Live TV

„Este un risc inacceptabil”. Pentagonul pregătește bazele militare de pe teritoriul SUA pentru un război de amploare

Data publicării:
The Pentagon is seen from above in Arlington, USA - 09 Feb 2025
Pentagonul. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pentagonul a început să pregătească bazele militare americane pentru a funcționa fără sprijin extern, în cazul unui război de amploare care ar pune în pericol infrastructura critică din SUA. Acest lucru reiese din documentele analizate de postul de televiziune Fox News.

Pregătirile se desfășoară în cadrul planului FORTRESS, care prevede ca fiecare bază militară importantă de pe teritoriul american să aibă capacitatea de a funcționa complet autonom timp de 90 de zile. Aceasta include acces independent la electricitate, apă, combustibil și comunicații.

„Nu vrem să ne bazăm pe infrastructura civilă municipală standard pentru a asigura apărarea națională. Pur și simplu nu putem face acest lucru. Este un risc inacceptabil”, a declarat pentru Fox News purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell. Potrivit acestuia, se va acorda o atenție specială asigurării energiei electrice, deoarece aceasta constituie baza operațiunilor militare, fără de care se pierd comunicațiile, alimentarea cu apă, logistica, liniile de asamblare și chiar structurile de bază ale comandamentului militar. În special, planul FORTRESS prevede amplasarea în baze a unor reactoare nucleare portabile, a unor sisteme de stocare a energiei la scară largă bazate pe baterii și a unor micro-rețele, care vor permite funcționarea în timpul întreruperilor îndelungate ale alimentării cu energie electrică.

În plus, Departamentul Apărării al SUA pune bazele pentru reorientarea fabricilor civile către comenzi din domeniul apărării în caz de război și pregătește lanțuri de aprovizionare alternative și rezerve strategice pentru a asigura livrarea neîntreruptă de arme, combustibil și alte materiale necesare. „Următorul conflict se va desfășura, cel mai probabil, pe mai multe fronturi. Priviți aspectele geopolitice ale oricărui război de amploare. Când se va întâmpla acest lucru, lanțurile globale de aprovizionare vor fi întrerupte”, a explicat Parnell.

Pentru cele mai importante necesități militare, Pentagonul intenționează să asigure cel puțin două canale independente de aprovizionare sau de producție. Acest lucru ar trebui să reducă riscul întreruperii operațiunilor militare în cazul pierderii furnizorilor sau a întreprinderilor. O direcție separată a programului FORTRESS o reprezintă creșterea rezistenței sistemelor de comunicații militare, de navigație și a celor satelitare la interferențe, inclusiv pregătirea pentru funcționarea în condiții de suprimare a semnalelor GPS sau de perturbare a funcționării infrastructurii spațiale.

Potrivit lui Parnell, abordările SUA privind apărarea propriului teritoriu s-au bazat mult timp pe o concepție învechită, conform căreia țara este protejată de două oceane. Acum, însă, Pentagonul ia în calcul posibilitatea unui conflict pe mai multe fronturi simultan. „Nu doriți să luați astfel de decizii în mijlocul unui conflict global pe mai multe fronturi. Trebuie să avem un plan”, a concluzionat reprezentantul ministerului apărării.

La începutul acestui an, SUA au publicat o nouă strategie de apărare națională. În aceasta, Rusia este descrisă ca o „amenințare gestionabilă” pentru NATO. Pentagonul a menționat, de asemenea, arsenalul nuclear al Moscovei, descris ca fiind „cel mai mare din lume”. Documentul menționează necesitatea restabilirii stabilității strategice în relațiile cu Rusia și a „prevenirii unei escaladări neintenționate sau a extinderii războiului”.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
3
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
4
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
N-a uitat! Harry Kane a pronunțat un nume după ce a câștigat Balonul de Aur 2026, iar toată sala a aplaudat
Digi Sport
N-a uitat! Harry Kane a pronunțat un nume după ce a câștigat Balonul de Aur 2026, iar toată sala a aplaudat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-10-26 195556
Un ucrainean a trecut granița în Moldova cu motoparapanta și a cerut azil la Chișinău
nato trupe tanc militar
„1.000 de zile să fim pregătiți să luptăm și să învingem”. Șeful Armatei britanice anunță când ar putea Putin să atace NATO
hiv sida
Epidemie generalizată de HIV în zeci de regiuni din Rusia. Cauzele care stau în spatele răspândirii scăpate de sub control
vladimir putin (1)
Capcana lui Putin: condiția care vizează direct România. De ce vrea Kremlinul Europa la negocierile privind Ucraina (The Telegraph)
volodimir zelenski profimedia
„Suntem pregătiţi să discutăm.” Zelenski confirmă că o întâlnire între Ucraina, Rusia și SUA va avea loc în noiembrie
Recomandările redacţiei
oameni la ghiseul de taxe si impozite
Orice majorare a impozitelor și taxelor în 2027 este „o decizie...
Navă civilă avariată într-un atac rusesc în Marea Neagră, în regiunea Odesa
Cum a devenit Marea Neagră cea mai periculoasă rută maritimă din...
US President Donald Trump welcomes Ukrainian President Volodymyr Zelensky to the White House, WASHINGTON, United States - 28 Feb 2025
Cele trei variante transmise de Zelenski Statelor Unite pentru a opri...
racheta drona bars
Ucraina a ajuns exportator de arme. O țară europeană vrea să cumpere...
Ultimele știri
Din spatele gratiilor înapoi pe piața muncii. Cât de greu le e foștilor deținuți să facă pasul spre o nouă viață: „Oamenii se feresc”
Cine plătește reparațiile când o conductă spartă îți inundă apartamentul. În ce condiții răspunde asociația de proprietari
Sfântul Dimitrie cel Nou: Cui îi spui „La mulți ani” pe 27 octombrie și care este cea mai importantă tradiție a zilei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Regina Letizia a Spaniei, protagonista unui moment stânjenitor. A căzut pe puntea unei ambarcațiuni în timpul...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Partida Rromilor Pro Europa sare în apărarea lui Marius Șumudică după incidentele de la CFR Cluj – Dinamo...
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
Dispută Cristiano Ronaldo – Lionel Messi la Balonul de Aur 2026! Toată sala a erupt
Adevărul
Slănină împotriva gerului: soluția anunțată de ucraineni pentru protejarea dronelor
Digieconomic
Taxă suplimentară de 2 euro pentru coletele din afara UE, de la 1 noiembrie. Cine o plătește și cum se...
Digi FM
Ce spune Andreea Marin despre o nouă iubire, după relația de 8 ani cu Adrian Brâncoveanu: "Sincer, tot ce ar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 4 ani de la ”divorțul de 650.000.000 $”, a început o relație cu o femeie cu 11 ani mai tânără! ”Este...
Pro FM
S-a despărțit recent de iubita actriță, iar acum a fost surprins ținând-o de mână pe Sofia Vergara. Cine este...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Rita Wilson, la 70 de ani. Povestea de viață a soției lui Tom Hanks: cariera, lupta cu cancerul și momentul...
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Casa de Pensii are sute de mii de dosare de pensii blocate. Sistemul informatic de milioane € are probleme
Digi FM
Cum arăta viața lui Irinel Columbeanu înainte de Revoluție. Ce rol ar fi avut în perioada comunistă: "Știa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
3 lucruri din dormitor care îți pot afecta sănătatea, fără să îți dai seama. Un medic școlit la Harvard...
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
A cucerit Hollywoodul, apoi a dispărut. Evangeline Lilly explică de ce a renunțat la actorie: "Am urât mereu...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...