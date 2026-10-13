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FBI a tăiat o sursă de venituri pentru Phenian: nord-coreeni angajați în domeniul tech în SUA

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laptop identitate furata hacker
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Anchetatorii FBI au colaborat cu firma de securitate cibernetică CrowdStrike pentru a desființa așa-numitele „ferme de laptopuri” care fură identități americane pentru a obține bani pentru Phenian, scrie The New York Times.

Luna trecută, FBI a dezorganizat o rețea extinsă de facilitatori americani acuzați că au ajutat guvernul nord-coreean să obțină locuri de muncă la distanță în domeniul tehnologiei informației (IT), care au contribuit la finanțarea programelor de arme nucleare și balistice ale regimului dictatorial condus de Kim Jong Un, au declarat marți oficialii americani.

Operațiunea a inclus desființarea a peste 40 de așa-numite „ferme de laptopuri” din Texas și confiscarea a aproape 200 de dispozitive informatice, au precizat oficialii, marcând una dintre cele mai ample acțiuni întreprinse până în prezent de autoritățile americane pentru a bloca o sursă cheie de venit care a ajutat Coreea de Nord să eludeze sancțiunile internaționale severe și să genereze miliarde în numerar în ultimii ani.

Marți, Departamentul de Justiție a dezvăluit separat, în Ohio, actele de acuzare împotriva a doi cetățeni americani și a 10 nord-coreeni stabiliți în China, acuzați că au comis furt de identitate pentru a obține salarii de la companii americane care i-au angajat fără să știe. Procurorii au declarat că această schemă a escrocat 70 de companii de peste 3 milioane de dolari și s-a desfășurat între 2019 și 2025. Identitățile altor doi inculpați au rămas confidențiale.

Aceste măsuri reprezintă cele mai recente acțiuni întreprinse de Statele Unite în cadrul unei campanii tot mai intense menite să elimine o amenințare digitală ascunsă și în continuă evoluție din partea Coreei de Nord, a cărei amploare nu este pe deplin clară, dar este probabil uriașă. Oficialii serviciilor de informații americane, atât din administrația Biden, cât și din cea de-a doua administrație Trump, au afirmat că escrocheriile cu angajați din domeniul IT reprezintă o metodă principală de finanțare a programului de armament al Phenianului, alături de furturile de criptomonede.

Coreea de Nord mobilizează „mii de specialiști IT controlați de stat pentru a se infiltra în companii din Statele Unite și din țările aliate”, a declarat într-un interviu Brett Leatherman, șeful diviziei cibernetice a FBI. „Fiecare dintre aceste locuri de muncă finanțează un flux destinat programului nuclear și celui de rachete balistice, obținut prin identitatea furată a unui american și prin încrederea unui angajator american.”

Biroul a colaborat îndeaproape cu firma de securitate cibernetică CrowdStrike, cu sediul în SUA, pentru a identifica și a dezmembra rețeaua, a spus Leatherman. El a adăugat că acțiunile coordonate reprezintă un exemplu timpuriu al noii strategii cibernetice a FBI, care a fost dezvăluită luna trecută și care promite o colaborare mai strânsă cu sectorul privat pentru a viza hackerii în moduri care să împiedice sau să zădărnicească activitățile rău intenționate. Strategia face parte dintr-un efort mai amplu al administrației Trump de a colabora mai strâns cu companiile americane pentru a riposta împotriva hackerilor prin atacuri cibernetice, o schimbare de direcție salutată cu prudență de unii experți în securitate.

Oficialii americani și analiștii în domeniul securității cibernetice au afirmat că schema nord-coreeană cu angajații din domeniul IT se numără printre cele mai grave amenințări digitale cu care se confruntă astăzi companiile și că aceasta rămâne subestimată ca risc. Adam Meyers, care coordonează operațiunile de combatere a adversarilor la CrowdStrike, a declarat că schemele nord-coreene de angajare în diverse posturi „au crescut atât ca prevalență, cât și ca complexitate”.

Este dificil de estimat cât de răspândite sunt „fermele de laptopuri” în Statele Unite, a spus Meyers, dar a menționat că CrowdStrike a identificat în medie două cazuri noi pe zi pe parcursul lunii septembrie — ceea ce reprezintă probabil doar vârful aisbergului.

De mai bine de doi ani, oficialii serviciilor de informații americane și cercetătorii în domeniul securității cibernetice au avertizat că Coreea de Nord folosește identități americane furate, adesea obținute din informații private compromise, precum numerele de asigurare socială, de pe dark web, și instrumente de inteligență artificială pentru a obține angajări la distanță în domeniul tehnologiei informației la companii din Statele Unite, Europa și din alte părți. Experții au afirmat că au fost vizate companii de la mici start-up-uri până la firme din topul Fortune 500.

Un aspect crucial al campaniei de fraudă îl reprezintă sprijinul acordat de persoane din Statele Unite, recrutate de Coreea de Nord pentru a ajuta la ocolirea măsurilor de securitate corporative care detectează angajările frauduloase, potrivit anchetatorilor. Facilitatorii contribuie la realizarea fraudei prin primirea și configurarea laptopurilor de serviciu la adrese care par a fi reședințe legitime pentru echipele de resurse umane ale companiilor. Operatorii nord-coreeni folosesc apoi software pentru a se conecta de la distanță la aceste laptopuri și a lucra pe ele, dându-se drept americani în fața companiilor care i-au angajat.

Atracția pentru facilitatori este simplă: locuri de muncă care par a fi o sursă ușoară de bani și care, cel puțin la început, nu par să le ceară prea mult efort. „La început, se lasă pur și simplu prinși în capcană, iar apoi li se cere tot mai mult, iar la acel moment sunt deja prea implicați”, a explicat Meyers.

Brett Leatherman a precizat că operațiunea din Texas nu a inclus arestarea niciunui facilitator, dar că autoritățile i-au avertizat că ar putea fi supuși unor sancțiuni penale dacă vor continua să colaboreze la fraudele la distanță. Decizia a rezultat, în parte, din dorința de a acționa rapid pentru a destrăma rețeaua, în loc să se aștepte ca procurorii să formuleze acuzații, a spus el.

Leatherman a spus că „fermele” de laptopuri funcționează adesea ca un „mini-centru de date” pentru nord-coreeni, unde un singur facilitator găzduiește zeci sau chiar sute de laptopuri folosite pentru a ocupa zeci de posturi. O femeie din Arizona, condamnată anul trecut la peste opt ani de închisoare, a fost acuzată că a găzduit zeci de laptopuri la domiciliul ei pentru a-i ajuta pe nord-coreeni să se conecteze la peste 300 de companii americane.

Tacticile „armatei” de lucrători IT din Coreea de Nord au evoluat constant pentru a evita detectarea. Printre acestea se numără recurgerea tot mai frecventă la inteligența artificială pentru a crea CV-uri, videoclipuri și fotografii false, precum și pentru a trece cu bine de interviurile de angajare virtuale, au declarat oficialii. De asemenea, fraudatorii se bazează tot mai mult pe subcontractanți din țări precum Pakistan și Nigeria pentru a ascunde și mai bine implicarea nord-coreeană, a spus Leatherman.

Într-un comunicat publicat marți, FBI a declarat că nord-coreenii plăteau americani și alți complici occidentali pentru a „îndeplini o varietate tot mai mare de sarcini de ascundere a identității și a locației”, care includeau apariția în fața camerei, participarea la interviuri de angajare sau întâlniri, verificarea identităților frauduloase, expedierea coletelor și chiar efectuarea de analize de urină sau furnizarea amprentelor digitale.

Editor : B.E.

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