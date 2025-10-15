Expulzați din SUA pentru un comentariu despre Charlie Kirk. Trump a început vânătoarea criticilor fostului activist

Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți că a revocat vizele a șase străini din cauza comentariilor făcute pe rețelele sociale cu privire la asasinarea activistului conservator Charlie Kirk.

Anunțul revocării vizelor a venit în momentul în care președintele SUA, Donald Trump, i-a acordat postum lui Kirk medalia prezidențială a libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA, în ziua în care Kirk ar fi împlinit 32 de ani.

„Statele Unite nu au obligația de a găzdui străini care doresc moartea americanilor”, a declarat departamentul pe X, potrivit reuters.

Acesta a enumerat Africa de Sud, Argentina, Mexic, Brazilia, Germania și Paraguay ca țări de origine ale persoanelor cărora li s-au revocat vizele.

Într-o postare, un cetățean argentinian l-a acuzat pe Kirk de „răspândirea retoricii rasiste, xenofobe și misogine”, potrivit Departamentului de Stat. O altă persoană, potrivit departamentului, a scris în germană: „când fasciștii mor, democrații nu se plâng”.

Departamentul de Stat a adăugat că continuă să identifice titularii de vize care, potrivit acestuia, au sărbătorit asasinarea lui Kirk la un eveniment universitar din Utah luna trecută.

Anterior, aceasta avertizase că SUA vor lua măsuri împotriva străinilor care „laudă, justifică sau minimalizează” moartea lui Kirk.

Din ianuarie, administrația Trump a întreprins o serie de măsuri drastice împotriva imigrației, inclusiv intensificarea verificărilor pe rețelele de socializare, revocarea a mii de vize de student și înăsprirea duratei de valabilitate a altora.

