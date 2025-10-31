FBI a rămas fără bani pentru informatori și operațiuni sub acoperire. Criză de fonduri din cauza blocajului guvernamental din SUA

Investigațiile FBI sunt afectate de cel mai lung blocaj guvernamental din ultimii ani, care a lăsat Biroul fără fonduri pentru a plăti informatori și a derula operațiuni sub acoperire. Lipsa resurselor pune în pericol anchete cheie și chiar securitatea națională a Statelor Unite, avertizează oficiali citați de Reuters.

FBI nu oferă informaţii publice detaliate despre modul în care este cheltuit bugetul său de 10,7 miliarde de dolari şi nu este clar cât din total a fost reţinut din cauza blocajului, potrivit a cinci angajaţi actuali şi trei foşti angajaţi ai FBI.

Blocajul, acum în a 30-a zi, a îngheţat fondurile FBI utilizate pentru deplasări operaţionale, cum ar fi atunci când un informator trebuie să călătorească pentru a se întâlni cu un furnizor de droguri, un lider criminal sau un alt subiect de investigaţie, au declarat sursele. Angajaţii FBI nu au, de asemenea, fonduri pentru a călători în afara zonelor lor locale.

"Într-o perioadă de închidere a activităţii, ochii şi urechile FBI se întunecă", a declarat agentul FBI retras Tom Simon, care s-a ocupat de combaterea terorismului şi cazuri penale şi, la un moment dat, a lucrat într-o echipă care recruta şi plătea informatori.

"Fără fonduri pentru a plăti informatorii, Biroul îşi pierde cea mai importantă sursă de informaţii în timp real", a spus Simon, care s-a pensionat în 2021, după 26 de ani la FBI, şi acum lucrează ca detectiv particular în Florida.

Ca răspuns la o anchetă Reuters despre efectele închiderii activităţii asupra investigaţiilor, FBI a recunoscut că operaţiunile sale au fost afectate: "Preşedintele (american Donald) Trump a cerut în repetate rânduri redeschiderea guvernului federal, iar FBI este pe deplin de acord cu această poziţie", a declarat un purtător de cuvânt al FBI pentru Reuters.

"Aşa cum a declarat anterior directorul (Kash) Patel, acest blocaj pune FBI într-o poziţie extrem de dificilă de realocare a resurselor deja limitate către numeroase eforturi critice de aplicare a legii. Nu există nicio îndoială că cei care aleg să facă politică din finanţarea guvernamentală pun în pericol securitatea naţională", a mai spus el.

Mii de oameni au fost concediați temporar

Închiderea activităţii guvernului a dus la concedieri temporare pentru sute de mii de lucrători, a interferat cu colectarea şi distribuirea datelor economice şi riscă să întrerupă programele de ajutor alimentar şi educaţional. Administraţia preşedintelui Donald Trump a depus eforturi pentru a găsi modalităţi de a continua să plătească unii agenţi ai forţelor de ordine şi militari în serviciu activ, dar angajaţii FBI au declarat că operaţiunile Biroului nu sunt complet finanţate încă.

Democraţii, minoritari în Congres, nu şi-au dat votul pentru proiectelor de lege privind finanţarea, în efortul de a obţine extinderea subvenţiilor la asigurarea de sănătate pentru aproximativ 24 de milioane de americani.

"Închiderea activităţii guvernului afectează o mulţime de anchete, securitatea naţională, anchetele criminale, gulerele albe etc.", a declarat fostul agent Dan Brunner, care a lucrat la cazuri care implică gruparea MS-13.

Gestionarea informatorilor care nu au fost plătiţi necesită "o oarecare intervenţie din partea unor agenţi experimentaţi" pentru a menţine cazul în desfăşurare, a spus Brunner, adăugând că acest lucru s-ar putea dovedi dificil, deoarece mulţi agenţi experimentaţi au părăsit Biroul în ultimele şase luni.

Săptămâna trecută, FBI şi-a plătit agenţii speciali - o mică parte din forţa sa de muncă -, dar nu este clar dacă aceştia sau oricine altcineva din cadrul Biroului vor fi plătiţi din nou în timpul blocajului. "Este o problemă că agenţii sunt plătiţi, iar toţi ceilalţi nu", a spus Brunner. "Dacă acest lucru ajunge la un al doilea sau al treilea salariu, vor exista nişte fisuri serioase şi nu se poate permite aşa ceva", a adăugat el.

