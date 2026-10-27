Pentagonul a început să pregătească bazele militare americane pentru a funcționa fără sprijin extern, în cazul unui război de amploare care ar pune în pericol infrastructura critică din SUA. Acest lucru reiese din documentele analizate de postul de televiziune Fox News.

Pregătirile se desfășoară în cadrul planului FORTRESS, care prevede ca fiecare bază militară importantă de pe teritoriul american să aibă capacitatea de a funcționa complet autonom timp de 90 de zile. Aceasta include acces independent la electricitate, apă, combustibil și comunicații.

„Nu vrem să ne bazăm pe infrastructura civilă municipală standard pentru a asigura apărarea națională. Pur și simplu nu putem face acest lucru. Este un risc inacceptabil”, a declarat pentru Fox News purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. Potrivit acestuia, se va acorda o atenție specială asigurării energiei electrice, deoarece aceasta constituie baza operațiunilor militare, fără de care se pierd comunicațiile, alimentarea cu apă, logistica, liniile de asamblare și chiar structurile de bază ale comandamentului militar. În special, planul FORTRESS prevede amplasarea în baze a unor reactoare nucleare portabile, a unor sisteme de stocare a energiei la scară largă bazate pe baterii și a unor micro-rețele, care vor permite funcționarea în timpul întreruperilor îndelungate ale alimentării cu energie electrică.

În plus, Departamentul Apărării al SUA pune bazele pentru reorientarea fabricilor civile către comenzi din domeniul apărării în caz de război și pregătește lanțuri de aprovizionare alternative și rezerve strategice pentru a asigura livrarea neîntreruptă de arme, combustibil și alte materiale necesare. „Următorul conflict se va desfășura, cel mai probabil, pe mai multe fronturi. Priviți aspectele geopolitice ale oricărui război de amploare. Când se va întâmpla acest lucru, lanțurile globale de aprovizionare vor fi întrerupte”, a explicat Parnell.

Pentru cele mai importante necesități militare, Pentagonul intenționează să asigure cel puțin două canale independente de aprovizionare sau de producție. Acest lucru ar trebui să reducă riscul întreruperii operațiunilor militare în cazul pierderii furnizorilor sau a întreprinderilor. O direcție separată a programului FORTRESS o reprezintă creșterea rezistenței sistemelor de comunicații militare, de navigație și a celor satelitare la interferențe, inclusiv pregătirea pentru funcționarea în condiții de suprimare a semnalelor GPS sau de perturbare a funcționării infrastructurii spațiale.

Potrivit lui Parnell, abordările SUA privind apărarea propriului teritoriu s-au bazat mult timp pe o concepție învechită, conform căreia țara este protejată de două oceane. Acum, însă, Pentagonul ia în calcul posibilitatea unui conflict pe mai multe fronturi simultan. „Nu doriți să luați astfel de decizii în mijlocul unui conflict global pe mai multe fronturi. Trebuie să avem un plan”, a concluzionat reprezentantul ministerului apărării.

La începutul acestui an, SUA au publicat o nouă strategie de apărare națională. În aceasta, Rusia este descrisă ca o „amenințare gestionabilă” pentru NATO. Pentagonul a menționat, de asemenea, arsenalul nuclear al Moscovei, descris ca fiind „cel mai mare din lume”. Documentul menționează necesitatea restabilirii stabilității strategice în relațiile cu Rusia și a „prevenirii unei escaladări neintenționate sau a extinderii războiului”.

Editor : A.R.