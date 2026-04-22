Live TV

FBI investighează posibile legături între decesele sau dispariţiile a 11 oameni de ştiinţă. Trump: „E o chestiune destul de serioasă”

Data publicării:
FBI
Foto: Profimedia
Din articol
Biroul Federal de Investigaţii (FBI) a confirmat marţi că investighează posibile legături între cazurile a 11 oameni de ştiinţă şi personal din laboratoare de tehnologie nucleară sau spaţială care au dispărut sau au murit în ultimii ani, informează EFE, care notează că respectivele cazuri au atras atenţia populaţiei americane şi chiar pe cea a preşedintelui american Donald Trump.

Într-un comunicat, FBI a anunţat că se află la conducerea unei „iniţiative de a căuta conexiuni” între cazuri. Departamentul Energiei, Departamentul Apărării şi poliţia statală şi locală ar ajuta la anchetă, conform informaţiilor citate de CBS.

Deşi nu există legături evidente între cazuri, o serie de teorii despre o presupusă conspiraţie au circulat pe reţelele de socializare, ba chiar au ajuns şi la Casa Albă.

„Este o chestiune destul de serioasă (...) Sper că este o coincidenţă sau cum vreţi să o numiţi”, le-a declarat Trump reporterilor joia trecută, după ce a fost întrebat despre această problemă, adăugând că mai multe informaţii vor fi dezvăluite în zilele următoare.

Patru dintre cazuri au legătură cu comitatul Los Angeles. Autorităţile investighează dacă există o legătură între circumstanţele morţii sau dispariţiei lui Carl Grillmair, astrofizician la Centrul de Procesare şi Analiză în Infraroşu (IPAC) al Caltech, şi trei experţi de la Laboratorul de Propulsie cu Jet (JPL) al NASA: Michael David Hicks, Frank Maiwald şi Monica Jacinto Reza.

Grillmair a murit în februarie, la vârsta de 67 de ani, în timp ce Hicks şi Maiwald au murit în 2023, respectiv 2024. Jacinto Reza a dispărut în iunie anul trecut, în timp ce făcea drumeţii cu un prieten în Parcul Naţional Los Angeles.

În afara acestor cazuri, a mai fost semnalată situaţia generalului-maior în retragere William Neil McCasland, în vârstă de 68 de ani, care a fost văzut ultima dată la sfârşitul lunii februarie la domiciliul său din Albuquerque, New Mexico, şi este încă dispărut.

McCasland a condus unele dintre cele mai avansate cercetări aerospaţiale ale Pentagonului şi a condus Laboratorul de Cercetare al Forţelor Aeriene, conform datelor citate de FOX.

Totodată, omul de ştiinţă Jason Thomas, directorul Novartis, a dispărut în decembrie anul trecut în Massachusetts; trupul său a fost găsit trei luni mai târziu. Poliţia nu a descoperit indicii ale unei crime.

Există şi alte cazuri, cum ar fi moartea lui Amy Eskridge în iunie 2022 în Alabama, din cauza unei plăgi autoîmpuşcate.

Moartea cercetătoarei, care lucra la Institutul pentru Ştiinţe Exotice, a atras atenţia populaţiei datorită afirmaţiilor sale despre un „război psihologic” care vizează oprirea activităţii sale în domeniul antigravitaţiei, aşa cum a declarat ea într-un podcast.

FBI investighează, de asemenea, moartea omului de ştiinţă portughez Nuno Loureiro, care a fost împuşcat mortal la domiciliul său din Massachusetts. Autorităţile au atribuit crima unui suspect responsabil şi pentru un atac armat în masă de la Universitatea Brown.

Loureiro a fost directorul Centrului pentru Ştiinţa Plasmei şi Fisiune din cadrul MIT, precum şi un expert de renume mondial în fisiune nucleară şi reconectare magnetică.

Lista cazurilor este completată de dispariţiile experţilor Melissa Casias, Anthony Chavez şi Steven Garcia.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Partenerii noștri
Pe Roz
Norocoșii zodiacului. Persoanele născute în aceste patru luni atrag ușor norocul
Cancan
De ce a lipsit nașul Aurelian Temișan de la nunta Andreei Bălan. Ce spune despre mariajul cu Victor Cornea
Fanatik.ro
Consiliera personală a lui Ciprian Ciucu a ajuns la tribunal din cauza lui Nicușor Dan. Cum a vrut să...
editiadedimineata.ro
„Clipping”, o nouă tactică de marketing sau o distorsionare a realității?
Fanatik.ro
CFR Cluj va juca tot pe Cluj Arena din noul sezon!? Președintele CJ și-a dat acordul
Adevărul
Îşi poate permite PNL să-l sacrifice pe Ilie Bolojan? Analist: „Dacă ar dansa cum le cântă pesediștii, ar fi...
Playtech
Cum a evoluat averea lui Sorin Grindeanu în ultimii 10 ani. Analiza completă a veniturilor și proprietăților
Digi FM
Cum reușește Ozana Barabancea să se mențină în formă după ce a slăbit peste 35 de kilograme: „Nu consum...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Rinat Ahmetov a cumpărat cel mai scump apartament din istorie
Pro FM
Tatăl lui Amy Winehouse pierde procesul intentat prietenelor cântăreţei. „Au profitat de situație”
Film Now
„Peste 10 ani, AI va putea să-i practice meseria”. Charlize Theron îi dă o lecție lui Chalamet după...
Adevarul
Termocentrala Paroșeni, inaugurată acum 70 de ani. Ce se va întâmpla cu vechiul colos energetic după...
Newsweek
Pensiile vin cu întârziere în luna mai. În ce zile pensionarii vor primi ajutoarele de 500 de lei la pensie?
Digi FM
A transformat covorul roșu în podium de modă. Lady Gaga, cuceritoare la premiera „Diavolul se îmbracă de la...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Patru lucruri pe care le poți face pentru a-ți proteja vederea odată cu înaintarea în vârstă, potrivit unui...
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Denise Richards, mesaj sfâșietor după moartea fostului ei iubit, Patrick Muldoon: „Nu-mi pot imagina viața...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea s-au căsătorit civil. Vezi imaginile de la eveniment