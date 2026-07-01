În timp ce NATO desfășoară exerciții militare în largul coastelor Statelor Unite pentru a demonstra capacitatea aliaților de a apăra teritoriul american, alianța se confruntă cu un obstacol politic major la Washington. Pe fondul criticilor repetate ale președintelui Donald Trump la adresa partenerilor europeni și al reevaluării angajamentului SUA față de NATO, oficiali și foști responsabili ai alianței avertizează că demonstrațiile de forță riscă să nu schimbe percepția administrației americane, anunță Reuters.

Avertismentul a răsunat cu putere prin undele radio, cu o voce care provenea fără îndoială din sudul Statelor Unite: „Navă de război! Ieșiți din apele noastre!”. Locotenentul norvegian Thomas Johannesen și marinarii săi se pregăteau pentru o operațiune simulată de abordare - o misiune esențială pentru unitatea lor maritimă NATO. Însă, având în vedere numărul mare de exerciții militare care se desfășurau în zonă, echipajul capta conversații fără legătură cu misiunea lor, provenind de la o navă din apropiere.

Johannesen a trecut pe o frecvență clară înainte de a se adresa navei de marfă pe care o avea în vizor. „Vă rog să opriți nava și să acceptați echipa mea de abordare”, a ordonat el.

Agenția Reuters a obținut vineri acces exclusiv la exercițiul NATO, unul dintr-o serie de exerciții organizate de SUA, axate pe apărarea teritoriului american - și programate să coincidă cu cea de-a 250-a aniversare a țării. Acestea au avut loc într-un moment periculos pentru NATO, în contextul în care administrația Trump pune sub semnul întrebării valoarea alianței vechi de 77 de ani, își revizuiește prezența militară în Europa și lansează critici virulente la adresa aliaților de lungă durată.

Într-o întâlnire de săptămâna trecută din Biroul Oval cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Donald Trump a mustrat Marea Britanie, Spania, Germania și Franța pentru că nu au făcut mai mult pentru a sprijini războiul SUA împotriva Iranului.

„Suntem dezamăgiți de majoritatea dintre ele”, a declarat președintele.

David Cattler, fost șef al serviciilor de informații ale NATO în timpul primului mandat al lui Trump, a afirmat că exercițiile transmit un mesaj puternic cu privire la capacitatea și disponibilitatea națiunilor europene de a apăra ambele maluri ale Atlanticului. Cu toate acestea, el s-a îndoit că acest lucru va schimba mentalitatea celor de la Pentagon.

„Mi-e greu să cred asta”, a spus Cattler.

O alianță delicată

Trump consideră de mult timp că SUA suportă o parte prea mare din costurile securității europene, ceea ce a perturbat decenii întregi de sprijin bipartizan pentru NATO la Washington.

Într-un discurs ținut la sediul NATO la mijlocul lunii iunie, secretarul apărării Pete Hegseth a anunțat o revizuire de șase luni a Pentagonului care ar putea duce la o reducere a forțelor americane din Europa. El a criticat aliații care „profită fără să contribuie” și a afirmat că alianța trebuie să fie o relație reciprocă.

Conflictul din Iran a accentuat și mai mult tensiunile. Un e-mail intern al Pentagonului, relatat de Reuters în aprilie, sugera suspendarea Spaniei din alianță din cauza refuzului acesteia de a acorda armatei americane drepturi de staționare și de survol în timpul operațiunilor împotriva Teheranului.

Cu toate acestea, infanteria marină spaniolă s-a alăturat exercițiilor FLEETEX 250, desfășurând operațiuni amfibii de la navă la țărm. Infanteria marină franceză a participat, de asemenea, la exerciții, inclusiv cu mitraliere grele, la baza Corpului de Infanterie Marină al SUA, Camp Lejeune, din Carolina de Nord.

Susținerea aliaților la nivel operațional de către armata americană este un semn că legăturile operaționale rămân puternice, spun experții, depășind turbulențele politice.

Exerciții precum acestea sunt planificate cu luni sau chiar ani în avans. Este ceea ce fac forțele armate pentru a-și menține starea de pregătire.

„În absența oricărei intervenții care să le spună să se oprească, vor continua să o facă”, a declarat Mark Cancian, ofițer în rezervă al Corpului de Infanterie Marină al SUA, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Este pur și simplu NATO fiind NATO”, a spus el.

Întotdeauna pe mare

Reuters a petrecut o zi alături de Grupul Maritim Permanent nr. 1 al NATO, comandat de comodorul britanic Maryla Ingham, care include fregate din Norvegia, Germania, Belgia, Danemarca, Țările de Jos și Turcia. Jurnaliștii Reuters au ajuns în zonă cu un elicopter pilotat de forțele aeriene canadiene, aterizând pe puntea de zbor a navei, la aproximativ 40 de mile nautice de coastele Carolinei de Nord.

Ingham a spus că unitatea sa este obișnuită să se afle pe mare, dar că membrii acesteia sunt mai obișnuiți cu apele înghețate din nord, din apropierea Arcticii și din jurul țărilor baltice, unde sunt în alertă în ceea ce privește activitatea Rusiei.

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„Această zonă nu necesită o patrulare atât de intensă, deoarece amenințarea nu este la fel de mare aici”, a spus Ingham.

Pentru norvegianul Stian Buunk, comandantul navei „Fridtjof Nansen”, aceasta a fost prima sa misiune în apele americane. Fregata sa este mai mică decât distrugătoarele americane, dar poate fi totuși foarte eficientă, fiind echipată cu rachete de apărare aeriană și antirachetă, torpile pentru vânătoarea de submarine și un tun de punte de 76 mm.

Faptul că se aflau în apropierea cartierului general al Flotei a 2-a a Marinei, din Norfolk, Virginia, a însemnat că erau disponibile și numeroase resurse americane, a spus Buunk.

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„Acum două zile am desfășurat exerciții de luptă antiaeriană cu avioane F-18. Au intervenit și drone”, a povestit el. „Iar asta face ca totul să fie foarte realist.”

Una dintre cele mai importante contribuții ale Norvegiei la NATO este expertiza sa în lupta antisubmarină. Unul dintre exerciții a implicat mobilizarea unităților de căutare și atac pentru a detecta, urmări și alunga un submarin american.

Întrebat cum s-a descurcat nava sa, Buunk a încercat să răspundă fără să se laude: „Această navă este construită pentru războiul antisubmarin”, a spus el.

Ingham a spus că multe națiuni europene au alte specializări solicitate de forțele maritime ale NATO. Belgia, de exemplu, este cunoscută pentru capacitățile sale de luptă împotriva minelor.

„Demonstrăm atât flexibilitatea în acoperirea zonei de acțiune a unității noastre, cât și capacitatea noastră de a opera fără probleme alături de americani”, a spus Ingham.

„Gata cu capra”

Exercițiul de abordare a presupus un caz de contrabandă suspectată, comisă de o navă de marfă provenind din Pyropia, o țară fictivă.

Nava reală era o navă de sprijin pentru instruire a Marinei SUA. Înainte de abordare, forțele norvegiene și-au descărcat armele pentru a evita orice descărcare accidentală. Apoi, Johannesen a întrebat prin radio dacă la bord se aflau arme sau animale.

„Aveam o capră. Dar noi mâncăm carne de capră. Așa că acum, gata cu capra”, a răspuns nava americană.

Locotenentul Erik Aasen, ofițer de navigație care a condus echipa de abordare, a declarat că în urma percheziției navei au fost găsite puști, patru saci de narcotice și o sumă de bani (n.r. emisi de „Banca Națională a Garnetului”, o altă națiune fictivă).

A fost prima operațiune de abordare a lui Aasen în afara apelor norvegiene, pe care a considerat-o un succes. Punctul culminant al exercițiilor, a spus el, a fost șansa de a lucra alături de omologii săi americani.

Forțele americane „au o mulțime de alte experiențe”, a spus el.

Dacă Pentagonul va merge mai departe cu planurile de a reduce dependența NATO de trupele americane, acest lucru ar putea însemna mai puține exerciții comune în viitor, au afirmat experții.

Cancian s-a arătat însă optimist că Congresul va limita impactul, făcând referire la reacția republicanilor de la începutul acestui an, când Pentagonul a suspendat desfășurarea a mii de soldați în cadrul rotației în Polonia și țările baltice.

„Președintele poate face acest lucru, dar știți că există în mod clar un preț politic”, a spus el.

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Editor : C.A.