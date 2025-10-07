„Eu am salvat TikTok, așa că îmi sunteți datori”. Modul prin care Trump încearcă să convingă tinerii să voteze republicanii la alegeri

În prima sa postare pe TikTok, de la alegerile din 2024, Trump a declarat că a „salvat” populara platformă de videoclipuri scurte, deși acordul nu a fost încă finalizat.

„Către toți tinerii de pe TikTok, eu am salvat TikTok, așa că îmi sunteți datori”, a spus Trump într-un videoclip filmat în Biroul Oval. „Și acum, mă priviți în Biroul Oval, iar într-o zi unul dintre voi va sta chiar la acest birou și va face o treabă excelentă.”

Săptămâna trecută, Trump a semnat un ordin executiv prin care aproba un grup de cumpărători americani pentru o tranzacție în valoare de aproximativ 14 miliarde de dolari. Trump a declarat că Oracle și CEO-ul său, Larry Ellison, vor face parte din tranzacție. Analiștii estimaseră anterior că TikTok avea o valoare semnificativ mai mare. China și TikTok nu au comentat încă situația actuală, transmite businessinsider.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că Oracle va „audita” algoritmul TikTok și va supraveghea recalificarea acestuia. Controlul algoritmului a fost mult timp un punct sensibil în orice tranzacție de vânzare. China a adoptat anterior controale la export care interziceau astfel de transferuri fără aprobarea guvernului.

Trump a declarat în repetate rânduri că poziția sa față de TikTok l-a ajutat să-și îmbunătățească imaginea în rândul tinerilor alegători. Primele sale videoclipuri i-au avut ca protagoniști pe CEO-ul UFC, Dana White, și pe Jake Paul. A fost o schimbare majoră față de prima administrație Trump, care a contribuit la interzicerea aplicației, invocând motive de securitate națională.

În timpul campaniei din 2024, Trump și-a schimbat poziția chiar când un proiect de lege bipartidic care interzicea efectiv aplicația era pe punctul de a fi adoptat. Președintele de atunci, Joe Biden, a semnat ulterior proiectul de lege, dar a amânat aplicarea acestuia în ultimele sale zile la Casa Albă.

TikTok a fost temporar indisponibil pe 18 ianuarie. Trump a emis apoi primul dintr-o serie de ordine executive care amânau cerințele legii, chiar dacă legea nu îi conferise președintelui puterea de a continua să emită prelungiri.

