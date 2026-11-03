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Exclusiv Experiența unui medic român în sistemul medical din SUA: cum ar putea schimba alegerile politicile din Sănătate

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Foto: Profimedia Images
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Teo Trandafirescu, medic originar din România și profesor în SUA de mai bine de 30 de ani, spune, la Digi24, că sistemul medical american este performant, deși există anumite deficiențe. El consideră că, după alegerile de la jumătatea mandatului în SUA, pe termen scurt nu vor fi schimbări majore în sistemul de sănătate și, probabil, nici în sistemul administrativ. Pe termen lung însă, acesta consideră că dacă democrații câștigă amândouă camerele legislative, „va fi o politică medicală mult mai liberală, va fi o politică liberală mult mai diversificată, cu acces la servicii medicale pentru absolut toată populația”. „Dacă nu câștigă democrații, va fi un sistem puțin mai selectiv”.

„Avem un sistem medical performant, dar și aici sunt anumite deficiențe. În ciuda faptului că se investește enorm din PIB, sunt foarte mulți bani, la anumiți indici ai performanțelor medicale nu stăm cel mai bine în lume. Nu știu neapărat dacă are nuanță politică această performanță a medicinei americane, cât depinde, ca peste tot, de calitatea umană, care prestează serviciile medicale și administrația lor. 

Cred că pe termen scurt nu vor fi schimbări majore în sistemul de sănătate și, probabil, nici în sistemul administrativ, foarte mult. 

Pe termen lung, dacă democrații câștigă amândouă camerele, va fi o politică medicală mult mai liberală, va fi o politică liberală mult mai diversificată, cu acces la servicii medicale pentru absolut toată populația. Dacă nu câștigă democrații, va fi un sistem puțin mai selectiv. 

Urgențele medicale nu țin cont de naționalitate, religie sau alte lucruri. Deci un om bolnav va beneficia de servicii medicale de aceeași calitate ca și alți pacienți. Sunt anumiți pacienți care își doresc servicii ultraspecializate și foarte elective, nu neapărat de urgență. Da, în acel caz, poate pot beneficia de servicii medicale mai complexe și mai performante, dar sistemele de urgență medicală, de necesitate medicală sunt pentru toți pacienții, indiferent de religie, naționalitate, sunt în vacanță sau nu. Chiar este un sistem puțin abuzat. Adică din anumite țări din America de Sud, Asia, Caraibe vin în SUA și știu că vor beneficia de servicii gratuite, medicale, oncologice și de altă natură”, spune Teo Trandafirescu, medic originar din România. 

Editor : Alexandru Costea

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