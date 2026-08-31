Mark Carney, fost guvernator al Băncii Canadei și al Băncii Angliei, a devenit unul dintre puținii lideri occidentali dispuși să-i țină piept lui Donald Trump. Premierul canadian a respins un acord comercial considerat nefavorabil și a adoptat un ton neobișnuit de combativ în confruntarea cu administrația de la Washington. Foștii săi colegi spun că fermitatea afișată acum nu îi surprinde, descriindu-l drept un om extrem de hotărât, analitic și dispus să lupte atunci când consideră că este necesar, scrie The Guardian.

Carney stătea în fața unui pupitru placat cu lemn de nuc, cu fața încordată, când a anunțat că negocierile cu cel mai mare partener comercial al Canadei au eșuat, arată un reportaj al presei britanice.

„Primăvara trecută, am avertizat că America încearcă să ne distrugă pentru a ne putea controla”, a spus el. „Și am promis: asta nu se va întâmpla niciodată, sub nicio formă. Ne ținem de această promisiune.”

Timp de ani de zile, fostul guvernator al unei bănci centrale a lucrat pentru a calma piețele și pentru a transmite stabilitate în perioade de criză. Acum, le cere canadienilor să accepte incertitudinea și confruntarea.

Spre finalul conferinței de presă, un jurnalist l-a întrebat de ce discursul său a avut un ton atât de sumbru și combativ.

Carney a făcut o pauză. „Am fost atacați. Când ești atacat, te afli în război. Am fost atacați.”

Transformarea unui economist și bancher central fără experiență electorală într-un politician de prim rang a contrazis multe dintre așteptările inițiale. Carney pare însă să fi îmbrățișat rolul pe care îl consideră necesar într-un moment în care Canada se confruntă cu presiuni economice și politice din partea celui mai puternic vecin al său.

După eșecul negocierilor comerciale cu Statele Unite, cele două părți și-au adresat reciproc acuzații și au trecut la aplicarea unor noi tarife.

Într-unul dintre cele mai recente episoade ale disputei, Trump a semnat joi un decret prin care a ordonat guvernului federal american să redenumească Lacul Ontario în „Lacul America”.

Carney a refuzat însă acordul propus de administrația Trump. „Nu putem accepta ceea ce ne-au oferit și nu vom da ceea ce ne-au cerut.”

„Era extrem de hotărât”

Pentru cei care au lucrat cu Carney, fermitatea sa actuală nu reprezintă o surpriză. Carney a crescut în preriile din vestul Canadei și și-a construit treptat cariera în unele dintre cele mai importante instituții financiare ale lumii. Parcursul său, de outsider care a pătruns în structurile puterii și apoi a contribuit la schimbarea lor, oferă indicii despre un om care nu acceptă cu ușurință condițiile impuse de alții.

„Era extrem de hotărât”, a declarat o persoană care a lucrat alături de Carney în perioada în care acesta a fost trimis special al ONU pentru acțiuni climatice, în 2021.

Atunci când încerca să convingă băncile să-și asume angajamente privind schimbările climatice, Carney știa să-și folosească farmecul și abilitățile diplomatice.

„Era destul de diplomatic atunci când avea de-a face cu persoane pe care știa că trebuie să le influențeze”, a spus fostul său coleg.

Acesta afirmă că nu a fost surprins să-l vadă pe Carney ținându-i piept lui Trump.

„Nu mă surprinde... și cred că asta se datorează acelei determinări și refuzului său de a ceda.”

Donald Trump și Mark Carney. Sursa foto: Profimedia Images

Carney nu a fost însă întotdeauna atât de sigur pe poziția sa. Când a fost numit guvernator al Băncii Angliei, în 2013, de către ministrul britanic de Finanțe de atunci, George Osborne, stilul său energic nu s-a potrivit imediat cu tradiția venerabilei instituții din Londra.

Experiența acumulată la Goldman Sachs și-a pus amprenta asupra sa. Și în funcția de premier, Carney rămâne un om care se trezește devreme, aleargă în mod regulat și le cere miniștrilor să-și cunoască foarte bine dosarele, potrivit celor care lucrează cu el.

Presa a relatat, de asemenea, că personalul guvernamental trebuie să poarte ținute formale de afaceri, iar documentele să fie redactate folosind ortografia britanică, spre nemulțumirea unor lingviști canadieni.

Un tehnocrat dispus să intre în lupte politice

Deși cariera lui Carney în instituții financiare importante reflectă o minte analitică și atentă la detalii, mandatul său la Banca Angliei a demonstrat că economistul era dispus să adopte poziții politice atunci când considera că era necesar.

Când a revizuit strategia de comunicare a Băncii Angliei și a introdus „orientarea prospectivă” pentru a-și expune viziunea asupra evoluției ratelor dobânzilor, măsura nu a fost imediat considerată un succes.

Deputatul laburist Pat McFadden, în prezent ministru în cabinet, a acuzat Banca Angliei că a derutat investitorii și publicul prin mesaje contradictorii despre viitorul ratelor dobânzilor.

În octombrie 2015, în apropierea referendumului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, Carney a folosit un discurs susținut la Universitatea Oxford pentru a evidenția avantajele „deschiderii economice și financiare” asociate statutului de membru al UE.

În același timp, el a avertizat asupra riscului crescut de instabilitate financiară asociat apartenenței la Uniune, în contextul crizei datoriilor din zona euro.

Susținătorii Brexitului au interpretat însă declarațiile sale drept o intervenție nejustificată într-o dezbatere profund politizată.

Disputa s-a intensificat după ce Carney a sugerat că Brexitul ar putea arunca Marea Britanie în recesiune. Bernard Jenkin, directorul conservator al campaniei pentru ieșirea din UE, i-a cerut guvernatorului să nu se implice în dezbatere.

Răspunsul lui Carney a arătat aceeași fermitate pe care o afișează astăzi în disputa cu Trump.

„Stimate domnule Jenkin”, începea scrisoarea sa, în care acuza parlamentarul de „o neînțelegere fundamentală a independenței băncii centrale, așa cum este consacrată în statut”.

Premierul canadian Mark Carney se află în India, pentru o vizită oficială. Sursa: Profimedia

În cele din urmă, Marea Britanie nu a intrat în recesiunea anticipată după Brexit. Mulți economiști au atribuit acest lucru, cel puțin parțial, reacției rapide a Băncii Angliei, care a redus dobânzile și a reluat programul de relaxare cantitativă.

Charles Randell, care a făcut parte timp de cinci ani din consiliul Autorității de Reglementare Prudențială, pe care Carney a prezidat-o după ce a devenit guvernator al Băncii Angliei, îl descrie drept una dintre cele mai impresionante persoane cu care a lucrat.

„Sunt sigur că, dacă veți contacta suficient de multe persoane care au lucrat cu el la Bancă, veți găsi oameni care vor spune că a avut și defectele sale”, a spus Randell. „Dar, având timp să reflectez asupra experienței mele... este una dintre cele mai impresionante persoane cu care am lucrat vreodată.”

El îl descrie pe Carney drept „foarte serios, foarte analitic, foarte motivat” și „foarte atent la modul în care comunică”.

„În dimineața de după votul privind Brexit-ul din 2016... a apărut în fața camerelor de filmat pentru a liniști piețele financiare, asigurându-le că Banca era pregătită să facă față oricăror consecințe ale acelei decizii”, a spus el. „A fost o capodoperă a comunicării strategice.”

„Respectarea regulilor nu garantează siguranța”

Joseph Steinberg, profesor de economie la Universitatea din Toronto, spune că, în timpul dezbaterii privind Brexitul, Carney „nu s-a ferit să încerce să prezinte adevărurile economice dure”.

În actuala dispută comercială cu SUA, însă, accentul public al premierului canadian este pus mai degrabă pe suveranitate.

„În public, el pune un accent destul de puternic pe aspectul suveranității. Este clar că, în privat, probabil se gândește la aspectele economice reci și dure ale unei situații incredibil de fragile.”

Decizia lui Carney de a riposta în fața Statelor Unite i-a determinat pe unii economiști să avertizeze că efectele economice vor fi mai dureroase pentru Canada decât pentru SUA.

Pentru prima dată în cariera sa, Carney se află sub presiunea directă a opiniei publice. Situația scoate în evidență tensiunea dintre cele două roluri pe care trebuie să le joace: tehnocratul care înțelege implicațiile economice ale unei decizii și politicianul care trebuie să suporte costurile politice ale compromisului.

„În acest moment, canadienii sunt probabil extrem de reticenți în a face orice fel de concesii față de SUA, chiar dacă acestea ar fi în interesul nostru economic”, a spus el.

Donald Trump și premierul Canadei, Mark Carney. Foto: Profimedia

În ianuarie, la Forumul Economic Mondial de la Davos, Carney avertiza că „conformitatea nu va asigura siguranța” într-o lume dominată tot mai mult de puteri hegemonice.

Deși nu l-a menționat pe Trump, discursul a fost perceput drept o critică voalată la adresa intenției președintelui american de a renunța la alianțe tradiționale și de a remodela ordinea internațională în avantajul Statelor Unite.

Una dintre recomandările lui Carney - consolidarea relațiilor cu „puterile medii” care împărtășesc aceeași viziune și reducerea dependenței față de foștii aliați - începe deja să se reflecte în politica guvernului canadian.

Specialistul în sondaje David Coletto a descris situația drept „un guvern organizat ca în timp de război, fără a exista un război”.

„Este un guvern organizat în jurul unei amenințări externe, dispus să suspende dogmele propriului partid, să centralizeze puterea pentru a acționa rapid și să se evalueze în funcție de rezultate, mai degrabă decât de valori”, a scris Coletto.

Carney a renunțat la o parte dintre politicile predecesorului său, Justin Trudeau, inclusiv la unele obiective privind emisiile de carbon și vehiculele electrice. În același timp, a accelerat dezvoltarea unor proiecte majore, inclusiv un oleoduct, și a alocat zeci de miliarde de dolari suplimentar pentru apărare.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul canadian Mark Carney au avut o conferință de presă comună. Sursa: Profimedia

„Publicul abia a clipit”, a declarat Coletto într-un interviu. „Gradul de aprobare al lui Mark Carney s-a menținut constant pe toată durata acestei perioade.”

„Când Carney a devenit prim-ministru, eram sceptic că un bancher central ar fi capabil să răspundă opiniei publice, deoarece asta este exact opusul misiunii lor”, a spus el. „Dar am fost surprins de modul său nuanțat de a înțelege situația țării. A demonstrat că nu este doar eficient din punct de vedere politic, ci și capabil să-și mențină sprijinul în perioade dificile. Acest lucru sugerează că nu are rost să-i subestimăm instinctele politice.”

Sondajele arată că Mark Carney rămâne liderul în care canadienii au cea mai mare încredere pentru a conduce țara prin perioada de incertitudine economică.

Premierul canadian și-a asumat însă și un rol care, în urmă cu puțin timp, ar fi părut greu de asociat cu un fost bancher central: acela de a cere unei țări mult mai mici și mai puțin puternice decât vecina sa să nu cedeze presiunilor Washingtonului.

Într-un discurs recent, Carney a rezumat această viziune printr-un mesaj ferm:

„Canadienii nu se supun condițiilor meteorologice - noi prosperăm în ele. Nu așteptăm să vedem în ce direcție bate vântul. Și nu ne lăsăm la voia valurilor pentru a fi aruncați de furtună de evenimente. Ne stabilim propriul curs. Ne creăm propria vreme. În Canada, suntem stăpâni în propria noastră casă, de la coastă la coastă.”

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Editor : C.A.