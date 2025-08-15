Live TV

Video Explozie la o fabrică de praf de pușcă din Rusia: 5 morți și 20 de răniți. Ce a provocat deflagrația

Data publicării:
explozie serbia
Explozie de proporții într-o fabrică de praf de pușcă din Rusia. Foto: Captură Twitter

O explozie care a avut loc, vineri, 15 august, a distrus  atelierul unei fabrici de praf de pușcă din regiunea Ryazan, Rusia, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind 20, a raportat agenția de știri rusă RIA Novosti, citată de Kyiv Independent.

Explozia a avut loc în timpul zilei și a fost urmată de un incendiu care a distrus complet fabrica de praf de pușcă.

Oficialii ruși nu au precizat cauza exploziei, dar rapoartele preliminare, publicate de mass-media rusă, indică posibile încălcări ale normelor de siguranță în atelier.

Canalele locale Telegram au raportat că 10 dintre cele 20 de victime rănite se află în stare gravă, în timp ce unele persoane ar putea fi încă blocate sub dărâmături.

Fabrica a suferit un accident similar în octombrie 2021, când o explozie la un atelier, operat de un producător privat de explozibili, a ucis 17 persoane.

Potrivit canalului independent rus Telegram Astra, producătorul respectiv închiriază spațiu de la proprietarii fabricii și produce explozibili industriali, proveniți inclusiv din muniții reciclate.

