La o conferință controversată din Texas, influencerii de extremă dreaptă au făcut planuri pentru un viitor incert după Trump, notează într-un reportaj Politico. Unii dintre cei de extremă dreaptă se așteptau să piardă. Dar să piardă într-o înfrângere zdrobitoare, așa cum a pățit Partidul Republican la alegerile de la jumătatea mandatului?

„Să fiu sincer, chiar și eu am fost surprins”, a spus Joel Webbon, în timp ce traversa o sală de dimensiunea unui hangar din interiorul unui centru de convenții situat la nord de Dallas, Texas - un stat care tocmai devenise „democrat” pentru prima dată în peste 30 de ani. Cu toate acestea, Webbon, odată un susținător ferm al președintelui Donald Trump, părea mulțumit de înfrângerea istorică a republicanilor. „Cei care cred în «plan» și «MAGA-tarzi» sunt în ruine”, a spus el. „Reacția noastră este puternică.”

Discutam în a doua zi a unei conferințe pe care Webbon, un predicator naționalist creștin și podcaster, o organizase sub numele „Christ Is King: America After Trump” („Hristos este Rege: America după Trump”). Webbon - și adunarea formată în mare parte din tineri, în majoritate bărbați, care i s-au alăturat în Texasul recent devenit „democrat” - s-au îndepărtat, de asemenea, de administrația Trump în ultimii doi ani. La fel ca mulți alegători, ei s-au dezamăgit de președinte din cauza războiului cu Iranul, a modului în care au fost gestionate dosarele Epstein sau a sprijinului acordat de SUA războiului din Gaza.

Dar pentru Webbon, problema era și faptul că mișcarea MAGA nu mersese suficient de departe. El dorea politici de deportare și mai dure. Dorea o repudiere totală a Israelului. Dorea să restrângă dreptul de vot al femeilor, să incrimineze avortul și homosexualitatea și să-i expulzeze pe evrei și pe necreștini din funcțiile publice.

Este un program politic care, pentru majoritatea americanilor, ar putea părea ridicol. Însă pentru Webbon și alții din extrema dreaptă, respingerea categorică a lui Trump și a partidului său la urne a semnalat apariția unei noi agende „America First”, mai extremiste. Pentru ei, înfrângerea Partidului Republican este un semn că o mișcare capabilă să valorifice genul de energie populistă care l-a ajutat pe Trump să ajungă la Casa Albă în 2024 ar putea obține din nou victoria în anii următori. Cu alte cuvinte, lecția pe care această facțiune a învățat-o din luna noiembrie nu este că mișcarea MAGA trebuie să se modereze - ci, dimpotrivă, trebuie să adopte o poziție și mai dură.

„Noua dreaptă creștină” și cele patru priorități ale sale

În prima seară a conferinței de săptămâna trecută, Webbon, în vârstă de 40 de ani, a deschis lucrările propunându-și viziunea asupra „noii drepte creștine” Pentru a pune stăpânire pe viitor, a susținut el într-un discurs care a durat cu mult peste o oră, aceștia trebuie să se angajeze în patru priorități cheie: „sfârșitul sionismului”, „sfârșitul urii față de bărbați”, „îmbrățișarea realismului rasial” și acceptarea principiului fundamental că „Hristos este Rege”.

Evenimentul a atras un grup notoriu de agitatori online, printre care se numărau conspiraționistul Alex Jones și Nick Fuentes, naționalistul alb și antisemitul în vârstă de 28 de ani, care a făcut o apariție publică rară în calitate de vorbitor invitat. Între discursuri, participanții se plimbau sub luminile fluorescente orbitoare ale sălii, unde un număr redus de vânzători ambulanți ofereau obiecte kitsch promovând supremația albă, inclusiv cărți pentru copii cu titluri precum „E în regulă să fii alb” și articole promoționale ale conferinței serigrafate cu sloganuri antisioniste pline de umor, precum „Diversitate pentru Israel”.

După valul democrat, mișcarea s-a trezit într-un fel de răscruce. Extrema dreaptă a sărbătorit când tinerii l-au ajutat pe Trump să câștige în 2024, găsind un nou punct de sprijin în războaiele de gen și în atitudinea anti-woke. Adevărații săi adepți au introdus idei din ce în ce mai extreme în funcțiile politice de la Washington, determinând personalități conservatoare precum senatorul texan Ted Cruz să deplângă „problema groyperilor”(groyper este un termen folosit pentru adepții unei mișcări naționaliste și de extremă dreapta asociate cu Nick Fuentes - n.r.) din cadrul Partidului Republican - o referire la adepții lui Fuentes. „Epoca de aur” promisă de Trump la inaugurarea sa părea inevitabilă.

Însă tinerii conservatori se întorseseră în număr mare împotriva Partidului Republican. Liderii de extremă dreapta îl considerau pe propriul lor președinte un eșec. Viitorul „Americii de după Trump”, pe care se adunaseră să-l discute, părea - în ciuda tuturor declarațiilor bombastice și a aplauzelor stârnite de afirmații precum „egalitarismul rasial este o minciună” - incert.

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Pentru mulți dintre tinerii conservatori interesați de viziunea lui Webbon, înfrângerea de la alegerile de la jumătatea mandatului a fost, într-un mod ciudat, o victorie tactică - subliniind faptul că establishmentul Partidului Republican ar trebui să aibă grijă să nu-și ignore aripile marginale, mai ales pe măsură ce se apropie primarele republicane din 2028. Fuentes a afirmat, cu voce tare, că această victorie este deja un fapt împlinit. Într-o transmisiune recentă, el a cerut, practic, ca republicanii să se supună facțiunii sale. „Acum este partidul nostru. Trebuie să cooperați cu noi. Nu aveți de ales”, a spus el. „Dacă vreți să câștigați, trebuie să ne ascultați.”

Asta nu înseamnă că lucrurile au mers ca pe roate în Dallas. O atmosferă sumbră a planat asupra weekendului. În zilele premergătoare conferinței, aripa de dreapta a suferit noi zguduiri și schimbări. Vicepreședintele JD Vance, într-o postare pe X, a încercat să se distanțeze de războiul cu Iranul, în timp ce Trump a anunțat încetarea ajutorului american pentru Israel. Toate acestea s-au adăugat la îndepărtarea lui Susie Wiles, vocea establishmentului de la Casa Albă, pe care Trump a înlocuit-o cu Stephen Miller, un susținător al liniei dure în materie de imigrație, în funcția de șef de cabinet.

Însă această schimbare de strategie nu părea să îmbunătățească atmosfera de la conferință. Când m-am prezentat unui grup de tineri de vreo 20 de ani, cu fețe netede, care stăteau la o masă în sala de expoziții, aceștia au refuzat să ridice privirea. „Pleacă naibii de aici”, a spus unul dintre ei, făcând un gest cu mâna. „Nu vorbim cu jurnaliștii.” Bărbații se strângeau în cercuri strânse, șoptind între ei, unii purtând blazere împodobite cu insigne roșii în formă de Crucea Ierusalimului (un simbol obișnuit al naționaliștilor creștini albi). Cei mai tineri, necăsătoriți, țineau în mână băuturi energizante Monster și își aruncau în gură pliculețe de Zyn în timp ce tastau mesaje. Bărbații mai în vârstă, între timp, se agățau de puținele femei prezente, aproape toate împingând cărucioare duble și păzind turme de copii mici prin spațiul conferinței.

JD Vance, considerat fără șanse de susținătorii extremei drepte

Mulți dintre conservatorii prezenți în acel weekend îl părăsiseră deja pe Trump - și îl considerau pe Vance practic eliminat din cursă. Când l-am întrebat pe Webbon despre Vance ca potențial candidat pentru 2028, el a spus că vicepreședintele nu mai are nicio șansă. „Singura lui opțiune este să aleagă o jumătate din coaliția lui Trump din 2024”, a explicat Webbon. „Poate să-l susțină pe președinte și să atragă susținătorii MAGA care au mai rămas, sau poate să spună «Trump a dat-o în bară» și să atragă foști susținători nemulțumiți, ca mine. Indiferent de alegere, Trump îl va distruge complet.”

În lipsa unui candidat clar pe care să-l susțină în cursa electorală din 2028, sau a oricăror perspective electorale, de altfel, participanții au trecut la alte subiecte în cadrul unei mese rotunde organizate sâmbătă. La aceasta au participat Webbon, Jones, fostul candidat la funcția de guvernator al Floridei, James Fishback, și Buckley Carlson (fratele lui Tucker Carlson). Într-o conversație liberă și amețitoare, publicul a ascultat cum Fishback a sugerat că femeile care recurg la avort ar trebui închise, în timp ce Carlson a afirmat că Tyler Robinson, presupusul ucigaș al lui Charlie Kirk, era, de fapt, nevinovat. Jones, vorbind peste ceilalți participanți la dezbatere, a ironizat că organizația lui Kirk, Turning Point USA, s-a vândut Israelului. Webbon a sugerat ca Crezul Apostolic, o rugăciune creștină, să fie anexat la Constituție. „Unii oameni cred că naționalismul creștin înseamnă doar că presărăm puțin din Iisus peste lucruri", mi-a spus Webbon mai târziu. „Pentru mine, înseamnă ceva mai mult.”

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În ciuda atitudinii radicale, viitorul politic al mișcării pare sumbru. Ca să menționez un motiv evident, nici măcar alegătorii conservatori nu par să-i aprecieze pe mulți dintre candidații care se declară naționaliști creștini. Există, după cum spune Webbon, puțini „băieți” capabili să conducă această facțiune. (Includerea lui Jones în program, care a ținut o predică tipică de tip „flux al conștiinței” cu accente conspiraționiste, în care a afirmat că „tiranii recoltează părți ale corpului" și că „oamenii sunt dispensabili”, este doar o măsură a problemei de credibilitate a mișcării.)

El a propus câțiva „tipi” care ar putea corespunde profilului, menționând candidați care au suferit înfrângeri electorale, precum Fishback, una dintre principalele atracții ale weekendului, care a pierdut recent în Florida cu 37 de puncte în fața unui candidat susținut de mișcarea MAGA. (În cadrul aceleiași mese rotunde de sâmbătă, Fishback și-a reafirmat intenția de a candida la președinție - în ciuda faptului că, la 31 de ani, nu îndeplinește condițiile de eligibilitate pentru această funcție. Totuși, anunțul a stârnit o ușoară agitație în rândul publicului.) Webbon a continuat, menționându-l și pe Bo French, candidatul de extremă dreapta pentru funcția de comisar al căilor ferate din Texas, care a pierdut în cele din urmă cu aproximativ 670.000 de voturi în fața unui democrat, după ce a făcut din combaterea imigrației un element central al campaniei sale.

Strategia pe termen lung: infiltrarea instituțiilor conservatoare

În starea actuală a lucrurilor, înfrângerea - și una zdrobitoare - pare a fi un viitor cert pentru această facțiune. Mulți dintre cei de extremă dreaptă, precum Fuentes, au sugerat o strategie constantă, care să se întindă pe ani, chiar decenii, pentru a infiltra și a prelua controlul asupra instituțiilor conservatoare. Webbon a oscilat între gestionarea așteptărilor și menținerea speranței că schimbarea este aproape. „Nu suntem naivi, nu suntem plini de entuziasm”, a spus el. „Știm că putem câștiga cu adevărat, dar asta nu se va întâmpla mâine. Avem candidații noștri, avem ceva concret și lucrăm la diverse proiecte - dar nu se va întâmpla în următoarele 15 minute."

Puțini dintre participanții cu care am vorbit păreau încrezători în ideile lui Webbon. „Să bagi oamenii la închisoare pentru avort?”, a întrebat John Salazar, un pastor în vârstă de 28 de ani din vestul Texasului. „Adică, aș fi total de acord cu incriminarea avortului, dar asta pare ceva ce ar trebui să vină abia mult mai târziu.”

„Vrei să abrogăm al 19-lea amendament? Cum ai face asta, măcar?”, a spus Ethan Peterson, în vârstă de 24 de ani. „Femeile au diplome, au locuri de muncă. Ar fi dezastruos dacă le-ai lua aceste lucruri”, a adăugat el.

Salazar a dat din cap în semn de aprobare, remarcând că majoritatea oamenilor pe care i-a întâlnit în acel weekend erau „sceptici" față de Webbon. „Nu am întâlnit pe nimeni care să-l susțină cu toată convingerea", a spus el. Pe de altă parte, „oamenii încep să se simtă împinși la limită, până acolo unde s-ar putea să fim nevoiți să renunțăm la unele dintre aceste libertăți și să înghițim pilula amară. Generația noastră, cred, este chiar mai radicală și mai extremistă.”

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Sâmbătă seara, urcând pe scenă în mijlocul unei cascade de aplauze, Fuentes, vocea de facto a tinerei aripi „America First", și-a început discursul recunoscând rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului cu un zâmbet șiret. „Vreau să recunosc că a fost o înfrângere istorică pentru ultimul Partid Republican american”, a spus Fuentes, în aplauze suplimentare. „Dar nu și pentru noi.”

Într-un weekend sărac în analize politice și bogat în comentarii care încalcă tabuurile, Fuentes le-a oferit ascultătorilor săi cea mai perspicace perspectivă a weekendului. Înfrângerea Partidului Republican, a susținut el, a reprezentat o „respingere a lui Trump", dar și o „afirmare, atât în dreapta, cât și în stânga, a ideologiei trumpiste «America First»”. Privind spre 2028, un câmp deschis pentru ambele tabere, Fuentes a prezis că orice partid care va reuși să realizeze reforme populiste va câștiga președinția.

Planul lui Fuentes pentru alegerile din 2028

Dar cum ar putea face asta, mai exact, un conservator de extremă dreaptă? Aici, Fuentes a revenit la o abordare moderată, oferind câteva măsuri strategice vagi pentru a ajuta un candidat adept al „America First” să intre în cursa electorală din partea Partidului Republican. Și nu uitați - totul la timp pentru 2028. El a sugerat că „100.000 de groypers” ar putea efectua „100 de milioane de apeluri telefonice” și „bate la 100 de milioane de uși” în locuri precum Iowa și alte zone-cheie pentru alegerile primare. „Dacă putem face asta, putem câștiga în acest moment crucial", a promis Fuentes. Modelul pentru această abordare, a recunoscut el ridicând din umeri, a fost copiat și lipit de la Socialiștii Democrați din America. „În 2016, aveau 1.000 de membri. Zece ani mai târziu: 100.000 de membri.”

Vorbind ca un mentor, Fuentes și-a încheiat discursul îndemnându-i pe bărbații prezenți în sală (fără a menționa în niciun moment femeile) să-și îmbunătățească viețile. Le-a spus să urmeze studii universitare și să obțină diplome. („Cred că 80% dintre membrii DSA au diplome”, a sugerat el.) Le-a spus să învețe să folosească inteligența artificială. Le-a spus să distribuie clipuri de la conferință. Și i-a îndemnat să se implice în cluburile republicane din cadrul universităților.

Fuentes, primit ca o vedetă de susținătorii săi

După discursul său, o mulțime entuziastă de bărbați s-a înghesuit lângă marginea scenei, sperând să-și facă selfie-uri cu Fuentes. Webbon, înconjurat de echipa sa de securitate, a îndemnat la calm și ordine. „Cred că îl putem aduce din nou aici”, a spus el, părând mulțumit că l-a readus pe Fuentes în sfera publică.

Când Fuentes a ieșit în sfârșit să-și salute susținătorii, mulțimea a izbucnit în entuziasm de parcă ar fi apărut o vedetă de prim rang. Un participant s-a strecurat lângă Fuentes pentru o poză.

„Facem o poză cu fața aia de «mogging»? („mogging face” este o expresie din slangul internetului, asociată culturii looksmaxxing - obsesia pentru îmbunătățirea aspectului fizic - n.r.)”, l-a întrebat pe Fuentes.

„Ce e fața «mogging»?”, a întrebat Fuentes. „Ce-ar fi să zâmbesc pur și simplu?”.

Webbon stătea în apropiere, urmărind șirul de tineri care îl întâmpinau cu entuziasm pe Fuentes. L-am întrebat care era mesajul său final pentru Partidul Republican, acum că conferința se încheiase. „Doar dați-ne un loc la masă. Includeți-ne. Vreau doar ca ideile mele să facă parte din discuție, chiar dacă nu ajung să conduc autobuzul”, a spus el.

A făcut o pauză pentru o clipă, privind spre rândurile goale de scaune din sala principală, și a adăugat o ultimă gândire: „Adică, mi-ar plăcea să conduc autobuzul.”

Editor : A.P.