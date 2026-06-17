„Fără precedent”. Orașul Boston a rămas fără bere din cauza numărului mare de scoțieni veniți la Campionatul Mondial 2026

Cu trei zile înainte de următorul meci al Scoției și pe măsură ce tot mai mulți suporteri ai Cupei Mondiale sosesc cu avionul la Boston, barurile din oraș spun că rămân rapid fără bere, transmite presa locală.

Marți, sute de suporteri scoțieni și alți fani au fost văzuți în centrul orașului, la restaurantele locale și în pub-urile aglomerate.

„Am mers ieri la barul Cheers pentru două halbe și am rămas să bem 20”, a spus un scoțian.

Un altul a glumit: „Avem nevoie de asigurări din partea primarului din Boston că va fi suficient alcool!”

Între timp, afaceri precum Hennesy’s au înregistrat o creștere a vânzărilor datorită miilor de clienți din ultima săptămână.

Directorul operațional al localului, Noelle Somers, a declarat că duminică au rămas fără bere blondă și ale.

„Vedem multe fețe cunoscute”, a spus ea. „Acum ne știu numele... A trebuit să mărim comenzile și livrările.”

Puțin mai sus pe stradă, la localul „The Dubliner”, managerul Brian McDonnell a spus că au fost asaltați de clienți de la deschidere până la închidere în această săptămână.

„E atât de greu de prevăzut”, a spus el. „Cu siguranță e mult mai aglomerat decât ne-am fi așteptat vreodată. Ne-am pregătit oarecum pentru un nivel similar cu cel de Ziua Sfântului Patrick, dar situația a depășit cu mult așteptările.”

El a declarat pentru Boston 25 că au consumat aproximativ 100 de butoaie de Guinness și 80 de butoaie de Tennent’s, ceea ce înseamnă cel puțin 16.000 de halbe.

Ambele baruri au afirmat că au înregistrat în această săptămână un consum de bere de trei ori mai mare decât în weekendul de Ziua Sfântului Patrick din Boston.

De asemenea, susțin că eventualele penurii au fost depășite, având în vedere că zilnic sosesc noi livrări de bere.

„Camaraderia și distracția pe care [scoțienii] le-au adus în acest oraș au fost fără precedent”, a spus Somers.

Editor : A.R.