O explozie care a avut loc, vineri, 15 august, a distrus atelierul unei fabrici de praf de pușcă din regiunea Ryazan, Rusia, ucigând cel puțin cinci persoane și rănind 20, a raportat agenția de știri rusă RIA Novosti, citată de Kyiv Independent.

Explozia a avut loc în timpul zilei și a fost urmată de un incendiu care a distrus complet fabrica de praf de pușcă.

Oficialii ruși nu au precizat cauza exploziei, dar rapoartele preliminare, publicate de mass-media rusă, indică posibile încălcări ale normelor de siguranță în atelier.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Canalele locale Telegram au raportat că 10 dintre cele 20 de victime rănite se află în stare gravă, în timp ce unele persoane ar putea fi încă blocate sub dărâmături.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Fabrica a suferit un accident similar în octombrie 2021, când o explozie la un atelier, operat de un producător privat de explozibili, a ucis 17 persoane.

Potrivit canalului independent rus Telegram Astra, producătorul respectiv închiriază spațiu de la proprietarii fabricii și produce explozibili industriali, proveniți inclusiv din muniții reciclate.

Editor : C.A.