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Familia lui Charlie Kirk acuză Universitatea Utah Valley și autoritățile: „Eșecuri uluitoare” care au permis asasinarea activistului

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Charlie Kirk, la evenimentul din Utah, înainte de a fi asasinat. Foto: Profimedia
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Membrii familiei lui Charlie Kirk au acuzat Universitatea Utah Valley (UVU) și oficialii statului de „eșecuri uimitoare și decizii nesăbuite” care, spun ei, au dus la asasinarea activistului conservator în 2025, în timpul unui eveniment în campus, potrivit BBC.

Într-o notificare legală, avocații familiei spun că evenimentul Turning Point USA al lui Kirk din campusul universitar nu a fost securizat sau monitorizat corespunzător, ceea ce l-a transformat într-o țintă ușoară.

Kirk, în vârstă de 31 de ani, vorbea în fața unei mulțimi de mii de oameni în campusul universitar, când a fost împușcat mortal de un bărbat înarmat, poziționat pe un acoperiș.

Universitatea a declarat că este la curent cu afirmația, dar nu a comentat mai multe cu privire la acuzații, potrivit unui comunicat distribuit partenerului american al BBC, CBS News.

„Suntem la curent cu notificarea de reclamație. UVU abordează aspectele juridice în conformitate cu procesele noastre stabilite”, a declarat universitatea în comunicatul său. „Ne concentrăm în continuare pe sprijinirea comunității noastre din campus.”

Notificarea legală a fost depusă pe 9 septembrie, cu o zi înainte de aniversarea unui an de la moartea lui Kirk și este de obicei un pas înaintea unui proces.

Aceasta numește Universitatea Utah Valley, poliția locală, statul Utah și alți oficiali ai universității ca părți care se presupune că erau conștiente de amenințările la adresa lui Kirk și nu au luat măsuri pentru a-l proteja.

„Printr-o serie de eșecuri uluitoare și decizii nesăbuite, părțile UVU au creat un pericol previzibil pentru Charlie”, se arată în notificare.

„Plasarea unei figuri controversate din punct de vedere politic precum Charlie Kirk într-un eveniment în aer liber, într-un spațiu înconjurat de clădiri înalte și alte platforme de observație la înălțime, este descrisă cu exactitate ca și cum l-ai duce într-un acvariu”, se arată în document.

Familia lui Kirk susține că universitatea nu a efectuat o evaluare semnificativă a securității înainte de eveniment, nu a desemnat suficienți ofițeri de poliție și nu a avut o ambulanță disponibilă la fața locului.

Familia susține, de asemenea, că universitatea a ignorat avertismentele privind securizarea acoperișurilor din jurul curții unde Kirk vorbea.

„Riscul unui atac armat de pe un acoperiș ar fi trebuit să fie deosebit de important, având în vedere tentativa de asasinare a președintelui Trump, prieten apropiat și aliat politic al lui Charlie Kirk, de către un atacator de pe un acoperiș din anul precedent”, a scris avocatul familiei, D. Loren Washburn, în documentele depuse la instanță.

Tyler Robinson, un tânăr de 23 de ani din Utah, acuzat că l-a împușcat pe Kirk de pe un acoperiș, urmează să se prezinte în instanță luna viitoare pentru a afla data procesului său.

Robinson neagă crima agravată, o infracțiune capitală în stat, precum și alte șase acuzații. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea.

Editor : Ș.R.

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