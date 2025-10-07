„Eu am salvat TikTok, așa că îmi sunteți datori”. Modul prin care Trump încearcă să convingă tinerii să voteze republicanii la alegeri

Live TV

Data publicării:
photo-collage.png - 2025-09-28T173605.203
Donald Trump. Foto. Leon Neal/ Getty Images

În prima sa postare pe TikTok, de la alegerile din 2024, Trump a declarat că a „salvat” populara platformă de videoclipuri scurte, deși acordul nu a fost încă finalizat.

„Către toți tinerii de pe TikTok, eu am salvat TikTok, așa că îmi sunteți datori”, a spus Trump într-un videoclip filmat în Biroul Oval. Și acum, mă priviți în Biroul Oval, iar într-o zi unul dintre voi va sta chiar la acest birou și va face o treabă excelentă.”

Săptămâna trecută, Trump a semnat un ordin executiv prin care aproba un grup de cumpărători americani pentru o tranzacție în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari. Trump a declarat că Oracle și CEO-ul său, Larry Ellison, vor face parte din tranzacție. Analiștii estimaseră anterior că TikTok avea o valoare semnificativ mai mare. China și TikTok nu au comentat încă situația actuală, transmite businessinsider

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Oracle va „audita” algoritmul TikTok și va supraveghea recalificarea acestuia. Controlul algoritmului a fost mult timp un punct sensibil în orice tranzacție de vânzare. China a adoptat anterior controale la export care interziceau astfel de transferuri fără aprobarea guvernului.

Trump a declarat în repetate rânduri că poziția sa față de TikTok l-a ajutat să-și îmbunătățească imaginea în rândul tinerilor alegători. Primele sale videoclipuri i-au avut ca protagoniști pe CEO-ul UFC, Dana White, și pe Jake Paul. A fost o schimbare majoră față de prima administrație Trump, care a contribuit la interzicerea aplicației, invocând motive de securitate națională.

În timpul campaniei din 2024, Trump și-a schimbat poziția chiar când un proiect de lege bipartidic care interzicea efectiv aplicația era pe punctul de a fi adoptat. Președintele de atunci, Joe Biden, a semnat ulterior proiectul de lege, dar a amânat aplicarea acestuia în ultimele sale zile la Casa Albă.

TikTok a fost temporar indisponibil pe 18 ianuarie. Trump a emis apoi primul dintr-o serie de ordine executive care amânau cerințele legii, chiar dacă legea nu îi conferise președintelui puterea de a continua să emită prelungiri.

