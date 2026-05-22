Războiul președintelui Donald Trump amenință să împingă prețurile la benzină peste nivelul record înregistrat sub fostul președinte Joe Biden. Acestea nu sunt singurele cifre care îi fac pe angajații de la Casa Albă să transpire, scrie Politico.

În timp ce prețurile record la pompă reprezintă o preocupare constantă, creșterea bruscă a pieței obligațiunilor din ultimele zile îi îngrijorează și pe consilieri și aliați, care se tem că costurile împrumuturilor vor lovi o națiune care funcționează pe credit și vor îngreuna reducerea ratelor de către Rezerva Federală.

„Personalul Casei Albe este absolut, total îngrozit”

Aceste două evoluții simultane reprezintă o lovitură dublă pentru Casa Albă, care încearcă să calmeze îngrijorările alegătorilor legate de costul vieții înaintea unor alegeri intermediare care se anunță dificile.

„Personalul Casei Albe este absolut, total îngrozit de randamentele obligațiunilor și de prețurile la benzină”, a declarat o persoană apropiată de Casa Albă, căreia, la fel ca și altora din acest articol, i s-a acordat anonimatul pentru a discuta despre conversații private.

Cinci persoane familiarizate cu problema, inclusiv trei dintre foștii consilieri ai lui Trump pe probleme de energie, cărora li s-a acordat tuturor anonimatul pentru a discuta despre conversațiile interne, au spus că prețul record al benzinei de 5,02 dolari, atins în 2022, este o etapă simbolică, care va declanșa cu siguranță un val de știri negative pe care administrația Trump încearcă să le evite.

Iar recordul lui Biden este unul pe care Trump și oficialii de vârf ai administrației l-au folosit ca etalon pentru a arăta că administrația anterioară a fost mai rea pentru americani.

Citește și

„Vânătorul de dictatori”, avocatul Reed Brody: „Donald Trump este dictator aspirant și ar trebui judecat de tribunalele internaționale”

Dar, cu războiul din Iran aflat în a treia lună și fără un sfârșit la orizont, administrația nu poate face mare lucru, decât să privească cum cifrele cresc zi de zi.

„Există multă anxietate că nu au reușit să încheie un acord”, a spus unul dintre foștii consilieri ai lui Trump pe probleme de energie.

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Taylor Rogers, a contestat această premisă, insistând că administrația nu a fost luată prin surprindere.

„Este fals”, a spus ea într-o declarație trimisă prin e-mail. „Ca de obicei, Politico se bazează pe surse anonime pentru a promova știri false. Președintele Trump și echipa sa din domeniul energiei au anticipat perturbări pe termen scurt ale pieței, le-au comunicat deschis poporului american și au pus în aplicare un plan agresiv pentru a atenua orice impact. Președintele Trump nu va permite niciodată Iranului să dețină o armă nucleară și va continua să promoveze interesele fundamentale ale Americii în materie de securitate națională. Când președintele va duce acest conflict la un final de succes, prețurile la benzină vor scădea din nou la minimele înregistrate în ultimii ani, iar piețele energetice globale vor fi mult mai stabile pe termen lung.”

Cât costă benzina

Prețul mediu al benzinei a crescut din nou joi la 4,56 dolari, cu aproximativ 50 de cenți mai mult decât acum o lună și cu peste 1,50 dolari mai mult de la începutul războiului. Se așteaptă ca sezonul estival de conducere, care începe în acest weekend odată cu Ziua Memorială, să determine o creștere și mai mare a prețurilor. (nr este vorba de prețul pe galon, echivalent pentru 5,42 lei/litru)

Citește și

Garry Kasparov: „Dacă are noroc, NATO ar putea să adere la Ucraina”

Dacă Strâmtoarea Hormuz va rămâne închisă până în iunie, prețurile la benzină din SUA vor atinge probabil un nou record până la 4 iulie, a declarat Patrick de Haan, analist petrolier la GasBuddy. El a afirmat că exporturile în plină expansiune de combustibil din SUA vor determina, de asemenea, creșterea prețurilor interne la pompă. Stocurile de benzină din SUA au atins deja cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani pentru luna mai, a spus el.

„Dacă intrăm în plin sezon estival de conducere și strâmtoarea este închisă, va exista o presiune mult mai mare”, a spus el. „Consumul este mai mare, nu doar în SUA, ci și în străinătate.”

Această posibilitate nu prezice nimic bun în perspectiva sezonului electoral.

„Panică”

„Există cu siguranță o îngrijorare nu doar în ceea ce privește benzina, ci totul — toate aceste costuri de referință fiind mai mari sub Trump decât sub Biden”, a spus unul dintre foștii oficiali ai administrației Trump. „Inflația este mai mare astăzi decât atunci când Biden a predat administrația lui Trump, asta îi îngrijorează. … Sunt îngroziți de prețurile cărnii, încât amenință literalmente cu anchete ale Departamentului de Justiție privind fixarea prețurilor. Cred că analizează fiecare indicator de referință și au motive de îngrijorare.”

Acum, pe măsură ce se pare că recordul prețului benzinei ar putea fi doborât, al doilea fost consilier pe probleme de energie al lui Trump a descris atmosfera din interiorul Casei Albe ca fiind una de „panică”, menționând că există puține pârghii politice care ar putea fi acționate pentru a evita atingerea acelui nivel.

În mod similar, un al treilea fost consilier pe probleme de energie al lui Trump, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi deschis, a spus: „Evident, toată lumea este stresată de prețurile la benzină și caută pârghii pe care să le acționeze.”

„Și uneori pur și simplu nu există o pârghie pe care să o poți acționa în Congres”, a spus persoana respectivă.

Citește și

Cel mai nepopular președinte al Franței se pregătește de o revenire la Palatul Elysee

Miercuri, Trump le-a spus reporterilor că nu se grăbește să negocieze un acord cu regimul iranian până când Teheranul nu deschide Strâmtoarea Hormuz, prin care trec 20% din rezervele mondiale de petrol și gaze. Închiderea acesteia este unul dintre principalii factori care determină prețurile ridicate la benzină.

„Nu mă grăbesc”, a spus el. „Știți, toată lumea crede: «Oh, alegerile de la jumătatea mandatului, mă grăbesc.» Eu nu mă grăbesc.”

Săptămâna trecută, Trump a subliniat pentru prezentatorul Fox News, Brett Baier, că prețurile la benzină erau încă sub nivelul maxim atins sub Biden.

„Păi, mai mici decât sub Biden”, a spus Trump. „Scuzați-mă, mai mici decât sub Biden și mult mai mici decât credeau oamenii că vor fi.”

Randamentul obligațiunilor de stat

În timp ce prețurile la benzină sunt o amintire evidentă a costurilor ridicate pentru alegătorul mediu, unii aliați ai lui Trump consideră că amenințarea mai mare la adresa perspectivelor Partidului Republican la alegerile de la jumătatea mandatului este randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani, care se află la cel mai înalt nivel din 2023. Randamentul obligațiunilor pe 30 de ani nu a mai fost atât de ridicat de înaintea crizei financiare din 2008.

Când randamentele cresc, costurile împrumuturilor urmează — la credite ipotecare, credite auto și carduri de credit — afectând consumatorii în moduri noi și mai dureroase.

Și asta se întâmplă pe fondul unei creșteri a prețurilor la carne de vită, donatori republicani îngrijorați de alegerile de la jumătatea mandatului și tineri conservatori care părăsesc mișcarea MAGA din cauza deziluziei față de războiul din Iran și costurile locuințelor.

Calcule electorale

Oficialii de la Casa Albă susțin că americanii au încredere în președinte și înțeleg necesitatea războiului din Iran.

„Cred că alegătorii au încredere în președinte în ceea ce privește prețurile la energie și la benzină”, a declarat un înalt oficial al Casei Albe. „Oamenii au încredere în el în această privință, așa cum a spus el, durere pe termen scurt pentru câștig pe termen lung. Acesta este, de fapt, mesajul. Știm că nu este cea mai bună situație în acest moment, dar lucrăm la asta și, evident, eliminarea Iranului este mai bună pe termen lung, nu-i așa?”

Însă, pe măsură ce prețurile la energie au crescut, cota de popularitate a lui Trump s-a prăbușit, inclusiv în rândul alegătorilor republicani și al celor albi din mediul rural, care constituie o parte esențială a bazei sale electorale.

Și în timp ce președintele promovează priorități care, în opinia sa, vor ajuta republicanii la alegerile de la jumătatea mandatului – cum ar fi adoptarea legii SAVE America Act, axată pe alegeri, pe care Casa Albă și unii dintre aliații săi o consideră un instrument cheie pentru mobilizarea bazei MAGA – alți republicani nu sunt convinși că alegătorilor le pasă de altceva decât de prețurile ridicate.

„Realitatea este că niciun alegător nu vorbește despre Legea SAVE”, a spus Doug Heye, un strateg republican. „Ei știu cât costă salata. Ei știu cât costă benzina. Și în fiecare minut pe care Trump îl petrece fără să vorbească despre asta, el nu ajută republicanii și nu-și ajută propria cauză.”

De săptămâni întregi, oficialii administrației au subliniat faptul că prețurile la benzină sub această administrație nu au atins încă nivelurile din 2022, în încercarea de a respinge criticile aduse războiului.

„Prețurile la benzină par să fi atins un maxim acum aproximativ o săptămână, cu 1 dolar pe galon mai ieftine decât maximul atins în timpul administrației Biden”, a declarat secretarul pentru energie Chris Wright în fața Comisiei pentru energie și resurse naturale a Senatului luna trecută, în cadrul unei audieri.

Un al doilea oficial de rang înalt de la Casa Albă a negat că Casa Albă ar fi profund îngrijorată de depășirea recordului de preț al benzinei stabilit de Biden. Oficialul a spus că agenda lui Trump, „drill baby drill”, menținea prețurile la un nivel mai scăzut și că utilizarea unor instrumente precum Legea privind producția de apărare, precum și derogările de la cerințele de transport intern și amestecurile de benzină de vară mențineau prețurile la un nivel mai scăzut.

Posibilitatea ca prețul benzinei să ajungă la 5 dolari pe galon în SUA „nu mai poate fi ignorată”, au scris analiștii JP Morgan într-o notă la începutul acestei luni.

Editor : Sebastian Eduard