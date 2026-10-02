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Familia lui Renee Good, americanca ucisă la Minneapolis de poliţia de imigrare, dă în judecată administraţia Trump

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Renee Good. Foto: Captură video Alpha News
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Familia lui Renee Good, o americancă împuşcată mortal la Minneapolis de un agent al poliţiei de imigrare în luna ianuarie a acestui an, dă în judecată administraţia Trump, potrivit unor documente judiciare publicate joi, relatează AFP.

Au fost depuse două plângeri pentru, printre altele, deces cauzat de eroare şi neglijenţă.

Rudele lui Renee Good, mamă cu familie, în vârstă de 37 de ani, împuşcată mortal în plină stradă, solicită despăgubiri.

Prima plângere vizează guvernul american, iar a doua îi vizează pe Jonathan Ross, agentul care a ucis-o pe femeia de 37 de ani, pe Kristi Noem, secretarul securităţii interne de la acea vreme, şi pe Stephen Miller, directorul adjunct al cabinetului de la Casa Albă.

Noem şi Miller o acuzaseră pe Renee Good de „terorism”, iar Kristi Noem asigurase, în faţa presei, în ciuda unui videoclip care dovedea contrariul, că tânăra „încercase să lovească un agent al forţelor de ordine”.

Ea a fost filmată la volanul maşinii sale spunându-i lui Jonathan Ross: „Nu am nimic cu tine”, apoi încercând să părăsească locul, înainte ca două focuri de armă să răsune.

Moartea lui Renee Good a avut loc pe fondul mişcării de protest împotriva raziilor desfăşurate de poliţiştii de la imigrări timp de câteva săptămâni în Minneapolis, cel mai mare oraş din Minnesota, stat din nordul Statelor Unite, notează AFP, citată de News.ro.

Câteva zile mai târziu, un alt protestatar american de aceeaşi vârstă, Alex Pretti, a fost împuşcat mortal în Minneapolis cu zece focuri de armă de către agenţii Poliţiei de Frontieră (CPB). Această serie de evenimente a stârnit un val de emoţie în Statele Unite şi a declanşat o confruntare între autorităţile locale democrate şi guvernul Trump.

Editor : Liviu Cojan

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