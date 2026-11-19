Donald Trump a afirmat că prima reuniune trilaterală cu Vladimir Putin și Xi Jinping „face istorie” și a susținut că cele trei mari puteri se află într-o poziție unică pentru a discuta despre armele nucleare. În cadrul discuțiilor, președintele american a criticat și Curtea Penală Internațională, despre care le-a spus celor doi lideri că „a scăpat de sub control”. Declarația are o semnificație aparte în contextul mandatului de arestare emis de CPI pe numele liderului de la Kremlin, potrivit The Guardian.

Donald Trump a declarat că prima întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin și Xi Jinping „face istorie”, subliniind importanța dialogului între liderii celor trei mari puteri.

Președintele american a afirmat că vor fi abordate „toate problemele care fac obiectul dezbaterilor la nivel mondial” și a criticat abordarea unor foști lideri, despre care a spus că au evitat discuțiile directe cu omologii lor atunci când existau divergențe.

„Prea des, liderii din trecut au evitat să discute cu liderii cu care aveau divergențe”, a afirmat Trump.

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Liderul de la Casa Albă a insistat că dialogul este esențial pentru obținerea păcii. „Niciodată nu s-a obținut pacea prin refuzarea oportunităților de dialog și de comunicare”, a declarat acesta.

Trump a afirmat, de asemenea, că Statele Unite, Rusia și China se află într-o „poziție unică” pentru a discuta despre armele nucleare.

„Pacea nu se clădește niciodată prin respingerea oportunităților”, a mai spus președintele american, potrivit relatărilor Reuters.

„Nu vom permite Iranului să dețină o armă nucleară”

Președintele SUA a făcut referire, în cadrul reuniunii, la capacitățile nucleare ale celor trei țări, afirmând că acestea se află „într-o poziție unică pentru a discuta despre modalitățile de reducere a numărului de arme nucleare de pe Pământ”.

Este „vital” ca acestea să coopereze pentru a „combate amenințarea proliferării nucleare în alte țări din întreaga lume”, spune el, adăugând: „Asta facem noi în Iran”. „Nu vom permite Iranului să dețină o armă nucleară”. Critici la adresa Curții Penale Internaționale

În cadrul aceleiași reuniuni, Donald Trump le-a spus lui Vladimir Putin și Xi Jinping că „Curtea Penală Internațională a scăpat de sub control”, potrivit Reuters.

Declarația vine în contextul în care, în martie 2023, CPI a emis un mandat de arestare pe numele președintelui rus, pentru presupuse crime de război legate de deportarea și transferul ilegal în Rusia al copiilor ucraineni din teritoriile ocupate.

Mandatul este în continuare în vigoare. Statele Unite și China nu sunt însă obligate să îl execute, întrucât nu sunt semnatare ale Statutului de la Roma, tratatul prin care a fost înființată Curtea Penală Internațională.

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Editor : C.A.