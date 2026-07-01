Exporturile americane de GNL către Europa au scăzut sub 50% pentru prima dată în aproape doi ani

Exporturile de gaz natural lichefiat (GNL) ale Statelor Unite către Europa au scăzut semnificativ în luna iunie, deoarece preţurile mai ridicate din Asia şi importurile record ale Egiptului au determinat traderii să redirecţioneze transporturile către pieţe mai profitabile, transmite Reuters.

Potrivit datelor preliminare de monitorizare a navelor furnizate de LSEG, pentru prima dată din iulie 2024, Europa nu a mai reprezentat principala destinaţie lunară pentru GNL-ul american. Din totalul exporturilor SUA de 10,6 milioane de tone în iunie, doar 4,41 milioane de tone, echivalentul a aproape 42%, au ajuns în Europa. În luna mai, continentul european absorbise peste 50% din exporturile americane.

Principalul motiv îl reprezintă diferenţa de preţ dintre Asia şi Europa. În iunie, indicele asiatic JKM a avut un preţ mediu de 17,33 dolari/MMBtu, în timp ce referinţa europeană TTF s-a situat la 13,19 dolari/MMBtu, oferind exportatorilor americani un stimulent puternic pentru a trimite cargourile spre pieţele asiatice.

În plus, Egiptul a devenit unul dintre cei mai importanţi cumpărători ai lunii, importând un volum record de 1,06 milioane de tone de GNL american, aproape 10% din totalul exporturilor SUA. Cumpărătorii egipteni au plătit chiar prime de până la 1 dolar/MMBtu peste preţurile legate de indicele european TTF.

Analiştii spun că tensiunile geopolitice din Orientul Mijlociu au limitat oferta regională de GNL, iar cererea europeană a rămas relativ modestă. Mulţi traderi europeni preferă să amâne achiziţiile, anticipând că oferta globală de gaz natural lichefiat va creşte în a doua parte a anului şi va conduce la scăderea preţurilor, notează Reuters, citată de Agerpres.

În acelaşi timp, exporturile totale ale SUA au crescut uşor faţă de luna precedentă, în ciuda faptului că iunie a avut cu o zi mai puţin. Producţia a fost susţinută de revenirea din lucrările de mentenanţă a unor terminale importante operate de Cheniere Energy şi Freeport LNG.

Livrările către Asia au însumat 3,25 milioane de tone, aproximativ 31% din exporturile totale, iar exporturile către America Latină au urcat la 0,96 milioane de tone, pe fondul reducerii producţiei din Trinidad şi Tobago, unde lucrările de mentenanţă la instalaţiile Atlantic LNG operate de Shell şi BP au limitat livrările.

Totodată, aproximativ 730.000 de tone de GNL american se aflau în tranzit fără o destinaţie finală stabilită, cargourile urmând să fie vândute în funcţie de evoluţia preţurilor pe piaţa internaţională. Alte transporturi individuale au fost livrate către Emiratele Arabe Unite, Africa de Sud şi Senegal.

Editor : Liviu Cojan