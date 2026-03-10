Doi tineri au aruncat cu explozibili la un protest față de musulmani, organizat în fața reședinței primarului din New York, Zohran Mamdani. Nimeni nu a fost rănit. Poliția investighează acum legăturile celor doi cu gruparea teroristă ISIS.

Scenele dramatice au avut loc la un protest anti-islamist, organizat în fața reședinței primarului Zoran Mamdani. Doi tineri, de 18 și 19 ani, au aruncat în mulțime cu două dispozitive improvizate, care s-au stins la doar câțiva pași de polițiști.

Cei doi suspecți, originari din Pennsylvania, au încercat să fugă, dar au fost prinși rapid. Una dintre bombe avea un explozibil preferat de jihadiști, cunoscut sub numele de „mama Diavolului”.

„Conținea substanța triacetonă triperoxid, cunoscută sub numele de TATP. Aceasta este un explozibil artizanal periculos și foarte volatil, care este folosit în în atacuri cu dispozitive explozive improvizate din întreaga lume. Echipa noastră de geniști a securizat ambele dispozitive”, a declarat șefa Poliţiei din New York, Jessica Tisch.

Aceasta a anunţat că aruncarea dispozitivelor explozive în apropierea manifestaţiei anti-islamiste, desfăşurată în faţa reşedinţei primarului Zohran Mamdani, este investigată ca un act terorist inspirat de Statul Islamic. De altfel, cei doi suspecți și-au recunoscut afilierea la ISIS chiar în timpul arestării.

O mașină care le aparținea a fost găsită în celebrul cartier Upper East Side din Manhattan. În interiorul acesteia, polițiștii au descoperit un alt dispozitiv suspect, dar și materiale compatibile cu primele două bombe.

„Sunt primul primar musulman al orașului nostru. Bigotismul anti-musulman nu este nimic nou pentru mine și nici pentru cei aproximativ un milion de musulmani din New York, pentru care acest oraș este casă. Deși consider că acest protest a fost îngrozitor, nu voi ezita în convingerea mea că ar trebui să îi fie permis să aibă loc. Societatea noastră este una liberă, în care dreptul la proteste pașnice este sacru”, a declarat Zohran Mamdani.

Poliția din New York spune că nu există dovezi concrete că atacul ar avea vreo legătură cu acțiunea militară americană din Iran.

Editor : C.A.