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Metodă de execuție folosită în SUA, pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial. Punct final la masacrul de la Fort Hood

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Proces Nidal Malik Hasan
Moment istoric: prima execuție prin pluton de execuție în armata americană după aproape 80 de ani, în cazul maiorului Hasan. Foto:Profimedia
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Fostul maior al Armatei SUA care a ucis 13 persoane la Fort Hood, Texas, în 2009, va fi executat prin pluton de execuție, au declarat luni oficialii.

Purtătorul de cuvânt șef al Departamentului Apărării, Sean Parnell, a declarat că pedeapsa cu moartea prin pluton de execuție pentru Nidal Malik Hasan a fost recomandată de secretarul Apărării, Pete Hegseth, și aprobată de președintele Donald Trump, scrie NBC News.

Ar fi prima dată când armata SUA execută pe cineva folosind această metodă de la al Doilea Război Mondial încoace.

Hasan este un fost maior al Armatei americane și psihiatru care a deschis focul la Fort Hood pe 5 noiembrie 2009, ucigând 13 persoane și rănind 32, în timp ce striga „Allahu akbar”, a spus Parnell.

Acesta a fost condamnat pentru omor cu premeditare în 2013 și a primit pedeapsa cu moartea.

Procurorii au susținut că motivele sale au fost refuzul de a fi detașat în Afganistan și simțul datoriei față de jihad, care l-au determinat să ucidă cât mai mulți soldați americani posibil; cu toate acestea, o Grupă de lucru comună împotriva terorismului a stabilit că acesta „nu a fost implicat în activități teroriste sau în planificarea unor acte teroriste”, iar autoritățile au afirmat că a acționat singur.

Un procuror al Armatei, colonelul Steve Henricks, a declarat juriului că Hasan își crease o „zonă personală de ucidere” la Fort Hood în ziua atacului.

Rănit de un glonţ în timpul atacului, acest fost psihiatru al armatei este astăzi parţial paralizat și trăiește în scaun cu rotile.

Ar fi prima dată când armata SUA execută pe cineva folosind această metodă de la al Doilea Război Mondial încoace.

Soldatul John Bennett a fost ultimul militar executat de armata SUA — în 1961, prin spânzurare.

Soldatul Eddie Slovik a fost ultimul militar executat prin pluton de execuție în 1945, pentru dezertare în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Editor : Sebastian Eduard

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