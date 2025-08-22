Live TV

FBI percheziţionează locuinţa unui fost consilier al lui Donald Trump. John Bolton a devenit între timp un critic al președintelui

Percheziții FBI
Poliţia federală americană (FBI) efectua vineri percheziţii la locuinţa din Washington DC a fostului consilier în probleme de securitate naţională al lui Donald Trump, John Bolton, devenit ulterior un critic al miliardarului, în cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, potrivit unei surse anonime citate de The Associated Press, relatează The Guardian.

Directorul FBI Kash Patel scrie într-un mesaj enigmatic pe X că „NIMENI nu este mai presus de lege” şi anunţă că „agenţi FBI se află în misiune”, scrie News.ro.

Adjunctul lui Patel, Dan Bongino, a repostat mesajul acestuia şi a adăugat că „corupţia publică nu va fi tolerată”.

Autorităţile nu oferă niciun detaliu despre acuzaţii de la baza unui mandat al unui tribunal federal, care este necesar în desfăşurarea unei astfel de percheziţii.

Raidul a început vineri, la ora locală 7.00 (14.00, ora României), dezvăluite de New York Post.

CNN scrie că jurnalişti de-ai săi au observat ofiţeri FBI în apropierea reşedinţei lui John Bolton în Maryland.

Contactat de CNN, Bolton a declarat că nu era la curent cu percheziţia.

John Bolton nu se afla acasă la momentul percheziţiei, potrivit CNN.

El a declarat postului că nu ştia despre percheziţia FBI şi că încerca să afle mai multe.

The Associated Press scrie că percheziţia era în curs.

