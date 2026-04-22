FBI investighează posibile legături între decesele sau dispariţiile a 11 oameni de ştiinţă. Trump: „E o chestiune destul de serioasă”

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a confirmat marţi că investighează posibile legături între cazurile a 11 oameni de ştiinţă şi personal din laboratoare de tehnologie nucleară sau spaţială care au dispărut sau au murit în ultimii ani, informează EFE, care notează că respectivele cazuri au atras atenţia populaţiei americane şi chiar pe cea a preşedintelui american Donald Trump.



Într-un comunicat, FBI a anunţat că se află la conducerea unei „iniţiative de a căuta conexiuni” între cazuri. Departamentul Energiei, Departamentul Apărării şi poliţia statală şi locală ar ajuta la anchetă, conform informaţiilor citate de CBS.



Deşi nu există legături evidente între cazuri, o serie de teorii despre o presupusă conspiraţie au circulat pe reţelele de socializare, ba chiar au ajuns şi la Casa Albă.



„Este o chestiune destul de serioasă (...) Sper că este o coincidenţă sau cum vreţi să o numiţi”, le-a declarat Trump reporterilor joia trecută, după ce a fost întrebat despre această problemă, adăugând că mai multe informaţii vor fi dezvăluite în zilele următoare.

Câteva cazuri

Patru dintre cazuri au legătură cu comitatul Los Angeles. Autorităţile investighează dacă există o legătură între circumstanţele morţii sau dispariţiei lui Carl Grillmair, astrofizician la Centrul de Procesare şi Analiză în Infraroşu (IPAC) al Caltech, şi trei experţi de la Laboratorul de Propulsie cu Jet (JPL) al NASA: Michael David Hicks, Frank Maiwald şi Monica Jacinto Reza.



Grillmair a murit în februarie, la vârsta de 67 de ani, în timp ce Hicks şi Maiwald au murit în 2023, respectiv 2024. Jacinto Reza a dispărut în iunie anul trecut, în timp ce făcea drumeţii cu un prieten în Parcul Naţional Los Angeles.



În afara acestor cazuri, a mai fost semnalată situaţia generalului-maior în retragere William Neil McCasland, în vârstă de 68 de ani, care a fost văzut ultima dată la sfârşitul lunii februarie la domiciliul său din Albuquerque, New Mexico, şi este încă dispărut.



McCasland a condus unele dintre cele mai avansate cercetări aerospaţiale ale Pentagonului şi a condus Laboratorul de Cercetare al Forţelor Aeriene, conform datelor citate de FOX.



Totodată, omul de ştiinţă Jason Thomas, directorul Novartis, a dispărut în decembrie anul trecut în Massachusetts; trupul său a fost găsit trei luni mai târziu. Poliţia nu a descoperit indicii ale unei crime.



Există şi alte cazuri, cum ar fi moartea lui Amy Eskridge în iunie 2022 în Alabama, din cauza unei plăgi autoîmpuşcate.



Moartea cercetătoarei, care lucra la Institutul pentru Ştiinţe Exotice, a atras atenţia populaţiei datorită afirmaţiilor sale despre un „război psihologic” care vizează oprirea activităţii sale în domeniul antigravitaţiei, aşa cum a declarat ea într-un podcast.



FBI investighează, de asemenea, moartea omului de ştiinţă portughez Nuno Loureiro, care a fost împuşcat mortal la domiciliul său din Massachusetts. Autorităţile au atribuit crima unui suspect responsabil şi pentru un atac armat în masă de la Universitatea Brown.



Loureiro a fost directorul Centrului pentru Ştiinţa Plasmei şi Fisiune din cadrul MIT, precum şi un expert de renume mondial în fisiune nucleară şi reconectare magnetică.



Lista cazurilor este completată de dispariţiile experţilor Melissa Casias, Anthony Chavez şi Steven Garcia.

