„Fără muncă, fără școală, fără cumpărături”. Locuitorii statului Minnesota sunt chemați la proteste anti-ICE. Zeci de afaceri, închise

protest ice minnesota
Foto: Profimedia Images

O zi de protest sub sloganul „fără muncă, fără școală, fără cumpărături” a fost declanșată vineri de liderii comunităților din statul american Minnesota, liderii religioși și sindicatele fiind printre cei care îndeamnă la protest împotriva intensificării activității autorității ICE (Imigrație și Vamă) în statul respectiv, notează The Guardian. 

Protestul „Ziua Adevărului și Libertății” vine în urma uciderii lui Renee Good, o femeie neînarmată ucisă de un ofițer federal ICE în Minneapolis la începutul acestei luni. 

Cererile lor includ plecarea ICE din Minnesota, tragerea la răspundere legală a ofițerului care a ucis-o pe Good, încetarea finanțării federale pentru ICE și investigarea agenției pentru încălcări ale drepturilor omului și ale Constituției.

Citește și: Administrația Trump a trimis citaţii guvernatorului din Minnesota şi altor oficiali, în contextul reprimării migranților de către ICE 

Zeci de întreprinderi locale din Minnesota au anunțat închiderea activității în semn de solidaritate. Consiliul municipal din Minneapolis a aprobat ziua de acțiune și greva generală. Ziua de acțiune culminează cu un marș în centrul orașului Minneapolis, la ora 14:00, ora locală. 

„Vineri vom avea parte de o vreme extrem de rece, cu temperaturi de -10 °F (-23 grade Celsius) și vânt rece. Temperatura maximă va fi de -10 °F, cu vânt rece de până la -20 °F (-28 grade Celsius)”, a declarat Chelsie Glaubitz Gabiou, președinta Federației Regionale a Muncii din Minnesota, AFL-CIO, pentru The Guardian.  

„Suntem un stat nordic, suntem obișnuiți cu frigul și vom fi prezenți, dar oamenii vor trebui să acorde atenție nu doar marșului, ci și acțiunilor oamenilor, poveștilor individuale de solidaritate pe care oamenii le vor realiza”, mai spune aceasta.  

Minnesota AFL-CIO, federația statului care reunește peste 1.000 de sindicate locale afiliate, susține ziua de acțiune, alături de zeci de sindicate locale. 

Citește și Noi detalii despre copilul de 5 ani arestat în Minnesota: ICE l-ar fi folosit ca momeală, pentru a o scoate pe mama lui din casă 

