa Albă a reușit să câștige locuri suplimentare în Congres la doar trei scrutinuri de la jumătatea mandatului. Deși câștigurile democraților din 2026 nu au stabilit un record, partidul a obținut victorii în zeci de curse pentru Camera Reprezentanților, pentru funcții de guvernator și pentru locuri în Senat, inclusiv în state în care democrații nu mai fuseseră competitivi de zeci de ani.

Înainte de scrutinul de marți, democrații nu mai câștigaseră un loc în Senat în Kansas din 1932 și nu mai obținuseră o victorie într-o competiție electorală la nivelul întregului stat Texas de peste trei decenii. Partidul a reușit, de asemenea, victorii surprinzătoare în alte state considerate bastioane republicane, precum Carolina de Sud, unde, cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri, locurile puse în joc păreau sigure pentru republicani.

Trump și vicepreședintele JD Vance au participat la zeci de mitinguri electorale înaintea scrutinului. Principalul comitet de acțiune politică independent care îl susține pe Trump, MAGA Inc., a cheltuit sute de milioane de dolari pentru sprijinirea candidaților republicani.

Aliații lui Trump au susținut că este nedrept ca președintele să fie considerat responsabil pentru înfrângerile electorale ale partidului. Ei au invocat istoricul alegerilor de la jumătatea mandatului și au afirmat că republicanii au fost dezavantajați de candidați slabi în state-cheie precum Georgia, Michigan și Texas.

Alții au apărat programul de campanie al lui Trump din toamnă, subliniind că președintele trebuia să își împartă timpul între conducerea țării și deplasările electorale.

„Este președintele. Nu își va petrece timpul făcând campanie 24 de ore din 24, șapte zile din șapte”, a declarat Krish Mathrani, liderul organizației de tineret a Partidului Republican din Michigan.

Mathrani a afirmat că mitingurile lui Trump au contribuit la creșterea entuziasmului alegătorilor republicani. „Președintele Trump este o adevărată mașinărie de mobilizat alegători”, a spus el.

Acest lucru este valabil la alegerile prezidențiale. Însă capacitatea de mobilizare electorală cu care Trump se laudă nu a reușit să producă aceleași rezultate la scrutinurile în care numele său nu apare pe buletinul de vot, iar 2026 nu a făcut excepție.

De ce nu au mai convins discursurile lui Trump

Alegătorii au respins argumentele lui Trump potrivit cărora economia o ducea mai bine sub conducerea sa și că își atingea obiectivele în războiul cu Iranul. Nici încercarea lui Trump de a-i prezenta pe democrați drept socialiști extremi nu a avut succes, alegătorii oferind victoria unor candidați moderați, precum Roy Cooper, în Carolina de Nord.

„Pur și simplu nu a funcționat în cazul lui Cooper”, a declarat un membru al echipei sale de campanie. „Încercarea de a-l eticheta drept un liberal socialist nu avea cum să prindă.”

Pe parcursul verii, perioada în care republicanii din Congres și-au concentrat atenția asupra alegerilor, Trump a părut adesea dezinteresat de scrutinul de la jumătatea mandatului.

Președintele era absorbit de războiul cu Iranul, pe plan extern, și de transformarea prin proiecte de construcții a Washingtonului, pe plan intern. Trump a minimalizat în repetate rânduri și creșterea prețurilor la carburanți, prezentând adesea problema costului vieții drept o invenție a democraților.

Președintele și-a îndreptat întreaga atenție asupra alegerilor abia în septembrie, cu ocazia convenției Partidului Republican dedicate scrutinului de la jumătatea mandatului.

Trump a dominat convenția de la Dallas, provocând frustrarea unor republicani care au declarat pentru BBC că și-ar fi dorit ca evenimentul să pună în prim-plan candidații partidului pentru alegerile de la jumătatea mandatului.

În discursul său principal, lung și dezlânat, Trump a promis că va oferi 5.000 de dolari oricărei persoane care votează cu republicanii. De asemenea, a stârnit nedumerire prin susținerea exprimată pentru Ken Paxton, însoțită de critici îndelungate la adresa lipsei de carismă și a aspectului fizic al candidatului.

„Evident, asemenea lucruri nu ajută niciodată”, a declarat Robin Armstrong, reprezentantul Texasului în Comitetul Național Republican, referindu-se la criticile lui Trump la adresa lui Paxton. „Nu îl poți opri pe președintele Trump să spună ce vrea. Trebuie pur și simplu să învățăm să trăim cu asta.”

Motorina de la Putin, încă o problemă politică pentru Trump

Trump s-a confruntat, de asemenea, cu un val de critici în octombrie, după încheierea unui acord pentru achiziționarea de motorină din Rusia. Acordul, care i-a luat prin surprindere pe membrii Congresului și a fost condamnat inclusiv de unii republicani, a venit la doar câteva săptămâni după ce Trump promulgase o lege privind sancțiuni menite să reducă veniturile Rusiei din petrol și gaze.

Democrații au folosit acest acord și celelalte scandaluri din jurul Casei Albe pentru a argumenta necesitatea recâștigării controlului asupra Congresului. În cele din urmă, mesajul lor a avut ecou în rândul alegătorilor, iar democrații au preluat controlul ambelor camere ale Congresului, obținând victorii categorice.

Un al doilea apropiat al Casei Albe a declarat că responsabilii politici din echipa președintelui au continuat să afișeze optimism până în ultimele zile ale campaniei, chiar și atunci când devenise evident că partidul se îndrepta spre înfrângere.

Acum, în timp ce republicanii încearcă să înțeleagă cauzele eșecului, mai mulți dintre ei au declarat că sunt pregătiți să privească spre alegerile din 2028.

„Fie că va fi JD Vance, Marco Rubio sau Ted Cruz, avem destui oameni valoroși din care să alegem”, a declarat Scheffler, reprezentantul statului Iowa în Comitetul Național Republican. „Va fi o competiție complet deschisă.”

Peppin, strategul republican, a afirmat că rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului demonstrează că partidul are nevoie de o nouă direcție. „Sper sincer că am încheiat capitolul erei Trump și că, de acum înainte, vom avea oameni noi, teme noi și o nouă direcție”.

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Editor : M.I.